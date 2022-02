Ứng viên giáo sư bị phản ánh về bài báo quốc tế đã có đơn xin rút

Cụ thể, một hồ sơ ứng viên Giáo sư Hội đồng liên ngành triết học - chính trị học - xã hội học bị phản ánh có công trình nghiên cứu đăng trên tạp chí quốc tế uy tín thấp.

Theo đó, ứng viên này có kê khai 7 bài báo quốc tế trong danh mục ISI, Scopus nhưng tất cả đều là tạp chí quốc tế uy tín thấp.

Trên diễn đàn khoa học, GS Ngô Việt Trung, thành viên hội đồng ngành toán học, Hội đồng Giáo sư nhà nước thông tin, vị ứng viên này có công trình "Preventing and Combating Political Opportunists in Vietnam Today" (Phòng chống những kẻ cơ hội chính trị ở Việt Nam hiện nay) đăng trên tạp chí Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (giáo dục toán học và máy tính Thổ Nhĩ Kỳ), viết tắt là Turcomat.

Theo GS Trung, lạ nhất là bài báo bàn về một chủ đề chính trị ở Việt Nam lại đăng trong một tạp chí chuyên về giáo dục toán học và máy tính của Thổ Nhĩ Kỳ. Hội đồng biên tập tạp chí này chỉ có 4 người, đứng đầu là ông Đinh Trần Ngọc Huy (GS về ngân hàng và tài chính), những người còn lại có chuyên môn kỹ thuật hoặc tài chính, không liên quan gì đến giáo dục toán học và máy tính. Tất cả đều không làm việc ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Trao đổi với Dân trí ngày 18/2, một thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước cho hay, ứng viên giáo sư Hội đồng liên ngành triết học - chính trị học - xã hội học, sau khi có ý kiến phản ánh từ cộng đồng Liêm chính khoa học đã có đơn xin rút không tham gia ứng viên giáo sư năm nay.

Ông Trần Anh Tuấn, Chánh văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước cho biết, trước đây, trong các buổi tập huấn cho các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở, Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước đều có lưu ý hiện tượng ứng viên đăng nhiều bài trên các tạp chí uy tín thấp trong thời gian ngắn.

Ngoài ra, tại Công văn số 09/HĐGSNN ngày 10/01/2022 của Hội đồng Giáo sư nhà nước gửi các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2021 có lưu ý các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đặc biệt quan tâm đến vấn đề liên chính khoa học: "Chú ý xem xét về mặt chuyên môn, học thuật, tính liêm chính khoa học trong các công trình khoa học của ứng viên; thẩm tra, phỏng vấn để có đánh giá chính xác, khách quan về những trường hợp ứng viên có số lượng bài báo công bố nhiều bất thường trong thời gian ngắn; thẩm định kỹ những hồ sơ ứng viên có ý kiến phản ánh của xã hội về chất lượng công trình khoa học, chất lượng tạp chí" và "Kịp thời xem xét, phối hợp giải quyết các phản ánh, kiến nghị và khiếu nại tố cáo có liên quan đến ứng viên và hoạt động của Hội đồng".

"Trong quá trình thẩm định, đánh giá hồ sơ ứng viên. Tất cả các thông tin phản ánh của xã hội về hồ sơ ứng viên, Hội đồng giáo sư Nhà nước đều có văn bản yêu cầu Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành xác minh làm rõ" - ông Tuấn nhấn mạnh.