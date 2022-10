Trường ĐH Kinh tế quốc dân giải thích lý do chậm trả bằng cho sinh viên

Liên quan tới vụ việc một số sinh viên khóa 14, chương trình Cử nhân quốc tế, ngành Quản trị kinh doanh và ngành Kinh doanh quốc tế tại Viện Đào tạo quốc tế, Trường ĐH Kinh tế quốc dân viết đơn cầu cứu vì bị trường "giam" bằng tốt nghiệp, ngày 9/10, đại diện nhà trường đã có những phản hồi chính thức.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Trịnh Thị Thu Giang, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế, Trường ĐH Kinh tế quốc dân cho biết, chương trình Cử nhân quốc tế của nhà trường được Văn phòng Chính phủ và Bộ GD&ĐT phê duyệt thực hiện từ năm 2005.

Theo Đề án của chương trình, sinh viên chưa có chứng chỉ tiếng Anh đạt yêu cầu (IELTS 6.5 hoặc IELTS 7.0 tùy theo giai đoạn) cần hoàn thành chương trình học tiếng Anh TEG và có chứng chỉ tiếng Anh TEG Level 4 do đối tác TEG/TMC Singapore cấp.

Đây là điều kiện đầu vào tiếng Anh của giai đoạn chuyên ngành theo yêu cầu của các đối tác nước ngoài cấp bằng (gồm các trường ĐH Sunderland, ĐH West of England, ĐH Coventry - Vương quốc Anh).

Năm 2012, Chính phủ ban hành Nghị định 73 về Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, quy định trình độ ngoại ngữ đối với liên kết đào tạo trình độ đại học thì đối tượng tuyển sinh phải có trình độ B2 theo khung tham chiếu chung châu Âu về năng lực ngoại ngữ hoặc tương đương.

Tới năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định 86 về Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, trong đó quy định điều kiện tiếng Anh áp dụng cho sinh viên tham gia học tập trong các chương trình liên kết đào tạo quốc tế phải có trình độ bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

Theo bà Giang, sau khi những Nghị định nêu trên được ban hành, sinh viên chương trình Cử nhân quốc tế của nhà trường vẫn được Trung tâm Công nhận Văn bằng, Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT cấp chứng chỉ công nhận văn bằng cho đến cuối năm 2020.

Tuy nhiên, đến ngày 30/03/2021, Cục Quản lý chất lượng có công văn số 231 về việc sử dụng chứng chỉ tiếng Anh TEG gửi Trường ĐH Kinh tế quốc dân.

Công văn này nêu rõ: "Cục Quản lý chất lượng chỉ xem xét công nhận văn bằng cho từng trường hợp cụ thể của sinh viên nhập học chương trình bồi dưỡng tiếng Anh TEG từ năm 2016 trở về trước. Sinh viên nhập học chương trình TEG từ thời điểm tháng 1/2017 đến thời điểm hiện tại để được xem xét công nhận văn bằng cần cung cấp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương trình độ B2 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu (IELTS 5.5/TOEFL 500) hoặc chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 4 trở lên [...]theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam".

Như vậy, theo công văn nói trên, chứng chỉ TEG Level 4 chưa được Bộ xem xét đảm bảo đủ trình độ bậc 4/6 theo khung tham chiếu ngoại ngữ Việt Nam.

Bà Giang chia sẻ, điều này đã khiến Trường ĐH Kinh tế quốc dân băn khoăn về cơ hội được công nhận văn bằng đối với các bạn sinh viên đã tốt nghiệp chương trình Cử nhân quốc tế chưa có chứng chỉ B2 hoặc tương đương, cần làm rõ vấn đề này vì quyền lợi của sinh viên.

"Do đó, Trường ĐH Kinh tế quốc dân đã có văn bản gửi đến các bộ phận liên quan thuộc Bộ GD&ĐT. Đồng thời, nhà trường đã tích cực hỗ trợ sinh viên thi tiếng Anh 3 đợt để các em nhận các chứng chỉ B2 hoặc tương đương, giúp các em đảm bảo quyền lợi được công nhận văn bằng", bà Giang cho hay.

