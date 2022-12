Trường THPT bị trộm đột nhập phá két sắt lấy khoảng 100 triệu đồng

Theo thông tin ban đầu, ngày 19/12, trường THPT Bạc Liêu (phường 1, TP Bạc Liêu) phát hiện bị đột nhập, két sắt bị phá và khoảng 100 triệu đồng biến mất.

Qua kiểm tra của cơ quan chức năng cho thấy, kẻ gian đã cắt 2 camera an ninh trong trường.

Trường THPT Bạc Liêu (TP Bạc Liêu), nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Huỳnh Hải).

Chiều 22/12, một cán bộ công an địa phương cho biết, vụ việc đã được Công an phường 1 chuyển lên Công an TP Bạc Liêu để điều tra theo thẩm quyền. Hiện, lực lượng công an vẫn đang truy tìm kẻ trộm.

Một lãnh đạo Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu, cho biết trường THPT Bạc Liêu đã có thông tin bước đầu vụ việc về Sở.