Top 5 điểm đến du học lý tưởng giai đoạn bình thường mới

Du học Úc - sự lựa chọn du học hàng đầu của sinh viên quốc tế

Là một quốc gia có nền giáo dục tiên tiến, với hơn 1200 cơ sở đào tạo, hơn 22.000 khóa học đem lại các lựa chọn học tập đa dạng dành cho sinh viên quốc tế, nước Úc vừa chính thức trở thành điểm đến du học dẫn đầu thế giới năm 2022 (theo chính phủ Úc).

Du học sinh Úc được phép làm việc từ 2-4 năm sau khi tốt nghiệp bậc cử nhân, đặc biệt 3-5 năm với bậc thạc sĩ và 4-6 năm với bậc tiến sĩ.

Ngoài ra, theo thông tin từ Bộ Nội vụ Úc từ ngày 18/4 tất cả khách nhập cảnh đến Úc kể cả du học sinh sẽ không cần phải xét nghiệm Covid-19 đã biến điểm đến này trở nên "nóng" hơn rất nhiều.

Du học Canada - hành trình học tập, định cư rõ ràng, thân thiện

Canada là điểm đến du học - làm việc - định cư hấp dẫn với những ngành nghề HOT được chính phủ ưu ái. Ngoài học phí mềm cho một chương trình Đại học hoặc Cao đẳng, chương trình SDS miễn chứng minh tài chính, lộ trình 2+2 tiết kiệm chi phí, du học sinh còn được phép ở lại đến 3 năm để làm việc và nắm bắt cơ hội định cư thân thiện, rõ ràng.

Du học Mỹ - giấc mơ trong tầm tay

Chương trình học tại Mỹ có tính linh hoạt cao, giúp sinh viên phát triển toàn diện và đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động toàn cầu. Mỹ sở hữu các trường đại học Top đầu thế giới, bằng cấp danh giá, học bổng đa dạng từ 30-100% và học phí rẻ chỉ từ US$10,000. Ngoài ra, sinh viên khối ngành STEM được ở lại Mỹ làm việc 3 năm sau tốt nghiệp.

Với nguồn học bổng dồi dào du học sinh giờ đây cũng có thể thực hiện "giấc mơ Mỹ".

Du học Anh - trải nghiệm văn hóa châu Âu cổ kính

Nước Anh sở hữu nền giáo dục đẳng cấp toàn cầu, visa du học không chứng minh tài chính. Chính sách học bổng tự cấp cho du học sinh Việt Nam từ 2.000 GBP - 4.000 GBP và nhiều học bổng đa dạng khác từ 20% - 100% rất dễ đạt được. Chi phí hợp lý chỉ từ 550-700 triệu VNĐ cho 1 năm học ở Anh sau khi đạt học bổng.

Xin visa du học Anh nay đã không cần phải chứng minh tài chính.

Du học New Zealand - quốc gia đáng sống nhất thế giới

Cơ hội học tập, làm việc và định cư tại New Zealand - một trong những đất nước đáng sống nhất thế giới không còn quá xa vời khi Cơ quan di trú New Zealand (INZ) đã thông qua chính sách thay đổi về việc cấp thị thực việc làm cho sinh viên quốc tế, được ở lại làm việc từ 1-3 năm để nắm bắt triển vọng nghề nghiệp lâu dài tại New Zealand.

Du học hậu Covid nhanh chóng và dễ dàng cùng IDP Education Vietnam

Đồng hành cùng bạn đến với những điểm đến du học như ý, vào ngày 5,6,8/5, IDP Education Vietnam sẽ trở lại với sự kiện Ngày hội tuyển sinh du học các nước. Đây là sự kiện hoàn toàn miễn phí sẽ diễn ra tại 3 thành phố lớn Đà Nẵng, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham gia sự kiện lần này, các bạn học sinh, sinh viên còn có cơ hội săn học bổng khủng lên đến 100% từ các trường, cơ hội hoàn 100% khi thi IELTS cùng IDP cũng như lên lộ trình ôn thi IELTS cùng trung tâm Anh ngữ ACET.

Tham gia Ngày hội tuyển sinh du học các nước để có cơ hội nhận ngay học bổng hấp dẫn.

Bên cạnh đó, bạn còn có cơ hội được nhanh chóng biết được kết quả khi nộp hồ sơ nhập học qua tính năng FastLane trên ứng dụng IDP Live. FastLane là tính năng mới được tích hợp ngay trên ứng dụng IDP Live, không chỉ giúp bạn dễ dàng tìm kiếm khóa học phù hợp hơn mà còn rút ngắn được thời gian nhận kết quả của hồ sơ nhập học lên đến 2-3 lần, cụ thể là kì nhập học tháng 7 (Úc, New Zealand) tháng 9 (Anh, Mỹ, Úc).

IDP Education là tổ chức tuyển sinh quốc tế hàng đầu của Úc với hơn 50 năm thành lập trên thế giới và hơn 25 năm có mặt tại Việt Nam. IDP đóng vai trò quan trọng trong giáo dục quốc tế, giúp trên 450.000 học sinh, sinh viên du học thành công tại các trường chất lượng ở Úc, Anh, Mỹ, Canada, New Zealand và Ireland. IDP hiện có mạng lưới gồm 80 văn phòng tuyển sinh quốc tế tại 30 quốc gia khác nhau với sứ mệnh mang lại sự thành công cho tất cả sinh viên đang có hoài bão du học.