Trường dân tộc nội trú có 36 em đỗ đại học từ 30 điểm trở lên

Đó là thông tin từ thầy Nguyễn Đậu Trương, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An với phóng viên Dân trí.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Nghệ An có 36 thí sinh đậu đại học với số điểm từ 30 trở lên (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Trong năm học vừa qua, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An có 149 học sinh dự thi tốt nghiệp THPT và đăng ký xét tuyển đại học. Qua thống kê của nhà trường, số lượng thí sinh đỗ vào các trường đại học (ĐH) ở top đầu của cả nước rất cao.

Theo thầy Trương, với đặc thù là trường Dân tộc nội trú, tất cả các em học sinh đều đến từ những xã thuộc vùng 135, biên giới… điều kiện kinh tế vô cùng khó khăn nên kết quả ngày hôm nay là sự cố gắng không ngừng của cả thầy và trò trong suốt thời gian qua.

"Tôi rất vui mừng khi nhận được kết quả gần 100% học sinh trúng tuyển ĐH năm nay. Trong số 72 học sinh người dân tộc thiểu số của toàn tỉnh Nghệ An có điểm từ 27 trở lên thì có đến 40 học sinh của trường. Không chỉ riêng tôi mà các thầy cô giáo, phụ huynh của các em học sinh cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc trước kết quả mà các em đạt được. Đây là phần thưởng xứng đáng cho quá trình rèn luyện của thầy cô và các em đã nỗ lực", thầy Trương cho biết thêm.

Danh sách các em lớp K7C2, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An có số điểm rất cao (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Theo thầy Mai Văn Đạt, Bí thư Đoàn Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An, đây là một năm học mà học sinh của trường giành được nhiều kết quả cao, có tới 36 em đạt điểm xét tuyển ĐH từ 30 trở lên (tính cả điểm ưu tiên).

Có 18 học sinh trúng tuyển vào các ngành top đầu của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, 5 học sinh đỗ Trường ĐH Y Hà Nội, 5 học sinh đỗ Học viện An ninh nhân dân, 3 học sinh đỗ Học viện Cảnh sát nhân dân, 8 em đỗ khoa Hàn Quốc học (một trong những ngành học có điểm chuẩn cao nhất năm 2021 với 30 điểm).

Bên cạnh đó, trường cũng rất nhiều học sinh đạt được các mức điểm trên 28 và đỗ vào Trường ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Sư phạm Hà Nội, Học viện Quân Y, ĐH Luật Hà Nội…

Theo thầy Đạt, hơn 95% học sinh của trường là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Cũng chính vì vậy, các em được cộng 2,75 điểm ưu tiên (gồm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực). Đây cũng chính là một phần lý do khiến nhiều em đạt điểm số trên 30.

Được biết, 3 năm liền trước đó, trung bình điểm thi tốt nghiệp THPT của học sinh đều xếp thứ 4 toàn tỉnh và có rất nhiều học sinh đạt trên 27 điểm xét tuyển đại học.

Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2021, 100% học sinh của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An đỗ tốt nghiệp. Điểm trung bình của trường xếp thứ 2 toàn tỉnh Nghệ An (chỉ sau Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu). Đặc biệt, trung bình điểm thi 3 môn Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý của học sinh nhà trường đứng đầu tỉnh Nghệ An, vượt cả Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu.

"Đây là một thành tích quá tự hào đối với nhà trường và quê hương. Mặc dù các em sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn vươn lên trong học tập. Với kết quả đạt được đã cho thấy công tác chuyên môn, phương thức đào tạo của nhà trường là rất quan trọng", thầy Đạt khẳng định.

