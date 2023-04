Trí tuệ nhân tạo: Ngành hấp dẫn, lương cao nhưng "khát" nhân lực

Đón đầu xu hướng công nghệ

Tháng 11/2022, ứng dụng mới có tên gọi ChatGPT - một chatbot được mệnh danh là "trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence - AI) thông minh nhất thế giới" do công ty khởi nghiệp OpenAI phát triển tạo cơn sốt trên toàn cầu.

ChatGPT đạt hơn 100 triệu người dùng chỉ sau 3 tháng ra mắt. Đó chỉ là một trong số rất nhiều ứng dụng của trí tuệ nhân tạo, cùng với các sản phẩm quen thuộc khác như y tá ảo, trợ lý ảo, robot làm việc nhà, robot công nghiệp...

Trí tuệ nhân tạo (AI) là ngành thuộc lĩnh vực khoa học máy tính, tập trung vào việc nghiên cứu các phương pháp khoa học, các công cụ và nền tảng công nghệ để trích xuất thông tin hữu ích, kiến thức từ dữ liệu và xây dựng mô hình giải quyết vấn đề phức tạp.

Sinh viên ngành Trí tuệ nhân tạo Đại học Thái Bình Dương trong giờ thực hành tại không gian mô phỏng doanh nghiệp IT (Ảnh: TBD).

Theo báo cáo mới nhất từ Accenture công bố đầu tháng 6/2022, hơn 70% doanh nghiệp trong mảng tài chính - ngân hàng trên thế giới kỳ vọng AI sẽ tạo ra những thay đổi đáng kể trong lĩnh vực của họ. Nhiều công ty tin rằng, công nghệ này có thể giúp cải thiện năng suất và tăng doanh thu.

Tại Việt Nam, trí tuệ nhân tạo và nguồn nhân lực đáp ứng cho nhu cầu phát triển lĩnh vực này đang là vấn đề được quan tâm hàng đầu ở mọi doanh nghiệp, tổ chức.

Một chuyên gia về trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam cho biết, AI đang dần trở thành ngành công nghiệp và là một nghề. AI trong lĩnh vực công nghệ thông tin (IT) luôn nằm trong top 3 về thu nhập. Tuy nhiên, việc đào tạo AI hiện nay chỉ đáp ứng 10% nhu cầu tuyển dụng. Nhân sự có năng lực trong ngành này được săn đón và làm không hết việc.

Trường đào tạo ngành trí tuệ nhân tạo tại miền Trung

Tọa lạc tại duyên hải miền Trung, Đại học Thái Bình Dương là một trong những trường đại học đón đầu xu thế và đưa ngành trí tuệ nhân tạo vào đào tạo từ rất sớm.

Chương trình học xây dựng nền tảng vững chắc về khoa học dữ liệu, ngôn ngữ lập trình và các công nghệ AI hiện đại. Sinh viên ngành trí tuệ nhân tạo Đại học Thái Bình Dương được trang bị tốt các kỹ năng giải quyết vấn đề trong thế giới thật bằng cách sử dụng các phương pháp thiết kế thuật toán, học máy, trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu mô hình và tối ưu hóa.

Đội ngũ giảng viên chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm "thực chiến". Nhà trường còn xây dựng IT Space, nơi sinh viên trải nghiệm môi trường mô phỏng doanh nghiệp IT hàng ngày.

Đại học Thái Bình Dương thường xuyên tổ chức nhiều hội thảo chất lượng với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành.

Ngày 6/3, tọa đàm "Người thầy trong thời đại trí tuệ nhân tạo" thu hút sự chú ý của đông đảo giới chuyên môn đến thảo luận về AI và tác động của nó tới giáo dục.

Mới đây nhất, ngày 23/3, trong chuỗi tọa đàm "Khoa học với người nổi tiếng", Tiến sĩ Vinton Cerf - một trong những "cha đẻ" của Internet - chia sẻ cùng giảng viên, sinh viên Đại học Thái Bình Dương chủ đề: "Trí tuệ nhân tạo và tương tác xã hội".

"Cha đẻ" Internet Vinton Cerf chia sẻ về trí tuệ nhân tạo tại Đại học Thái Bình Dương (Ảnh: TBD).

"Trao đổi, học hỏi trực tiếp từ các chuyên gia trên khắp thế giới thực sự là cơ hội có một không hai. Chúng mình được tiếp cận tri thức, lắng nghe phân tích dưới nhiều khía cạnh. Qua đó, được truyền cảm hứng sáng tạo và nghiên cứu khoa học", Trần Quang Huy, sinh viên ngành trí tuệ nhân tạo, chia sẻ.

Sinh viên Trần Quang Huy và đội thi đoạt giải Nhất trong cuộc thi ý tưởng sáng tạo công nghệ "TBD 24h Ideathon" mùa 2 tại Trường Đại học Thái Bình Dương (Ảnh: TBD).

Điều thú vị mà hiếm trường đại học nào có, là sinh viên ngành trí tuệ nhân tạo Thái Bình Dương đi thực tập ngay từ năm nhất, có lương nếu đáp ứng tốt yêu cầu doanh nghiệp. Nhà trường chú trọng trang bị kỹ năng chuyên môn, tạo điều kiện cho sinh viên trải nghiệm thực tế sớm, thích ứng và hòa nhập nhanh với môi trường làm việc đa dạng.

Tốt nghiệp ngành trí tuệ nhân tạo, sinh viên có thể đảm nhận nhiều vị trí công việc với thu nhập hấp dẫn: kỹ sư AI, chuyên viên phân tích dữ liệu, kỹ sư phần mềm, kỹ sư dữ liệu, chuyên viên đào tạo IT, quản lý dự án IT, hoặc khởi nghiệp với các dự án IT...

Nhiều doanh nghiệp đẳng cấp quốc tế như Tập đoàn Sovico, Hãng hàng không VietjetAir, Ngân hàng HDBank, Địa ốc Phú Long cam kết việc làm, tuyển dụng trực tiếp sinh viên Thái Bình Dương không qua phỏng vấn.

"Đây được xem là bảo chứng cho chất lượng đào tạo của nhà trường, đồng thời cũng mở rộng cánh cửa nghề nghiệp cho các bạn trẻ thực lực", đại diện Đại học Thái Bình Dương chia sẻ.

Thí sinh có thể xét tuyển vào ngành trí tuệ nhân tạo - Đại học Thái Bình Dương theo 4 phương thức: kết quả học bạ trung học phổ thông (THPT), kết quả thi THPT 2023, xét điểm tốt nghiệp THPT, xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM. Thí sinh đăng ký nhập học sớm sẽ được nhận ưu đãi 50% học phí học kỳ một của năm nhất.