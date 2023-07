Theo công bố này, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn) đối với trình độ trung cấp chính quy tuyển mới từ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 với thí sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của 3 môn thi thuộc tổ thuộc tổ hợp xét tuyển vào các trường Công an nhân dân (CAND) là 10 điểm, không có điểm liệt theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trình độ đại học đối với ngành y khoa, mã ngành 7720101 của Học viện An ninh Nhân dân đối với thí sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của 3 môn thi là 22,5 điểm và điểm thi bài thi đánh giá của Bộ Công an năm 2023 là 20 điểm theo thang điểm 100.

Các ngành còn lại của Học viện An ninh Nhân dân, Học viện Cảnh sát Nhân dân, Học viện Chính trị Công an Nhân dân, ĐH Cảnh sát nhân dân, Đại học An ninh nhân dân, Đại học Phòng cháy chữa cháy, Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân và Học viện quốc tế, ngưỡng điểm sàn là 70 điểm.

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực khối trường công an ngày 3/7 (Ảnh: M.H).

Điểm này gồm kết quả 3 môn thi tốt nghiệp THPT 2023 thuộc tổ hợp xét tuyển vào các trường CAND (theo thang điểm 100) và điểm thi bài thi đánh giá của Bộ Công an (theo thang điểm 100), không có điểm liệt theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an.

Cụ thể công thức tính như sau: Ngưỡng bảo đảm = (M1+M2+M3)*10/3 + BTBCA, trong đó:

+ M1, M2, M3: Điểm 3 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào trường CAND, điểm trên được quy về thang điểm 100.

+ BTBCA: Điểm bài thi Bộ Công an được tính theo thang điểm 100.

Năm ngoái, điểm chuẩn nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh của Học viện An ninh nhân dân cao nhất 25,66.

Cũng nhóm thí sinh này, điểm chuẩn tại tổ hợp D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) và C03 (Toán, Văn, Sử) - địa bàn 3, lấy 25,3.

Ngành Y khoa gửi đào tạo Học viện Quân y lấy điểm chuẩn 15,1 điểm theo tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh), áp dụng với thí sinh nam phía Bắc và 15,64 với thí sinh nam miền Nam. Đây lần lượt là hai ngưỡng đầu vào thấp nhất.

Đối với Học viện Cảnh sát, điểm chuẩn ngành Nghiệp vụ cảnh sát, áp dụng với thí sinh nữ ở địa bàn 2, dự thi tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa) là 25,6 - cao nhất Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2022; tổ hợp C03 (Toán, Văn, Sử), địa bàn 1 là 24,83.

Điểm chuẩn với thí sinh nam thấp hơn, dao động 15,98-22,27.

