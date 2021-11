Vụ nữ sinh lớp 9 đánh nhau: Nhà trường phối hợp với phụ huynh để giải quyết

Dân trí Liên quan đến hai nhóm nữ sinh tại thành phố Vinh và huyện Nam Đàn (Nghệ An) đánh nhau, ngành giáo dục ở hai địa phương này đã lên tiếng và cho rằng, trong đó có yếu tố liên quan đến học trực tuyến.

Liên quan đến clip nhóm nữ sinh đánh nhau gây xôn xao tại thành phố Vinh những ngày qua, trả lời PV Dân trí, bà Hoàng Phương Thảo - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh xác nhận, sự việc trên là một nhóm nữ sinh lớp 9 của các trường: THCS Cửa Nam (phường Cửa Nam), THCS Trường Thi (phường Trường Thi) và THCS Quang Trung (phường Quang Trung).

"Hiện nay Phòng phối hợp với công an đã tìm ra nhóm nữ sinh nói trên. Sau đó, phòng đã chỉ đạo các trường mời phụ huynh, học sinh đánh nhau đến làm việc, yêu cầu các em viết bản tường trình", bà Hoàng Phương Thảo cho biết.

Theo bà Thảo, động thái này Phòng giáo dục và Đào tạo thành phố mong muốn làm sao để các cháu biết được cái sai của mình, để uốn nắn các cháu... tránh không để tình trạng này tái diễn.

Nhóm nữ sinh đánh bạn tại địa bàn thành phố Vinh được xác định là nhóm học sinh lớp 9 (Ảnh cắt từ clip).

"Sau khi xác định được, chúng tôi đã triệu tập các hiệu trưởng lên để làm rõ. Quan trọng là tìm được nguyên nhân mâu thuẫn để giải quyết triệt để. Đặc biệt, có những mâu thuẫn gì thì nhà trường cần phối hợp với phụ huynh để giải quyết thấu đáo. Đồng thời yêu cầu các bậc phụ huynh quản lý con em chặt chẽ hơn", bà Thảo cho biết thêm.

Trước đó, vào chiều 28/10, tại địa bàn TP Vinh xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm khoảng 6 nữ sinh đánh một nữ sinh khác. Đoạn clip sau đó được xác định là nhóm nữ sinh của 3 trường THCS nói trên.

Ở một diễn biến khác, liên quan đến clip hai nữ sinh xô xát nhau nghi có chuyện yêu đương tại Trường THPT Nam Đàn 1 (thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn) gây xôn xao dư luận, cô Trịnh Thị Diệu Thúy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, hiện đơn vị đang làm việc với Công an thị trấn Nam Đàn.

"Hiện nay sự việc đang chờ cơ quan công an kết luận. Sau khi có kết luận tôi sẽ cung cấp thông tin cho báo chí", cô Thúy nói.

Cụ thể, sự việc xảy ra khoảng 12h, ngày 27/10 tại khu cống bara Nam Đàn, cách trường THPT Nam Đàn 1 khoảng hơn 1 km. Vào thời gian trên, một nhóm nữ sinh có cả bạn trai kéo đến khu vực cống bara Nam Đàn để "dằn mặt" nhau.

Hai nữ sinh đánh nhau được xác định đang học tại Trường THPT Nam Đàn 1, huyện Nam Đàn (Ảnh cắt từ clip).

Theo đó, 2 nữ sinh xuất hiện trong clip được xác định là em Đ.T.X.Q. và N.T.H.M. cùng học lớp 11A5.

Nguồn tin cho biết, trước đó Q. có thích một bạn trai cùng lớp. Tuy nhiên, trong lớp học bạn trai này lại ngồi cạnh nữ sinh M. Nhiều lần Q. nhìn thấy M. bày học cho bạn trai nên nảy sinh sự ghen tức.

Trưa 27/10, sau buổi học thì Q. hẹn M. ra cống bara Nam Đàn để nói chuyện cho sáng tỏ. Tại đây, sau một lúc nói chuyện thì cả 2 đã xông vào lôi kéo, túm tóc và có xô xát nhau. Xung quanh có rất nhiều học sinh khác nhưng chỉ đứng nhìn và quay clip mà không ai vào can ngăn.

Sau đó, một người đàn ông đi đường đã vào can ngăn. Dù được can ngăn nhưng 2 nữ sinh vẫn túm tóc, lôi kéo nhau. Đến khi có sự can thiệp quyết liệt, cả 2 nữ sinh mới chịu buông nhau ra và rời đi.

Clip hai nữ sinh Trường THPT Nam Đàn 1 đánh nhau (clip bạn đọc cung cấp)

Sau đó, nữ sinh M. chủ động báo sự việc cho gia đình và Ban giám hiệu nhà trường. Nắm bắt được thông tin, Ban giám hiệu trường THPT Nam Đàn 1 đã mời 2 em Q. và M. cùng gia đình đến trường làm việc.

Sau khi làm bản tường trình và làm việc với gia đình, nhà trường, 2 nữ sinh Q. và M. đã hiểu rõ và xin lỗi nhau rồi ôm nhau khóc.

"Cả 2 nữ sinh này học cùng lớp, có chơi với nhau nhưng vì hiểu nhầm nên xảy ra xích mích dẫn đến đánh nhau như trong clip. Sau khi hiểu rõ thì cả 2 ôm nhau khóc. Sau sự việc, cả 2 em không ai bị thương và đều đi học bình thường...", một cán bộ Trường THPT Nam Đàn 1 cho biết thêm.

Nguyễn Duy