Bà Giang thông tin, sau vụ việc một số sinh viên phản ánh bị "giam" bằng, Bộ GD&ĐT đã trực tiếp làm việc cùng với đại diện Trường ĐH Kinh tế quốc dân để thảo luận giải pháp nhằm giải quyết vấn đề trên.

Theo tinh thần chủ trương tại cuộc họp, Trường ĐH Kinh tế quốc dân đã thực hiện trả bằng cho sinh viên vì đã thỏa mãn đầy đủ các điều kiện yêu cầu của đối tác đào tạo và cấp bằng. Về phía điều kiện Việt Nam, Bộ GD&ĐT cầu Trường ĐH Kinh tế quốc dân tiếp tục giải trình để chứng minh chương trình đào tạo tiếng Anh TEG Level 4 đảm bảo trình độ bậc 4/6 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

Ngoài ra, từ năm 2022, Nhà trường sẽ đưa chương trình tiếng Anh B2 vào giảng dạy cho đến khi chứng chỉ TEG Level 4 được công nhận.

"Nhà trường muốn đảm bảo rằng khi các bạn nhận bằng, tấm bằng ấy chắc chắn phải được công nhận ở Việt Nam. Việc tấm bằng ấy được công nhận trên thế giới đã rất rõ, nhưng nếu với quy định ở Việt Nam, chứng chỉ TEG Level 4 chưa được Bộ GD&ĐT xem xét đảm bảo đủ trình độ bậc 4/6 theo khung tham chiếu ngoại ngữ Việt Nam, tức văn bằng của các bạn không được công nhận thì sau này chúng tôi cũng rất khó để hỗ trợ. Đó là điều làm nhà trường lo lắng nhất", bà Giang nói.

Phó Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế, Trường ĐH Kinh tế quốc dân cũng chia sẻ, nhà trường tiếp nhận và chia sẻ với những bức xúc của sinh viên. Tuy nhiên, nhà trường mong sinh viên thông cảm vì việc này xuất phát từ một số điểm chưa thống nhất giữa quy định của Việt Nam với các yêu cầu của phía đối tác nước ngoài.

"Quan điểm nhất quán của nhà trường là luôn đặt lợi ích chính đáng của người học lên trên hết, mà trong đó, việc đảm bảo tính pháp lý và sự công nhận của tấm bằng cử nhân sinh viên nhận được là nguyên tắc tối cao", bà Giang khẳng định.

Bà Giang cũng cho biết, trong tổng số 166 sinh viên tốt nghiệp năm 2022, hầu hết các em đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định của Việt Nam và các đối tác, chỉ có 17 sinh viên tốt nghiệp với chứng chỉ tiếng Anh TEG Level 4 thuộc nhóm bị ảnh hưởng bởi quy định trên. Đến nay, có tổng cộng 144 sinh viên đã nhận bằng để phục vụ cho quá trình tuyển dụng sau khi tốt nghiệp.

Trong nhóm 17 sinh viên tốt nghiệp với chứng chỉ tiếng Anh TEG Level 4, hiện chỉ còn 9 sinh viên chưa đến nhận bằng tốt nghiệp.

Trước đó, trong lá đơn được gửi tới nhiều cơ quan, nhóm sinh viên cho biết nhà trường đã sai phạm trong triển khai và vận hành chương trình liên kết quốc tế, không trao bằng cử nhân cho người học mặc dù đại học đối tác là University of West of England đã công nhận tốt nghiệp và gửi bằng về trường.

Theo các sinh viên này, trong thông báo tuyển sinh chương trình cử nhân quốc tế khóa 14, kỳ mùa thu năm 2018 của Viện Đào tạo quốc tế không có bất cứ nội dung nào đề cập tới điều kiện để nhận bằng tốt nghiệp chương trình cử nhân quốc tế phải có chứng chỉ tiếng Anh bậc 4 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam).

Các sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ học phí, hoàn thành chương trình học theo đúng thông báo tuyển sinh và được Trường ĐH West of England công nhận tốt nghiệp, cấp bằng vào tháng 8/2022. Tuy nhiên, Trường ĐH Kinh tế quốc dân từ chối trao bằng cử nhân do Trường ĐH West of England đã cấp với lý do sinh viên không có chứng chỉ tiếng Anh đầu vào theo quy định; dẫn đến việc sinh viên không thể đi xin việc.