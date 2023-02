Trường ĐH Kinh tế Quốc dân gia nhập tổ chức kiểm định giáo dục hàng đầu

AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) - Hiệp hội các trường đào tạo kinh doanh (Hoa Kỳ) được thành lập năm 1916, nhằm phát triển giảng dạy kinh doanh bậc đại học trên thế giới. Đây là tổ chức kiểm định giáo dục quốc tế lâu đời và nổi tiếng nhất tại Hoa Kỳ về các chương trình đào tạo kinh doanh.

Các trường đại học nhận được kiểm định AACSB cần phải đáp ứng những tiêu chuẩn kiểm định khắt khe về cơ sở học tập, chương trình giảng dạy và chất lượng của giảng viên.

Hiện nay, AACSB có hơn 1.700 tổ chức thành viên và hơn 900 trường kinh doanh được công nhận trên toàn thế giới (tỷ lệ 2% các trường ở khu vực Châu Á và 6% trên phạm vi toàn cầu được kiểm định).

Một số trường đại học đã trở thành thành viên của AACSB gồm: Trường kinh doanh của ĐH Harvard (Harvard Business School), Stanford University (Hoa Kỳ); Imperial College London, University of Edinburgh (Vương quốc Anh), University of Toronto, University of British Columbia (Canada), University of Melbourne, University of Sydney (Australia),...

PGS.TS Phạm Hồng Chương, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân phát biểu tại lễ ký kết (Ảnh: Tuấn Anh).

Theo PGS.TS Phạm Hồng Chương, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, việc trở thành thành viên chính thức của AACSB sẽ giúp nhà trường có cơ hội hợp tác với các đại học có uy tín trên thế giới; cũng như thường xuyên trao đổi, tiếp cận được các thông tin về cách thức hoạt động của các trường này trên một cộng đồng mở.

"Trong hoạt động kiểm định, AACSB sử dụng nguyên lý peer review (đánh giá đồng cấp), qua đó tạo cơ hội tối đa để các trường cọ xát với nhau, học hỏi và trao đổi cách làm tốt của nhau. Đây là cơ hội rất lớn để Trường ĐH Kinh tế Quốc dân mở rộng quan hệ quốc tế và cung cấp các giá trị của mình cho toàn cầu", PGS Chương cho hay.

Cũng theo ông, việc trở thành thành viên của AACSB cũng giúp Trường ĐH Kinh tế Quốc dân bảo đảm một cách chắc chắn hơn việc bằng đại học về kinh doanh do trường cấp sẽ được công nhận rộng rãi bởi cộng đồng các đại học danh tiếng của thế giới có ngành này.

Đồng thời, bảo đảm khả năng được tuyển dụng, khả năng cạnh tranh mạnh để phát triển nghề nghiệp và tương lai trên phạm vi toàn thế giới cho người học.

PGS.TS Phạm Hồng Chương cùng đại diện Hiệp hội các trường đào tạo kinh doanh AACSB (Ảnh: Nguyễn Liên).

Được biết, để được kiểm định theo AACSB, trước hết một cơ sở đào tạo phải đủ điều kiện tham gia kiểm định, đồng thời sau khi đánh giá ngoài phải đạt được mọi yêu cầu của các tiêu chuẩn chất lượng do AACSB đề ra.

Có 4 điều kiện tham gia kiểm định AACSB. Thứ nhất, là thành viên chính thức của AACSB (để trở thành thành viên, cần hoàn tất hồ sơ tham gia và cung cấp mọi thông tin về cơ sở đào tạo theo yêu cầu của AACSB). Thứ hai, có các chương trình đào tạo về quản trị và kinh doanh ở trình độ đại học trở lên (AACSB không kiểm định các chương trình đào tạo ở trình độ cao đẳng trở xuống).

Thứ ba, các chương trình đăng ký kiểm định phải có đủ nguồn lực thường xuyên để thực hiện đào tạo. Các chương trình đào tạo thiếu giảng viên đúng chuyên ngành, thiếu thư viện, thiếu cơ sở vật chất khác,... sẽ không đủ điều kiện để đăng ký kiểm định bởi AACSB.

Thứ tư, tất cả các chương trình đào tạo quản trị kinh doanh ở những nơi khác nhau của cùng một cơ sở đào tạo phải được kiểm định cùng lúc. Nếu bỏ bớt chương trình nào phải có lý do, báo trước và được AACSB chấp thuận.

Quy định này của AACSB nhằm ngăn chặn tình trạng các trường có thể có một số chương trình tốt, được AACSB kiểm định, rồi dùng danh hiệu này để mở các chương trình khác ở những địa phương khác nhau nhưng không đáp ứng yêu cầu kiểm định.