Xây dựng kế hoạch tuyển 10.000 giáo viên trong thời gian tới

Trước thực trạng thiếu giáo viên trầm trọng trong nhiều năm qua, mới đây tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch, lộ trình tuyển dụng khoảng 10.000 giáo viên trong thời gian tới.

Địa phương phải trích ngân sách trả cho giáo viên hợp đồng

Thành phố Thanh Hóa là một trong những địa phương có số lượng giáo viên thiếu tương đối nhiều, đặc biệt ở cấp Tiểu học. Những năm qua, nhằm đảm bảo việc dạy và học, địa phương này phải hợp đồng giáo viên và phải trích ngân sách để chi trả.

Năm học 2021- 2022, thành phố Thanh Hóa có 891 lớp ở cấp Tiểu học với 36.947 học sinh hệ công lập. Nếu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trung bình khoảng 35 học sinh/lớp thì với 891 lớp hiện tại, thành phố Thanh Hóa cần 1.337 giáo viên đứng lớp, với định mức 1,5 giáo viên/lớp.

Thanh Hóa sẽ ưu tiên tuyển giáo viên miền núi, vùng đặc biệt khó khăn (Ảnh: Nguyễn Thùy).

Tuy nhiên, hiện nay mới chỉ có 1.113 giáo viên cấp Tiểu học và để đáp ứng đủ số lượng giáo viên theo quy định của Bộ GD&ĐT thì thành phố Thanh Hóa còn thiếu 224 giáo viên.

Đối với bậc Mầm non, trên địa bàn có 23 trường Mầm non tư thục, hiện đang chăm sóc cho hàng nghìn trẻ, góp phần giảm tải cho các trường Mầm non hệ công lập. Tuy nhiên, theo thống kê, thành phố vẫn thiếu gần 80 giáo viên Mầm non để đáp ứng nhu cầu dạy học.

Theo ông Nguyễn Thành Đồng, Phó trưởng Phòng GD&ĐT thành phố Thanh Hóa, hàng năm thành phố Thanh Hóa cũng đã tổ chức các đợt tuyển dụng để đáp ứng số lượng giáo viên còn thiếu hụt. Tuy nhiên, đa số những giáo viên được tuyển dụng đều đang làm hợp đồng tại các đơn vị giáo dục, có trường hợp đã công tác hàng chục năm. Do vậy, thành phố có tăng biên chế, nhưng không tăng nhiều về con người, do vậy, các trường vẫn trong tình trạng thiếu giáo viên.

Để đảm bảo việc dạy và học, nhiều năm qua, thành phố Thanh Hóa phải trích kinh phí để chi trả cho hàng trăm giáo viên dạy hợp đồng.

Theo rà soát của Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa, nếu tính theo định mức Bộ GD&ĐT giao, tỉnh này đang thiếu khoảng 16.000 giáo viên; nếu tính theo định mức của tỉnh, thiếu khoảng 9.000 giáo viên ở cả 3 cấp học. Riêng cấp THPT, hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa còn thiếu 336 giáo viên đứng lớp.

Bổ sung hàng nghìn biên chế

Trước thực trạng thiếu giáo viên, để đáp ứng nhu cầu dạy và học trong tình hình mới, Thanh Hóa xây dựng kế hoạch, lộ trình tuyển dụng khoảng 10.000 biên chế giáo viên các cấp thời gian tới.

Năm 2021, Sở GD&ĐT đã xây dựng kế hoạch trình UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét, chấp thuận về việc tuyển dụng giáo viên ở cấp THPT. Theo đó, sẽ có 200 giáo viên bậc THPT được tuyển dụng.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh đã có 11 huyện, thị xã, thành phố xây dựng xong kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2021 cho các cấp Mầm non, Tiểu học, THCS và đã được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận, phê duyệt với khoảng 1.000 giáo viên.

Cụ thể, huyện Thạch Thành được chấp thuận tuyển dụng 202 giáo viên; huyện Hậu Lộc được 118 giáo viên; huyện Như Xuân được 93 giáo viên; huyện Bá Thước 86 giáo viên…

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Tạ Hồng Lựu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, trước thực trạng thiếu giáo viên ở các cấp học, các địa phương trong tỉnh đang điều chỉnh giáo viên dạy thêm giờ, đồng thời tìm nguồn để tuyển hợp đồng.

"Học sinh thì phải có giáo viên, trong trường hợp chưa có biên chế thì ngân sách Nhà nước phải nghiên cứu để cấp bù. Hiện nay, Sở GD&ĐT chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ đang rà soát lại tổng số biên chế giáo viên thiếu ở các cấp học để tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện theo Nghị quyết 102 của Chính phủ. Trước mắt giải quyết tình trạng thiếu giáo viên bằng cách bổ sung kinh phí, hướng dẫn cơ chế hoạt động giáo viên đứng lớp", ông Lựu thông tin.

Cũng theo Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa, quan điểm của ngành trong thời gian tới, tuyển dụng viên chức giáo viên bổ sung cho các địa phương còn thiếu sẽ ưu tiên các địa phương thuộc khu vực miền núi, bãi ngang, vùng khó khăn, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tại những khu vực này.

Nguyễn Thùy