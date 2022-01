Từ "người ngoại đạo" đến sở hữu tấm bằng tài chính danh giá thế giới ICAEW ACA

Khi khám phá ra thế mạnh của bản thân và niềm đam mê đối với lĩnh vực tài chính, Bách đã đầu tư nghiêm túc để phát triển sự nghiệp mà mình sẽ theo đuổi.

Phạm Xuân Bách hiện đang giữ vị trí Phó phòng Tín dụng Khối Dịch vụ Khách hàng Doanh nghiệp tại ngân hàng HSBC.

Chỉ sau hơn 5 năm - kể từ khi tốt nghiệp, Bách đã sở hữu sự nghiệp đáng ngưỡng mộ. Bên cạnh kinh nghiệm làm kiểm toán tại công ty Ernst & Young (EY) Việt Nam- một trong bốn công ty kiểm toán hàng đầu thế giới, Bách còn vừa hoàn thành bằng ICAEW Chartered Accountant (ACA) - tấm bằng danh giá nhất trong lĩnh vực tài chính - kế toán. Mới đây, Bách lại tiếp tục thử thách giới hạn bản thân với vị trí Phó phòng Tín dụng Khối Dịch vụ Khách hàng Doanh nghiệp - Associate Credit Support Manager tại ngân hàng HSBC.

Dù công việc hiện tại khá bận rộn và áp lực nhưng Bách đã đồng ý dành thời gian chia sẻ con đường phát triển nghề nghiệp của mình để truyền cảm hứng, giúp các bạn trẻ sớm tìm thấy công việc yêu thích và lựa chọn đúng hướng đi để sớm thành công. Câu chuyện của Bách cho thấy, khi bạn dám dấn thân, dành đủ thời gian, công sức và đam mê cho công việc mà bạn yêu thích, thành công sẽ tự tới.

"Cú bẻ lái" từ kinh tế đối ngoại sang tài chính

Là cựu sinh viên khoa Kinh tế Đối ngoại, trường Đại học Ngoại thương, Phạm Xuân Bách đã "phải lòng" ngành tài chính sau khi giành học bổng Challenge for Growth do công ty EY Việt Nam phối hợp cùng Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) tổ chức cho sinh viên năm 3. Sau trải nghiệm đầu tiên về lĩnh vực tài chính hoàn toàn mới với chuyên ngành đang theo học, Bách tìm thấy hứng thú, quyết định theo học và hoàn tất Chứng chỉ Quốc tế về Tài chính, Kế toán và Kinh doanh (Certificate in Finance, Accounting and Business - CFAB) - cấp độ đầu tiên của bằng ICAEW Chartered Accountant trước khi nhận bằng cử nhân.

"Trong quá trình theo học chứng chỉ ICAEW CFAB, mình đã có cơ hội được tham gia cuộc thi Chiến lược Kinh doanh khu vực Đông Nam Á - Regional Business Challenge tại Malaysia do ICAEW tổ chức. Qua cuộc thi này, mình đã có cơ hội được giao lưu, học hỏi từ bạn bè quốc tế cũng như cơ hội để được gặp gỡ, trao đổi với các nhà tuyển dụng hàng đầu tại Châu Á. Đây là một trong những trải nghiệm rất quý báu với mình, tạo tiền đề giúp mình làm quen với môi trường áp lực tại các công ty tài chính hàng đầu", Bách chia sẻ.

Trước khi bắt đầu kỳ thực tập tại EY Việt Nam, Bách đã sở hữu Chứng chỉ quốc tế về Tài chính- Kế toán và Kinh doanh- CFAB. Việc sở hữu chứng chỉ CFAB đã trang bị cho Bách hệ thống kiến thức nền tảng toàn diện nhất trong lĩnh vực tài chính, kế toán và kinh doanh nhưng để tiến xa hơn trong nghề, cựu sinh viên Ngoại thương hiểu rằng, phải chinh phục những bằng cấp cao hơn. Đó chính là động lực để Bách tiếp tục chinh phục ICAEW Chartered Accountant (ACA), bằng cấp danh giá nhất thế giới trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán, tài chính, kinh doanh và tiến tới trở thành hội viên của tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp hàng đầu thế giới này.

Xuân Bách tham gia cuộc thi Regional Business Challenge 2016 tại Malaysia.

