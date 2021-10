Trường quốc tế sáng tạo để học trực tuyến hiệu quả

Gần một tháng qua, học sinh toàn TPHCM đã bắt đầu năm học mới bằng phương pháp dạy học online do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Điều này đòi hỏi giáo viên, học sinh và phụ huynh phải thích nghi từ phương pháp dạy học truyền thống sang học trực tuyến. Trước thực tế đó, các trường quốc tế ở Sài Gòn đã biến thách thức thành cơ hội khi nhanh chóng chuyển đổi, xây dựng kế hoạch học tập phù hợp để giúp học sinh và giáo viên có những tiết học trực tuyến chất lượng.

Chương trình học được cá nhân hóa

Dạy học online không chỉ cần máy móc, phần mềm mà cốt lõi là ý tưởng và phương pháp dạy học của giáo viên, bám sát thực tiễn và mục tiêu cần đạt.

Cô Tiffany Proctor, Phó Hiệu trưởng Trường quốc tế Saigon Pearl (ISSP) nhận định, lợi ích của việc học online là để học sinh rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu. Riêng đối với học sinh mầm non, mẫu giáo và tiểu học, việc học trực tuyến sẽ khó hơn so với các bậc học khác, nhưng nếu có kế hoạch dạy học phù hợp, giáo viên vẫn có thể giúp các em học tập tốt.

Cụ thể, cô Tiffany chỉ ra rằng một học sinh ở các bậc mầm non và tiểu học thường không đủ kiên nhẫn để ngồi học online thời gian dài. Vì vậy, học sinh được sắp xếp chỉ học trong vòng 30 phút trước máy tính cho một bài học và sau đó được cho nghỉ "giải lao" 15 phút trước khi bắt đầu bài học khác.

Quan trọng nhất, giáo viên tại trường ISSP luôn tìm cách hỗ trợ học sinh trong quá trình học trực tuyến bằng cách "cá nhân hóa" lộ trình học tập của từng em. Nghĩa là, trong quá trình giảng dạy, giáo viên sẽ tìm hiểu xem lượng kiến thức và kỹ năng của một học sinh đã đạt tới mức nào và từ đó, thiết kế bài học tương ứng với trình độ và khả năng tiếp thu của em đó. Ngoài ra, nhà trường cũng khuyến khích phụ huynh nên "học cùng con", như vậy sẽ nắm được những thắc mắc hay biết con cần gì để phối hợp với giáo viên hỗ trợ học sinh.

Học với lịch trình cụ thể

"Ở trường ISSP, chúng tôi sử dụng từ "học tại nhà" (home-based learning) thay vì từ "học trực tuyến" (online learning). Có nghĩa là học sinh có thể vừa học trên máy tính vừa có thời gian hoạt động thể chất và tự học tại nhà để đảm bảo được việc phát triển toàn diện, chứ không chỉ học qua màn hình máy tính. Đó là cách học online hiệu quả của chúng tôi" - cô Tiffany nhấn mạnh.

Cụ thể, khi học tại nhà, học sinh cũng sẽ có một lịch trình cụ thể như học tại trường và được học đầy đủ các môn học chuyên đề, như giáo dục thể chất, tin học hoặc các lớp nghệ thuật. Ngoài ra, đội ngũ cố vấn trường học luôn sẵn sàng túc trực để trò chuyện với học sinh cũng như phụ huynh về tâm lý, sức khỏe tinh thần trong giờ giải lao hoặc ngay cả trong giờ nghỉ trưa. Học sinh cũng được tạo điều kiện để sinh hoạt với bạn bè và cộng đồng nhà trường thông qua các buổi gặp mặt hoặc lễ hội trực tuyến.

Nhờ áp dụng những phương pháp này, năm ngoái, khi trường triển khai học trực tuyến vì các đợt bùng phát Covid, những học sinh đã tham gia học trực tuyến tại nhà đã có thể nhanh chóng trở lại nhịp học khi quay trở lại trường, bắt kịp tiến độ các môn như toán, đọc viết, và hòa nhập nhanh chóng với bạn bè.

Sáng tạo dựa trên công nghệ

Dạy học online không chỉ sử dụng phương tiện hoặc ứng dụng hiện có mà cần xác định cách thức truyền đạt nào phù hợp nhất với học sinh. Hiện tại, trường ISSP đang sử dụng ứng dụng Seesaw làm nền tảng chính cho việc dạy học, giáo viên có thể giao bài tập và học sinh có thể làm bài tập trực tiếp trên Seesaw. Phụ huynh cũng sẽ có tài khoản Seesaw để có thể theo dõi sát sao quá trình học tập của con mình. Ngoài ra, ứng dụng Google Meet và Zoom cũng được sử dụng để cả lớp có thể cùng học tập, trò chuyện và vui chơi với nhau.

Thầy Lester nhấn mạnh: "trong quá trình học tại nhà, nếu có những khó khăn xảy ra như: lỗi phần mềm, đường truyền không ổn định, truy cập sai, phụ huynh sẽ luôn nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ phòng Tuyển Sinh hoặc phòng Công nghệ thông tin qua liên kết Google Meet (hỗ trợ trực tiếp bằng video), hoặc qua điện thoại. Giáo viên và trợ giảng của trường cũng luôn sẵn sàng trợ giúp để học sinh và phụ huynh luôn bắt nhịp được với tiến độ giảng dạy của nhà trường".

"Bên cạnh những bài giảng, chúng tôi còn đưa vào giờ học những trò chơi để lấy lại sự cân bằng cho học sinh khi học trực tuyến. Việc sử dụng các ứng dụng sẽ được đưa vào tùy vào bối cảnh, độ tuổi và khả năng sử dụng công nghệ" - thầy Lester cho hay.

Trường Quốc tế Saigon Pearl (ISSP) thuộc tập đoàn giáo dục Cognita (Anh quốc) với hơn 80 trường thành viên trên toàn thế giới. ISSP là một trong số ít trường mầm non và tiểu học Quốc tế tại Việt Nam được chứng nhận đồng thời bởi hai tổ chức kiểm tra chất lượng giáo dục uy tín thế giới là CIS (Council of International School) và NEASC (New England Association of Schools and Colleges, Mỹ). Trường ISSP hiện đang là ứng cử viên giảng dạy chương trình IB PYP (Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học), chương trình học được thiết kế dựa trên khung chương trình IB, kết hợp với Tiêu Chuẩn Mỹ và tiêu chuẩn Việt Nam để học sinh được phát triển toàn diện.