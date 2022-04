Trung tâm Alisa English sẵn sàng đón học sinh trở lại sau dịch Covid-19

Hoạt động chào đón học sinh quay trở lại trường của Alisa English.

Đại diện Alisa English, cô Nguyễn Thanh Dung - Founder cho biết về yếu tố tiên quyết khi đưa học sinh quay trở lại của nhà trường: " Alisa English luôn đặt vấn đề an toàn và sức khỏe của học viên lên hàng đầu. Tất cả phụ huynh và học viên đều được Alisa thông báo về các biện pháp an toàn, phương hướng lựa chọn hình thức học sao cho con được đảm bảo an toàn nhất khi học trở lại".

Ngoài việc đảm bảo vệ sinh trường lớp, tuân thủ theo 5K, khó khăn nhất đối với Alisa English khi đón học sinh đến trường là việc sắp xếp lại các lớp học để đảm bảo khoảng cách an toàn và quy mô lớp không quá đông. Nhà trường đã lên kế hoạch để từng bước tiếp cận an toàn. Mô hình học tập trước mắt trong tháng 4 sẽ đảm bảo trường chỉ vận hành 50% công suất cho phép và giữ khoảng cách an toàn, không tập trung đông người. Trong dài hạn, khi thử nghiệm thành công và phụ huynh - học sinh không còn lo lắng khi đưa con tới trường, việc học sẽ quay trở lại bình thường với 100% trực tiếp. Dự kiến sẽ bắt đầu từ tháng 5.

Lớp học đảm bảo tiêu chuẩn an toàn.

Sau vài ngày mở cửa lại trường lớp, đa số các em học sinh đã nhanh chóng thích nghi và hòa nhập với thầy cô, bạn bè. Một phụ huynh chia sẻ: "Dù vẫn còn đôi chút phân vân nhưng tôi vẫn quyết định đưa con đi học trở lại vì con đến trường được các thầy cô quan tâm, vui chơi với bạn bè. Điều này tốt hơn rất nhiều so với việc học online thiếu đi các tương tác thật."

Dù gặp nhiều thách thức trong một năm dịch bệnh vừa qua, thậm chí rất nhiều trung tâm anh ngữ khác đã đi đến cảnh đóng cửa, Alisa English vẫn duy trì được chất lượng đào tạo, đội ngũ giáo viên - nhân viên. Chia sẻ về động lực vượt qua khó khăn, Founder Nguyễn Thanh Dung nói: "Đó là sự tận tâm, yêu trẻ và tâm huyết với giáo dục của toàn thể cán bộ nhân viên giáo viên của nhà trường. Vì đó, các phụ huynh của Alisa cũng rất đồng hành và ủng hộ từ việc học online cho đến khi trung tâm mở cửa lại".

Điều làm nên chất lượng chính là ở yếu tố con người. Alisa English xây dựng văn hóa và quy định rõ ràng cho việc tuyển dụng giáo viên, nhân viên trong nghề. Chỉ những thầy cô thật sự yêu trẻ, vượt qua được những bài kiểm tra chuyên môn với độ chính xác cao mới phù hợp với môi trường làm việc của Alisa. Trong quá trình làm việc, thầy cô sẽ cần dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu, chia sẻ, trao đổi với con để hỗ trợ con không chỉ việc học tập tại trường Alisa mà cả việc học tập tại nhà để ôn tập kiến thức hay trước các kỳ thi quan trọng của con.

Điểm khác biệt của Alisa English được thể hiện ra bằng con số, đó là cam kết đầu ra cho học viên bằng hợp đồng đào tạo. Phụ huynh sẽ rất khó để gặp được một trường dạy tiếng Anh cho trẻ em nào có cam kết này, bởi vì có nhiều yếu tố tác động tới việc học của con như tâm trạng, cảm xúc, sức khỏe chứ không chỉ riêng khả năng nhận thức. Với 5 năm kinh nghiệm làm việc và phát triển sản phẩm cũng như quy trình vận hành, Alisa English đã tìm ra công thức để cân bằng giữa việc học và chơi, để làm sao trẻ vui tươi khi đến trường, không bị áp lực về điểm số nhưng vẫn đạt được sự tiến bộ đo lường bằng đầu ra chuẩn Cambridge như cam kết.

Ngoài việc cam kết đầu ra, Alisa English còn tiên phong đào tạo và giảng dạy học viên trên phương pháp học CLIL tiên tiến nhất hiện nay. Phương pháp này giúp tăng tối đa thời gian trẻ thực hành ngôn ngữ và được giảng dạy bởi đội ngũ 100% giáo viên bản ngữ tới từ nhiều quốc gia có chứng chỉ giảng dạy quốc tế và nhiều năm kinh nghiệm tâm huyết.

Kết hợp công nghệ 4.0 trong học tập và không gian học tập sáng tạo, giúp cho việc học tập của học sinh tại Alisa English rất hứng thú. Mỗi lớp học được trang bị màn hình tương tác điện tử có chức năng chạm trong lớp học để thỏa sức khám phá những bài học mới, những trò chơi vận động mới. Kết hợp E-learning tại nhà và app học tập thú vị, học viên vừa học vừa chơi nhưng luôn đảm bảo kiến thức. Bố mẹ cũng sẽ nắm được tình hình học tập định kỳ của con thông qua ứng dụng sổ liên lạc điện tử của nhà trường, được cập nhật định kỳ qua từng buổi học của con để bố mẹ hoàn toàn nắm nội dung cũng như hỗ trợ con kịp thời.

Alisa English mục tiêu xây dựng hệ sinh thái giáo dục cho trẻ em với trọng tâm là tiếng Anh.

Nói về mục tiêu phát triển trong 10 năm tới, Founder Thanh Dung bày tỏ: "Alisa English hướng đến xây dựng hệ sinh thái giáo dục dành cho trẻ em và phụ huynh một cách toàn diện. Trong đó Trường tiếng Anh trẻ em là trọng tâm chúng tôi đang xây dựng và phát triển đầu tiên. Mục tiêu của chúng tôi là phủ sóng Alisa English trên cả nước và trở thành Top 3 trường đào tạo Anh ngữ theo tiêu chuẩn quốc tế với mức giá phù hợp với đại đa số người dân Việt Nam."