Chinh phục thành công ICAEW ACA để tiến xa hơn

Nhớ lại cú bẻ lái từ sinh viên kinh tế đối ngoại sang lĩnh vực Tài chính- Kế toán- Kiểm toán và quyết định theo học bằng ICAEW ACA- bằng cấp khẳng định kiến thức chuyên môn và có giá trị trên toàn thế giới, Bách mỉm cười khi ví von bằng hai từ "duyên số". Sau gần 4 năm vừa học, vừa làm, chàng trai đầy quyết tâm đã hoàn thành toàn bộ chương trình ICAEW ACA. "Mình tự thấy không quá áp lực trong việc học và thi ACA do lịch thi được tổ chức hàng quý và khá linh hoạt nên có thể dễ dàng sắp xếp thời gian để ôn tập trước khi thi. Hơn nữa do cường độ công việc khá cao nên mình chỉ thường tập trung học vào tuần cuối cùng trước khi thi để tiết kiệm thời gian tối đa cho mỗi môn học", Bách tiết lộ.

Bách cho biết sẽ sớm trở thành hội viên của ICAEW khi đủ điều kiện vào đầu năm 2022.

Đánh đổi gần 4 năm với nỗ lực không ngừng, Bách hài lòng với những giá trị to lớn mà bằng cấp ICAEW ACA mang lại cho công việc hiện tại. Bách cho biết: "Bên cạnh kiến thức chuyên ngành với giáo trình quốc tế cập nhật liên tục, mình còn được rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp thực tiễn như kỹ năng ra quyết định, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và đặc biệt là trau dồi kỹ năng tiếng Anh thương mại và giao tiếp. ACA đã trang bị cho mình cực kỳ đầy đủ các kiến thức về tài chính, kế toán và kinh doanh, sự tự tin khi làm việc với đối tác và đồng nghiệp quốc tế. Đây là những hành trang quý giá mà nếu chỉ học Đại học thì sẽ không bao giờ có được".

Chia sẻ về công việc hiện tại ở vị trí Phó phòng Tín dụng Khối Dịch vụ Khách hàng Doanh nghiệp - Associate Credit Support Manager tại ngân hàng HSBC, Bách cho biết, đây là công việc đòi hỏi những kiến thức chuyên sâu về phân tích báo cáo tài chính nói riêng cũng như tài chính nói chung. Ngoài ra, vị trí này cũng yêu cầu phải có sự phối hợp với các phòng ban khác trong khối khách hàng doanh nghiệp của HSBC để có thể hoàn thành tốt công việc. Do đó tinh thần đồng đội trong công việc này cũng có vai trò rất quan trọng.

"Số lượng khách hàng hàng tháng ở HSBC rất lớn và yêu cầu của công việc rất cao nên mình cảm thấy đây là một công việc rất áp lực. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội rất tốt để nâng cao kỹ năng cũng như kiến thức tài chính. Ngoài ra, công việc này cũng yêu cầu phải đi thực địa tại khách hàng để hiểu rõ hơn về doanh nghiệp nên đây cũng là một trải nghiệm khá thú vị mà không phải công việc nào cũng có thể đem lại", Bách vui vẻ nói.

Kết thúc cuộc trò chuyện, Bách chia sẻ sẽ sớm trở thành hội viên của ICAEW khi đủ điều kiện vào đầu năm mới 2022. Để trở thành hội viên của ICAEW - tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp ứng viên cần hội đủ 4 điều kiện bao gồm hoàn tất 15 môn học trong chương trình ACA, hoàn thành bài đạo đức nghề nghiệp, chứng minh kỹ năng nghề nghiệp chuyên nghiệp thông qua tình huống thực tế và tích lũy đủ 450 ngày làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán và kinh doanh. Bách chia sẻ thêm "Mình rất háo hức và tự hào khi trở thành Hội viên của Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) và cũng là Hội viên của Liên minh Kế toán Công chứng Toàn Cầu- Chartered Accountant Worldwide (CAW) trong thời gian tới"

"Thị trường lao động ngành tài chính ngân hàng luôn rất khốc liệt và phân hóa rõ rệt. Thậm chí, điều này còn đúng hơn trong thời kỳ Covid khi số lượng tuyển dụng vô cùng hạn chế, mà yêu cầu với công việc lại ngày một cao. Việc trở thành Hội viên của ICAEW, một trong những tổ chức kế toán tài chính hàng đầu thế giới sẽ không chỉ là điểm sáng trong CV của bất kỳ ai mà còn là bảo chứng cho kiến thức chuyên ngành trong lĩnh vực tài chính đầy tính cạnh tranh này", Bách nhấn mạnh.