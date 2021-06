"Vội vã" chấm thi thời Covid

Dân trí Năm nay, kì thi tuyển 10 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp. Chính vì thế mà chúng tôi thật sự lo lắng. Ai cũng lo sợ mình có thể trở thành F1, F2, F3...bất kì lúc nào?

Giáo viên chấm thi thực hiện theo đúng 5K của Bộ Y tế. (Ảnh minh họa)

Năm nay, khi vừa nhận quyết định của Sở GD-ĐT về việc điều động chấm thi tuyển 10, tôi thực sự lo lắng. Chưa bao giờ tôi phải trải qua cảm giác bất an như thế. Tôi thật sự lo lắng cho kì chấm thi tuyển sinh 10 này.

Cũng may, gần đến ngày chấm, tình hình dịch Covid-19 ở tỉnh tôi tương đối an toàn. Ban giám hiệu nhà trường cũng thường xuyên nhắn tin, động viên để chúng tôi an tâm mà hoàn thành nhiệm vụ.

Năm nay, kì thi tuyển 10 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp. Chính vì thế mà chúng tôi thật sự lo lắng. Ai cũng lo sợ mình có thể trở thành F1, F2, F3...bất kì lúc nào? Rồi khi ấy, còn gia đình, con cái mình nữa chứ? Thật sự chúng tôi ai cũng rầu rĩ cả.

Ngày đi chấm thi, chúng tôi thực hiện theo đúng 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung). Tất cả đều đeo khẩu trang và giữ khoảng cách với nhau. Riêng bản thân tôi, để an toàn, tôi còn đeo hẳn 2 chiếc khẩu trang y tế cho chắc ăn. Suốt cả ngày đeo khẩu trang mới thấy việc chấm thi mệt mỏi vô cùng.

Trong khi đó, thời tiết bên ngoài thì nóng nực. Ai đã từng chấm thi tuyển sinh thì cảm nhận rõ điều này. Chúng tôi đều phải căng mắt đọc bài thật kĩ để chấm sao cho thật chính xác. Chỉ mong sao khi ráp phách, điểm số của 2 giám khảo trùng khớp nhau. Mong sao tất cả các em không bị thiệt thòi về điểm số.

Phải nói, chấm thi mùa Covid-19 thật "ấn tượng". Trước đây, giờ giải lao là chúng tôi tụ họp ở hành lang để tám chuyện "trên trời, dưới biển". Còn bây giờ, chúng tôi chẳng dám tụ tập để trò chuyện chút nào. Ai cũng giữ khoảng cách thật an toàn với nhau. Vừa hết giờ là chúng tôi vội vã ra về ngay. Một kì chấm thi thật sự là đặc biệt và đáng nhớ.

Tôi còn nhớ bữa đầu tiên phân công chấm chung. Dường như ai cũng sợ nếu phải chấm chung cùng các đồng nghiệp đến từ khu vực Trảng Bàng. Lí do Trảng Bàng gần sát với Thành phố Hồ Chí Minh. Ai cũng lo sợ, biết đâu sau kì thi mình có thể trở thành F1, F2...không chừng. Thôi thì cứ "cẩn tắc vô áy náy".

Ở cùng phòng tôi, một chị có con gái học đại học Sài Gòn năm Nhất. Nghe nói trường cháu ở quận Bình Thạnh (TP.HCM). Thế là ai cũng né chị cả. Phải đến khi chị rơm rớm nước mắt giải thích rằng cháu đã về quê học online cả tháng rồi mọi người mới yên tâm. Thương chị, nhưng tôi cũng chẳng biết làm sao cả.

Sau gần một tuần làm việc căng thẳng hết mình, chúng tôi cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Điều may mắn nhất là hội đồng thi không xảy ra bất cứ sự cố đáng tiếc nào khi chấm thi. Giờ chúng tôi chỉ mong sao các em nhanh biết điểm để định hướng cho tương lai của mình. Chắc các em cũng đang mong mỏi, ngóng chờ từng giây phút về điểm số thi tuyển của mình.

Có lẽ đây là kì chấm thi "đặc biệt" nhất trong cuộc đời nhà giáo của chúng tôi. Đó là chấm thi trong mùa Covid-19. Nhiều kỉ niệm sâu sắc sẽ mãi mãi là ấn tượng khó phai trong tâm trí của tất cả các giáo viên chúng tôi. Một kì chấm thi thật đáng nhớ!

Loát Trần