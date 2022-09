VPBank tài trợ xây dựng ngôi trường mang tên vị anh hùng dân tộc tại Long An

Tới dự buổi lễ có các đồng chí Nguyên lãnh đạo Đảng, Chính phủ: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Nguyễn Văn Phúc… Về phía tỉnh Long An có các đồng chí lãnh đạo: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa, … cùng đông đảo giáo viên, học sinh trên địa bàn.

Trường THPT Nguyễn Trung Trực được VPBank tài trợ theo lời kêu gọi của Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với tổng kinh phí xây dựng là 130 tỷ đồng. Đây sẽ là ngôi trường chuẩn Quốc gia theo định hướng giáo dục chất lượng cao của tỉnh Long An. Công trình xây dựng trên tổng diện tích hơn 3,7 ha bao gồm 72 phòng học kiên cố (36 phòng học, 36 phòng chức năng), được thiết kế với quy mô 3 tầng cùng hệ thống cơ sở phụ trợ như nhà xe, nhà vệ sinh, sân chơi, tường bao, bồn hoa, cây cảnh... Ngôi trường dự kiến sẽ được hoàn thành trong vòng 01 năm và đưa vào sử dụng vào niên khóa 2023-2024.

Phối cảnh 3D trường THPT Nguyễn Trung Trực từ trên cao.

Phát biểu tại lễ khởi công, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hy vọng, ngôi trường THPT Nguyễn Trung Trực với cơ sở vật chất hiện đại, tiên tiến sẽ đào tạo những lớp thế hệ tri thức mới, đóng góp nhiều hơn cho quê hương, Tổ quốc. Nguyên Chủ tịch nước cũng yêu cầu các cấp chính quyền địa phương sau khi tiếp quản ngôi trường mới từ VPBank phải có trách nhiệm duy trì, bảo dưỡng thường xuyên để trường luôn được sạch đẹp, văn minh.

Phối cảnh 3D nhà trường khi xây dựng xong.

Thay mặt nhà tài trợ và đơn vị thi công, bà Phạm Thị Nhung - Phó Tổng Giám đốc VPBank khẳng định xây dựng trường THPT Nguyễn Trung Trực là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đáp ứng được nhu cầu học tập của khoảng 1.800 học sinh thuộc các xã vùng hạ của huyện Bến Lức mà còn giải quyết tình trạng khó khăn về trường học phục vụ cho con em công nhân các xã có khu, cụm công nghiệp của tỉnh Long An nói chung và của Bến Lức nói riêng. Ngoài ra, với sự hiện đại hóa cơ sở giáo dục của VPBank sẽ giúp nhà trường hướng đến mục tiêu đạt chuẩn quốc gia, đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử ngôi trường mang tên người anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

"Với công trình giáo dục này, VPBank mong muốn tiếp tục được đồng hành cùng tỉnh Long An, chung tay vào sự phát triển thịnh vượng chung của địa phương và đất nước", bà Nhung nói.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh, ông Phạm Tấn Hòa - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND rất vui mừng được nhận món quà đầy ý nghĩa của VPBank. Hy vọng sau khi có công trình này, các cháu học sinh sẽ có đầy đủ cơ sở vật chất để tập trung học tập, tu dưỡng luyện rèn trở thành người có ích cho xã hội và góp phần làm cho quê hương Bến Lức, Long An ngày càng giàu mạnh hơn.

Phó Chủ tịch UBND Tỉnh phát biểu.

"Công trình được thiết kế theo kiến trúc thân thiện với môi trường, phối hợp nét cổ kính trang nhã nhưng rất hiện đại. Sau khi hoàn thành có thể được xem là ngôi trường đẹp nhất hiện nay trên địa bàn tỉnh Long An, đáp ứng lòng mong mỏi của các đồng chí lãnh đạo, của thầy cô nhà trường và nhân dân Bến Lức", ông Phạm Tấn Hòa bày tỏ.

Đại diện các cấp chính quyền cùng VPBank và đơn vị thi công thực hiện nghi lễ khởi công.

Với mong muốn mang tới sự thịnh vượng cho cộng đồng không chỉ bằng các giải pháp tài chính tối ưu, VPBank còn liên tục thực hiện nhiều hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội để lan tỏa các giá trị thịnh vượng về thể chất, tinh thần.

Trong những năm qua, VPBank đã ủng hộ hơn 800 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội khắp cả nước như: Ủng hộ Quỹ Vaccine, ủng hộ trang thiết bị y tế cho các bệnh viện, hỗ trợ ngư dân bám biển, tặng sổ tiết kiệm cho các em nhỏ mồ côi cha mẹ do Covid-19 tại phía Nam... qua đó góp phần trong việc chăm lo đời sống người dân có hoàn cảnh khó khăn và thực hiện cam kết thịnh vượng cộng đồng của Ban lãnh đạo Ngân hàng. Riêng trong giai đoạn đại dịch, VPBank và Tập đoàn MIK đã đồng hành hỗ trợ tỉnh Long An gần 200 tỷ đồng.

Trước đó vào ngày 4/9, VPBank đã trao món quà 200 triệu đồng tặng cho thầy và trò điểm trường Tú Nấc, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam để sửa sang, mua sắm một số thiết bị giáo dục trong bối cảnh năm học mới bắt đầu. Đây là điểm trường đầu tiên trong chiến dịch an sinh lớn của ngân hàng phối hợp với VTV nhằm hỗ trợ 30 điểm trường khó khăn vùng cao trên toàn quốc với tổng kinh phí lên đến 6 tỷ đồng.