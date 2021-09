Thủ khoa đầu ra ĐH Bách khoa Hà Nội: "Thực lực quan trọng hơn điểm số"

Dân trí Với số điểm tích lũy học tập 3.76/4.0, Trương Tuấn Vũ xuất sắc trở thành thủ khoa đầu ra trường ĐH Bách Khoa Hà Nội năm 2021. Nam sinh Hà thành được ví là hình mẫu chuẩn mực "con nhà người ta".

Một số thành tích của Trương Tuấn Vũ: - Thủ khoa đầu ra trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2021. - Giải thưởng sinh viên 5 tốt cấp Thành phố năm 2020 - 2021. - Học bổng khuyến khích học tập loại A năm 2020 - 2021. - Học bổng Năng lượng tương lai năm 2020 - 2021. - