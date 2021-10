VUS - đơn vị giáo dục duy nhất đạt giải "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2021"

Dân trí Anh văn Hội Việt Mỹ (VUS) là đại diện duy nhất của lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam được Tạp chí nhân sự HR Asia vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2021".

Trải qua hàng loạt cuộc khảo sát nhằm đánh giá mức độ gắn kết tổng thể (Total Engagement Assessment Model - T.E.A.M), Anh văn Hội Việt Mỹ VUS đã chứng minh được vị thế và uy tín của một đơn vị hàng đầu trong ngành đào tạo Anh ngữ và ngoại khóa tại Việt Nam.

Đồng lòng chia sẻ một sứ mệnh: Chung tay tiếp sức cho nhiều thế hệ học viên tiếp cận và làm chủ Anh ngữ vững vàng, giúp mỗi học viên khơi mở tiềm năng, sẵn sàng hội nhập cùng thế giới; và giữ vững 4 giá trị cốt lõi: Tự tin vững vàng (Confident); Quan tâm sẻ chia (Caring); Đồng lòng hợp tác (Collaborative) và Khát khao chiến thắng (Aspirational) đã giúp VUS xây dựng văn hóa doanh nghiệp nhân văn, chuyên nghiệp trong suốt gần 25 năm qua.

Trải qua một năm biến động, VUS càng cho thấy tầm nhìn trong việc xây dựng đội ngũ và nghệ thuật quản trị nhân lực của ban lãnh đạo. Vượt qua những khó khăn chung của thị trường trong năm 2021, khảo sát gần nhất ghi nhận chỉ số đo lường mức độ hài lòng của nhân viên (Employee Net Promoter Score - eNPS) tại VUS đạt mức xuất sắc: eNPS = 49.

Nhanh chóng thay đổi chiến lược quản trị nhân sự thời đại dịch

Nhân sự là yếu tố cốt lõi cho sự phát triển bền vững của một doanh nghiệp dù ở giai đoạn nào. Hiểu được triết lý cơ bản và lâu dài ấy, VUS đã nhanh chóng điều chỉnh chính sách hoạt động ngay từ đầu dịch với 3 mục tiêu lớn: Giữ lớp học cho học viên - giữ giờ làm cho giáo viên - giữ việc cho nhân viên.

Trên tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau, doanh nghiệp vẫn đảm bảo nguồn thu nhập ổn định phù hợp với quy mô công việc cho các lao động hiện tại. Đồng thời, VUS triển khai hỗ trợ khẩn cấp tiền mặt và các combo thực phẩm, đồ dùng thiết yếu với số tiền quyên góp lên đến 333.200.000 VND, giúp đỡ hơn 447 nhân sự khó khăn trong vùng đỏ. Đặc biệt, 100% các nhân sự cấp cao tại công ty đều chủ động đề xuất chia sẻ lương và phúc lợi để giảm gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp và hỗ trợ nhân viên tại các phòng, ban bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch.

Chương trình VUS Caring - khơi mở hạnh phúc, và nhiều chương trình gắn kết khác đã được tổ chức nhằm nuôi dưỡng sức khỏe tinh thần, thể chất của tất cả nhân viên trong hệ thống thông các hoạt động: "Thử thách chạy bộ sống khỏe"; "Yoga - tâm trí tĩnh lặng"; "Dinh dưỡng và vận động mùa Covid"; "Giải pháp cho đôi mắt quá tải", Aspiration Awards…

Các cuộc thi liên tục được tổ chức nhằm khích lệ tinh thần thể thao của nhân viên.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng chú trọng đến công tác phát triển năng lực, liên tục liên kết với các NXB hàng đầu thế giới để tổ chức hoạt động huấn luyện nội bộ cho đội ngũ 2.300 giáo viên trong hệ thống.

"VUS cung cấp một môi trường chuyên nghiệp với cơ sở vật chất hiện đại để mỗi giáo viên được sống và làm việc với nguồn năng lượng tích cực ngập tràn. Tôi đánh giá cao việc công ty luôn đặt lợi ích của học viên và giáo viên lên hàng đầu bằng cách không ngừng đổi mới và nâng cấp kỹ thuật nội tại. Và đây là một điều cần thiết trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng" - thầy Brendan.C - một giáo viên với nhiều năm đồng hành cùng VUS Quang Trung chia sẻ.

Vững vàng vượt qua thách thức để bứt phá hậu Covid-19

Tăng tốc đầu tư vào công nghệ và ứng dụng AI, Cloud vào việc giảng dạy, tổ chức doanh nghiệp không chỉ giúp VUS vững vàng vượt qua giai đoạn thách thức, mà còn trở thành một cái tên sáng giá dẫn đầu xu hướng EdTech (Educational Technology) trên thị trường. Ngoài việc tối ưu trải nghiệm học tập trực tuyến của học viên, VUS còn chú trọng xây dựng các nền tảng giúp hơn 3.000 nhân sự làm việc từ xa (work from home) hiệu quả, đảm bảo kinh doanh và hoạt động liên tục trong suốt mùa giãn cách.

"Covid-19 vừa là thử thách, vừa là động lực để chúng tôi tạo nên bứt phá từ những tiềm lực nội tại và trở thành một đơn vị giáo dục EdTech tiên phong. Cùng tiến trình chuyển đổi O2O tạo nên hệ thống giáo dục tích hợp (Blended education), chúng tôi đã duy trì việc học tập cho 70.000 học viên, giữ việc làm cho hơn 2.300 giáo viên trong suốt giai đoạn giãn cách vừa qua. Chúng tôi cũng đang đầu tư và chuẩn bị kịch bản để sẵn sàng chào đón học viên tại 43 cơ sở trên toàn quốc. Đồng thời đẩy mạnh việc tái cấu trúc công ty và giữ vững đà phát triển doanh nghiệp trong mọi tình huống" - bà Lê Quang Thục Quỳnh - Tổng Giám đốc hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm, sau nhiều năm gắn bó cùng VUS, với xuất phát điểm từ vị trí nhân viên, sau khi được tạo điều kiện nâng cấp các kỹ năng, chị đã từng bước thăng tiến lên cấp bậc chuyên viên, quản lý và hiện tại đang nắm giữ vị trí Quản lý tuyển sinh vùng - khối tuyển sinh tại VUS khu vực miền Nam. "Tại VUS, tôi tìm thấy một môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp. Đơn vị luôn nhanh nhạy nắm bắt nhu cầu đổi mới của ngành để liên tục ra mắt sản phẩm giáo dục mới. Từ đó, các nhân sự cũng được tạo cơ hội rèn luyện và thử thách nhiều hơn. Đối với riêng tôi, tôi đã được hỗ trợ xây dựng lộ trình phát triển phù hợp với năng lực, được tạo cơ hội thử thách "lead project" và rèn luyện kỹ năng quản lý… để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình" - chị Trâm chia sẻ.

HR Asia Magazine là tạp chí uy tín dành cho các chuyên gia nhân sự trong khu vực châu Á. Trong đó, giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" (Best Companies To Work For In Asia) là chương trình được tổ chức thường niên tại nhiều quốc gia trong khu vực như: Việt Nam, Singapore, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia,... nhằm vinh danh các doanh nghiệp có môi trường làm việc xuất sắc nhất. Trong năm 2021, Hội đồng đánh giá chuyên môn đến từ Tạp chí HR Asia đã thực hiện khảo sát trên khoảng 581 doanh nghiệp Việt Nam với hơn 30.000 nhân viên để đưa ra đánh giá dựa trên 3 yếu tố chính: Core (cấu trúc nhân sự), self (cá nhân) và group (tập thể).

Trường Thịnh