Vụ 31 học sinh ngộ độc: Xác định 4 người lạ mặt phát bóng bay trước trường

Sáng 24/3, trao đổi PV Dân trí, ông Võ Trung Dũng - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Krông Ana (Đắk Lắk) xác nhận cơ quan công an đã xác định 4 người lạ mặt phát bóng bay tại trường Tiểu học Lý Tự Trọng nghi là nguyên nhân khiến học sinh bị ngộ độc phải nhập viện.

Sau khi nhận bóng bay từ người lạ 31 học sinh tiểu học tại huyện Krông Ana đã bị ngộ độc (Ảnh: Uy Nguyễn).

Ông Dũng cho biết thêm, qua rà soát camera an ninh, Công an huyện Lắk đã phát hiện và mời 4 người (3 nữ, 1 nam) đến cơ quan công an để làm việc. Trong 4 người này, có 2 người mang quốc tịch nước ngoài.

Đối với 2 người nước ngoài, cơ quan chức năng đã kiểm tra giấy tờ phối hợp Sở Ngoại vụ xác minh, làm rõ.

"Hiện sức khỏe của các học sinh bị ngộ độc cơ bản ổn định. Tuy nhiên, vẫn còn 5 em đang nằm điều trị lại cơ sở y tế và đang được theo dõi chặt chẽ. Hiện chúng tôi vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao các em bị ngộ độc và kết luận đều phải chờ từ cơ quan chức năng", Trưởng phòng GD&ĐT huyện Krông Ana thông tin.

Như Dân trí đưa tin, vào chiều 22/3, có 4 người lạ mặt đứng trước cổng trường Tiểu học Lý Tự Trọng và phát bóng bay cho học sinh. Khoảng một lúc sau, khi bảo vệ phát hiện, nhóm người này lập tức rời đi.

Sau đó, 31 học sinh của trường có biểu hiện chóng mặt, đau đầu, đau bụng, buồn nôn. Trong đó, 18 em phải nhập viện điều trị.