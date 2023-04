Vụ học sinh lớp 5 đánh nhau: Chuyển 2 học sinh qua lớp khác

Liên quan đến vụ hai học sinh lớp 5 đánh bạn trong lớp học, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, Ban giám hiệu trường Tiểu học Kim Đồng đã tổ chức họp với các phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm, học sinh.

Giáo viên chủ nhiệm đã phân tích sự việc cho các em học sinh hiểu. Các em đã nhận lỗi và hứa sửa lỗi, không tổ chức đánh nhau với bạn. Còn các phụ huynh cũng hứa quản lý, giáo dục con em mình chặt chẽ hơn.

Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Bạc Liêu, nhà trường đã giải quyết cho chuyển em G.P.N. và em N.N.B. qua 2 lớp học khác.

Các học sinh lớp 5 đánh nhau trong lớp học cơ bản đã được giải quyết ổn thỏa (Ảnh cắt lại từ clip).

Qua sự việc này, ông Trần Bằng Phi, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Bạc Liêu, cho biết đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc trên địa bàn khẩn trương chấn chỉnh nề nếp, kỷ cương trong trường học.

Ông Phi yêu cầu, thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, nhắc nhở học sinh thực hiện đúng nội quy trường, lớp; giáo dục các em văn hóa giao tiếp, ứng xử với mọi người, nhất là giữa các học sinh với nhau.

Đối với những trường hợp học sinh gây gổ, đánh nhau, vô lễ với thầy, cô giáo, phải xem xét kỹ hoàn cảnh gia đình, tâm lý lứa tuổi của các em để có biện pháp xử lý, giáo dục phù hợp.

Các trường cần tăng cường trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc quản lý, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời tình trạng bạo lực học đường; phối hợp chặt chẽ và liên hệ thường xuyên với phụ huynh để quản lý, giáo dục học sinh trong và ngoài trường nhằm phát hiện các dấu hiệu có thể xảy ra để chấn chỉnh kịp thời.

Như Dân trí đã đưa tin, sáng 30/3, tại một phòng học lớp 5 của trường Tiểu học Kim Đồng, em G.P.N. và N.N.B. đánh em Đ.N.B.C.. Một học sinh khác dùng điện thoại quay lại video clip.

Nguyên nhân đánh nhau là do em B. thách em N. đánh em C.. Đến ngày 8/4, do một số phụ huynh chuyền tay nhau video clip và giáo viên chủ nhiệm lớp nhận được thông tin nên báo Ban giám hiệu trường.

Sau đó, lãnh đạo trường Tiểu học Kim Đồng cùng giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh em N. và em B. đến nhà em C. để xin lỗi gia đình.