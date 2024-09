6 tỉnh thành miễn học phí 100% cho học sinh từ mầm non tới hết lớp 12

Khu vực phía Bắc, Quảng Ninh và Hải Phòng là hai tỉnh thành áp dụng chính sách miễn 100% học phí cho trẻ mầm non và học sinh tới hết lớp 12.

Đây là lần thứ 3 Quảng Ninh thông qua chính sách hỗ trợ 100% học phí.

Toàn tỉnh hiện có 244.000 trẻ mầm non, học sinh phổ thông và học viên học chương trình giáo dục thường xuyên. Mức học phí được hỗ trợ cao nhất là 125.000 đồng, thấp nhất là 15.000 đồng/học sinh/tháng.

Dự kiến nguồn kinh phí dành cho việc này vào khoảng 167,5 tỷ đồng.

Năm học 2021-2022, Quảng Ninh cũng thực hiện chính sách hỗ trợ học phí cho toàn bộ trẻ mầm non và học sinh toàn tỉnh với tổng kinh phí lên đến 500 tỷ đồng.

Thành phố Hải Phòng bước sang năm thứ 5 liên tiếp thực hiện chính sách miễn 100% học phí cho trẻ mầm non và năm thứ 4 liên tiếp miễn 100% cho học sinh các cấp theo Nghị quyết 54 của HĐND tỉnh này.

Tổng số học sinh được hưởng chính sách vào năm nay là hơn 536.000 em.

Tiền miễn học phí được cấp từ ngân sách địa phương. Mỗi học sinh được miễn 9 tháng học phí/năm học.

Biểu phí năm học mới của Hải Phòng cũng được điều chỉnh giảm so với năm học 2023-2024.

Cụ thể, khu vực nông thôn được điều chỉnh từ mức 100.000-200.000 đồng/tháng xuống 62.000-92.000 đồng/tháng tùy cấp học.

Khu vực thành thị, học phí nhà trẻ và mẫu giáo giảm từ 300.000 đồng/tháng xuống 203.000 đồng/tháng; học phí THCS giảm từ 300.000 đồng/tháng xuống 92.000 đồng/tháng; học phí THPT giảm từ 300.000 đồng/tháng xuống 125.000 đồng/tháng.

Riêng khu vực dân tộc thiểu số và miền núi được điều chỉnh tăng nhẹ lên mức 62.000 đồng/tháng đối với mọi cấp học.

Biểu phí năm học 2024-2025 của thành phố Hải Phòng (Ảnh chụp màn hình).

Năm học 2023-2024, Hải Phòng đã chi hơn 400 tỷ đồng ngân sách để cho việc miễn học phí.

Khu vực miền Trung, Quảng Nam, Khánh Hòa và Đà Nẵng là ba địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ 100% học phí với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên.

Chiều 26/9, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Nam đã thông qua nghị quyết về hỗ trợ học phí đối với các cơ sở giáo dục trong hai năm học 2024-2025 và 2025-2026.

Theo đó, tỉnh sẽ hỗ trợ 100% học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và tư thục; học viên học chương trình giáo dục thường xuyên tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh và tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Chính sách không áp dụng cho trẻ em mầm non, học sinh các trường phổ thông thuộc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.

Kinh phí để hỗ trợ miễn giảm học phí cho trường công lập và tư thục trên địa bàn trong 2 năm học là hơn 158 tỷ đồng.

Trong đó năm học 2024-2025 có 93,9 tỷ đồng, gồm 74 tỷ đồng hỗ trợ các cơ sở giáo dục công lập và hơn 19 tỷ đồng hỗ trợ các cơ sở giáo dục tư thục.

Tỉnh Quảng Nam hiện có 725 trường công lập, 722 cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục và 72 trường ngoài công lập.

Năm học mới 2024-2025, Khánh Hòa có 290.000 học sinh, trong đó có 143.000 trẻ em mầm non, còn lại là học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên. Ngân sách dự chi là 75 tỷ đồng và chỉ áp dụng với đối tượng học công lập.

Trước đó, năm học 2022-2023 và năm học 2023-2024, Khánh Hòa đã hỗ trợ 50% học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đang học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

Tại Đà Nẵng, đối tượng hưởng chính sách rộng hơn gồm: trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập và ngoài công lập; học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng được hưởng chính sách giảm học phí theo quy định.

Riêng trẻ mầm non, học sinh phổ thông và học sinh giáo dục nghề nghiệp thuộc các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng không được hưởng chính sách này.

Các đối tượng được giảm học phí theo các chính sách của trung ương và thành phố sẽ được cấp bù phần hỗ trợ bằng 100% mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2024-2025.

Đà Nẵng dự kiến tổng kinh phí hỗ trợ là 108 tỷ đồng.

Khu vực phía Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu là địa phương duy nhất miễn 100% học phí cho học sinh phổ thông.

Nghị quyết số 11 của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định đối tượng áp dụng chính sách miễn 100% học phí là trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non; học sinh THPT; học viên đang học chương trình giáo dục thường xuyên tại các cơ sở công lập và ngoài công lập.

Kinh phí hỗ trợ được cấp trực tiếp cho các cơ sở giáo dục công lập và các trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc cấp trực tiếp cho cha mẹ, người giám hộ trẻ mầm non và học sinh ngoài công lập.

Trường hợp có sự trùng lặp về chính sách hỗ trợ học phí, học sinh được hưởng mức hỗ trợ cao nhất.

Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến ngân sách vào khoảng 72,4 tỷ đồng mỗi năm.

Cũng tại khu vực phía Nam, Bình Dương và Long An áp dụng chính sách giảm học phí 50%.

Cụ thể, Bình Dương giảm học phí cho học sinh công lập các cấp và học sinh tiểu học tư thục ở địa bàn thiếu trường công lập.

Biểu phí mới của tỉnh áp dụng trong năm học 2024-2025 với học sinh các cấp như sau:

Biểu phí năm học 2024-2025 của tỉnh Bình Dương (Ảnh chụp màn hình).

Năm học 2024-2025, Bình Dương có 713 cơ sở giáo dục với 375 trường công lập và 338 trường ngoài công lập.

Tổng số học sinh các cấp học từ mầm non đến THPT, giáo dục thường xuyên toàn tỉnh khoảng 520.000 học sinh.

Tại Long An, trong năm học 2024-2025, tỉnh sẽ giảm 50% học phí đối với trẻ em mầm non dưới 5 tuổi đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập và miễn 100% học phí đối với học sinh THCS công lập trên địa bàn tỉnh.

Từ năm học 2025-2026 và những năm tiếp theo, tỉnh miễn 100% học phí đối với trẻ em mầm non dưới 5 tuổi đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh.