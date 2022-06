Toàn cảnh thi tốt nghiệp THPT 2022: Rà soát ma trận đề thi của 15 môn

Sáng nay (8/6), Bộ GD-ĐT tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác thi tốt nghiệp THPT 2022. Đây là Hội nghị quan trọng, có sự tham gia của 63 tỉnh thành, cùng với sự tham gia của nhiều Bộ, ban ngành.

Có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2022 (Ảnh: Mỹ Hà).

Thí sinh đăng ký dự thi bài tổ hợp KHXH chiếm ưu thế

Theo Bộ GD-ĐT, hiện có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2022. Trong đó, thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến là 934.186; số thí sinh đăng ký dự thi trực tiếp hơn 66.000.

Qua phân tích số liệu đăng ký dự thi cho thấy: Tổng số thí sinh tự do: 58.797 (chiếm 5,87%); tổng số thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT: 103.374 (chiếm 10,33%);

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét tuyển sinh: 38.108 (chiếm 3.81%);

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi để vừa xét công nhận tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển sinh: 859.531 (chiếm 85.87%);

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi bài thi tổ hợp KHTN: 319.676 (chiếm 31,94%);

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi bài thi tổ hợp KHXH: 555.813 (chiếm 55,53%);

Theo quy định, đến 17h00 ngày 13/5/2022, hệ thống quản lý thi khóa chức năng "Đăng ký dự thi".

Phân tích số liệu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2022.

Xây dựng phương án ứng phó với dịch Covid-19

Trên cơ sở những kinh nghiệm đã đạt được trong việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và ý kiến góp ý của Bộ Y tế, Bộ GD-ĐT đã ban hành công văn hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Bộ GD-ĐT xây dựng phương án ứng phó với dịch Covid-19 (Ảnh: Mỹ Hà).

Tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho biết, về cơ bản kỳ thi giữ ổn định như năm trước nhưng cũng có một số điều chỉnh kỹ thuật nhằm tạo thuận lợi hơn cho các thí sinh, bảo đảm an toàn, nghiêm túc cho kỳ thi.

Điểm mới đáng lưu ý trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 là bắt buộc thí sinh đăng ký dự thi bằng hình thức trực tuyến - khác với trước là có thể đăng ký bằng cả hai hình thức online và trực tiếp.

Cụ thể, các thí sinh được thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi từ ngày 26/04/2022 đến hết ngày 03/05/2022.

Thời gian từ ngày 04/05/2022 đến 17h00 ngày 13/05/2022, thí sinh đăng ký thi trực tuyến chính thức trên Hệ thống quản lý thi tại trường THPT.

Điểm mới trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 là bắt buộc thí sinh đăng ký dự thi bằng hình thức trực tuyến (Ảnh: Mỹ Hà).

Riêng các thí sinh tự do có thể đăng ký thi và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT (nếu có) trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi do Sở GD-ĐT quy định từ ngày 04/05/2022 đến 17h00 ngày 13/05/2022.

Thí sinh dự thi sẽ làm các bài thi trong 2 ngày 7-8/7/2022. Kết quả thi được công bố đồng thời vào ngày 24/7/2022. Công tác xét công nhận tốt nghiệp hoàn thành chậm nhất ngày 26/7/2022.

Đăng ký xét tuyển đại học sau kỳ thi tốt nghiệp THPT

Những năm trước đây thí sinh phải thực hiện đăng ký xét tuyển vào đại học cùng lúc với thời điểm thi tốt nghiệp THPT thì năm 2022, thí sinh có thể đăng ký sau khi đã thi tốt nghiệp THPT, thậm chí là cả khi đã biết điểm thi, thí sinh vẫn có thể đăng ký bình thường.

Đây được xem là thông tin rất có lợi cho thí sinh bởi lẽ sau khi thi, dễ dàng xác định được điểm số, thậm chí là biết điểm thi rồi mới đăng ký xét tuyển đại học sẽ giúp thí sinh sẽ cân nhắc trường nào vừa tầm, mang tới nhiều cơ hội trúng tuyển.

Năm 2022, thí sinh có thể đăng ký xét tuyển Đại học sau khi đã thi tốt nghiệp THPT (Ảnh: Mỹ Hà).

Thí sinh không được cộng điểm ưu tiên khu vực nếu xét tuyển lại

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, năm nay dự kiến vẫn giữ nguyên mức điểm cộng ưu tiên khu vực: Thí sinh khu vực 1 (KV1) được cộng 0.75 điểm; - thí sinh khu vực 2 nông thôn (KV2-NT) được cộng 0.5 điểm; - thí sinh khu vực 2 (KV2) được cộng 0.25 điểm; - thí sinh khu vực 3 (KV3) không được cộng.

Tuy nhiên, quy chế xét tuyển đại học năm 2022 quy định, những thí sinh đã tốt nghiệp THPT những năm trước, năm nay dự thi để lấy kết quả xét tuyển vào đại học sẽ không được cộng điểm ưu tiên.

Riêng các thí sinh thuộc diện chính sách như người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, Bộ vẫn giữ mức điểm cộng từ 1 đến 2, tùy đối tượng và không phụ thuộc vào năm thí sinh tốt nghiệp như đối với điểm ưu tiên khu vực.

Không cần xác nhận nhập học sớm

Năm nay, các trường không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học sớm hơn lịch trình chung của Bộ GD-ĐT mà chỉ được phép công bố và tải danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển lên hệ thống trước khi kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra.

Thí sinh đã dự tuyển vào các trường theo phương thức xét tuyển sớm vẫn tiếp tục phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GD-ĐT và sẽ được công nhận trúng tuyển theo nguyện vọng cao nhất.

Việc đăng ký tất cả nguyện vọng bằng mọi phương thức lên hệ thống nhằm giảm thiểu thí sinh ảo. Hệ thống của Bộ sẽ tự động loại bỏ khỏi danh sách những nguyện vọng thấp của thí sinh đã trúng tuyển các nguyện vọng cao hơn...

Năm nay, các trường không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học sớm hơn lịch trình chung của Bộ GD-ĐT (Ảnh: Mỹ Hà).

Về công tác đề thi, Bộ GD-ĐT rà soát ma trận đề thi của tất cả 15 môn, bảo đảm nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu lớp 12. Các nội dung kiến thức được tinh giản do tác động của dịch Covid-19 các năm học 2019-2020, 2020-2021 và 2021-2022 sẽ không đưa vào đề thi năm nay.

Rà soát, hoàn thiện ngân hàng câu hỏi thi (NHCHT), lựa chọn câu hỏi đã có trong NHCHT theo ma trận đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và viết bổ sung câu hỏi mới; đến tháng 6/2022 cơ bản bảo đảm cả về số lượng, chất lượng để phục vụ công tác đề thi; thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật ở tất cả các khâu, nhất là khâu lựa chọn và nhập dữ liệu câu hỏi vào NHCHT.

Đề thi thật Kỳ thi Tốt nghiệp THPT thường tăng cấp độ khó hơn so với đề minh họa (Ảnh: Mỹ Hà).

Đối với công tác ra đề thi: Hoàn thiện hướng dẫn quy trình ra đề thi bảo đảm khách quan, bảo mật để thực hiện các khâu soạn thảo, thẩm định, tinh chỉnh đề thi, đáp án; trong đó phân định rõ trách nhiệm của các cá nhân tham gia Hội đồng ra đề thi.

Thực hiện hoàn thiện, nâng cấp phần mềm hỗ trợ quản lý, tổ chức thi và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ tổ chức thi. Hệ thống đã hỗ trợ tốt cho việc đăng ký dự thi của kỳ thi theo hình thức trực tuyến.

Bộ GD-ĐT lưu ý, trước khi in sao, cần kiểm tra các điều kiện cơ sở vật chất, an ninh, an toàn khu vực in sao đề thi; thành phần cán bộ thực hiện nhiệm vụ in sao đề thi; Hội đồng thi bố trí 1 cán bộ giám sát tại vòng 2 khu vực in sao đề thi.

Khi hoạt động in sao đề thi đang diễn ra, cần kiểm tra biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn tại khu vực in sao đề thi và việc bố trí, thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng tại vòng 3 (vòng bảo vệ ngoài) khu vực in sao đề thi.

Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, Bộ GD-ĐT sẽ thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra ở tất cả khâu của kỳ thi, đồng thời kiểm tra đột xuất tại một số hội đồng thi, điểm thi khi có thông tin phản ánh tiêu cực, sai phạm; xây dựng các phương án dự phòng xử lý tình huống xảy ra thiên tai, dịch bệnh.

Cụ thể, Bộ GD-ĐT sẽ thành lập 63 đoàn công tác chỉ đạo, tổ chức coi thi, chấm thi và phúc khảo bài thi của một số Sở GD-ĐT.

Cũng theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT, tại 63 tỉnh, thành sẽ thành lập 63 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo,…

Trong đó, với công tác coi thi, thành lập đoàn thanh tra công tác tổ chức coi thi, gồm trưởng đoàn, thư ký và các tổ thanh tra.

Số lượng cán bộ tối thiểu 1 tổ thanh tra trực tiếp tại một điểm thi thực hiện theo nguyên tắc: Dưới 15 phòng thi bố trí 2 cán bộ; từ 15 - 24 phòng thi bố trí 3 cán bộ; từ 25 - 34 phòng thi bố trí 4 cán bộ; từ 35 - 44 phòng thi bố trí 5 cán bộ; từ 45 phòng thi trở lên bố trí 6 cán bộ.

Về công tác coi thi, Bộ GD-ĐT lưu ý, trưởng điểm thi cần bố trí địa điểm bảo đảm an toàn, cách biệt phòng thi tối thiểu 25 mét để bảo quản các vật dụng cá nhân, các tài liệu và vật dụng bị cấm mang vào phòng thi.

Việc chấm thi tự luận và trắc nghiệm cũng được Bộ GD-ĐT hướng dẫn cụ thể.

Riêng với công tác chấm bài thi trắc nghiệm, toàn bộ quá trình chấm được thực hiện hoàn toàn trên phần mềm với chu trình khép kín.

Chuẩn bị chấm thi trắc nghiệm tại một điểm thi năm ngoái (Ảnh: Mỹ Hà).

Sau khi kết thúc quá trình chấm thi, ban chấm thi trắc nghiệm thực hiện sao chép tệp tin danh sách thí sinh dự thi và xuất tệp tin sao lưu kết nối dữ liệu, mã nhận diện, mã cấp phép sử dụng máy trạm tương ứng, tài khoản và mật khẩu truy cập của máy chủ, các máy trạm ra đĩa CD. Niêm phong đĩa CD, máy chủ và máy trạm dưới sự giám sát của Trưởng ban Chấm thi trắc nghiệm, thanh tra, công an,…

Trong thời gian tới, Bộ GD-ĐT cho biết, sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc bộ phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an chuẩn bị tốt các điều kiện để Hội đồng ra đề thi bảo đảm an toàn, chất lượng.

Tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp phần mềm hỗ trợ quản lý, tổ chức thi và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ tổ chức thi.

Tổ chức các đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia đến kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ thi tại địa phương theo đúng tiến độ, sao cho kỳ thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan và chất lượng.

08/06/2022