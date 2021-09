Vkids Edu - ứng dụng giúp bé học tiếng Anh tại nhà

Dân trí Sự phát triển của công nghệ 4.0 đã làm cho việc học trực tuyến ngày càng phổ biến khi nó mang đến nhiều tiện ích hơn cho người học, nhất là trước những diễn biến vô cùng phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Chỉ với một chiếc điện thoại, máy tính kết nối internet con hoàn toàn có thể học giỏi tiếng Anh ngay tại nhà, thay vì lựa chọn học trực tiếp tại các cơ sở khiến ba mẹ mất thời gian, công sức đi lại như trước kia. Nếu bố mẹ quá chán ngán cảnh tắc đường nóng nực chở con đến trung tâm học tiếng Anh sau giờ làm hay việc phải vật vờ ngoài đường chờ con học thêm thì việc cho con học tiếng Anh trên ứng dụng Vkids Edu tại nhà là lựa chọn hoàn toàn sáng suốt và hiệu quả.

Vkids Edu phát triển phương pháp học qua trò chơi tạo hứng khởi và cực kỳ hiệu quả cho các bé

Với sự kết hợp của công nghệ 4.0 hiện đại và phương pháp Game - based Learning, Vkids Edu đưa các trò chơi vào bài học để các bé tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên. Mở đầu mỗi bài học, bé sẽ được giới thiệu, luyện tập và ghi nhớ các từ vựng trong câu chuyện qua các trò chơi học từ vựng đa dạng và thú vị. Các trò chơi học từ vựng hấp dẫn trên Vkids Edu giúp trẻ yêu thích học tiếng Anh và chủ động mở ứng dụng tự học mà không cần ba mẹ kèm cặp.

Bé hứng thú học từ vựng qua các trò chơi trên Vkids Edu.

Giáo trình học đa dạng với hơn 1000 truyện tranh tương tác giúp trẻ phát âm và giao tiếp tự nhiên như người bản xứ

Sau các trò chơi thú vị giúp bé làm quen và ghi nhớ từ vựng, Vkids Edu giúp bé hiểu hơn về các từ vựng đó thông qua các câu chuyện gắn với ngữ cảnh cụ thể. Hệ thống hơn 1000 truyện tương tác giúp bé xây dựng nền tảng từ vựng, ngữ pháp và cấu trúc câu vững chắc, để có thể viết và diễn đạt câu như người bản xứ.

Bé đọc truyện và hứng thú khi được tương tác với các đồ vật, nhân vật trong bài với phương pháp học tương tác ấn - chạm độc đáo. Giọng đọc chuẩn bản ngữ trong các câu chuyện giúp bé sớm hình thành khả năng phát âm chuẩn ngay từ nhỏ.

Bé chạm và khám phá với các trang truyện tương tác trên Vkids Edu.

Hiệu quả và tiết kiệm chi phí đến 20 lần so với học tại trung tâm

Chỉ với 13.5000đ/1 tháng, chương trình học tiếng Anh tại nhà của Vkids Edu sẽ giúp bố mẹ tiết kiệm được 1/20 lần so với việc học tại trung tâm. Nhờ việc mua một lần sử dụng trọn đời và các bài học được phát triển với 4 cấp độ học theo năng lực ngôn ngữ của trẻ, Vkids Edu giúp các con dễ dàng tiếp thu và liên tục nâng cấp trình độ của mình trong nhiều năm từ mầm non cho đến hết tiểu học. Bên cạnh đó, ba mẹ có thể tiết kiệm hơn nữa khi sử dụng 1 tài khoản trên nhiều thiết bị cho tất cả các bé trong gia đình cùng học trên ứng dụng.

Không cần tới sách vở hay bàn học, Vkids Edu giúp các bé có thể linh hoạt thời gian học tiếng Anh tại nhà, học mọi lúc mọi nơi, chỉ cần kết nối các thiết bị công nghệ như điện thoại, máy tính bảng…

Mẹ và bé vui học tiếng Anh với ứng dụng học tiếng Anh tại nhà.

Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong thời gian qua đã khiến rất nhiều trẻ mầm non và tiểu học không thể đến trung tâm tiếng Anh học trực tiếp. Nhiều phụ huynh lo lắng tìm giải pháp cho con học tại nhà để không làm gián đoạn việc học tiếng Anh của con trong "giai đoạn vàng". Với Vkids Edu, phụ huynh có thể yên tâm giúp con cải thiện cả 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết một cách hiệu quả ngay tại nhà mà không phải lo lắng về ảnh hưởng của dịch bệnh đến việc học của trẻ.

Vkids Edu tự hào là ứng dụng học tiếng Anh được rất nhiều phụ huynh Việt Nam lựa chọn cho con học tại nhà trong thời gian qua. Chương trình giúp bé có thể tự học, phát âm chuẩn Mỹ và giao tiếp tự nhiên như người bản xứ mà không cần học qua trung tâm với chi phí đắt đỏ. Phụ huynh có thể tham khảo website: https://vkidsedu.com hoặc tải ứng dụng Vkids Edu tại: http://onelink.to/947e25 để đăng ký và nhận mã học thử miễn phí. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0374.723.555 để được tư vấn và giải đáp.

Trường Thịnh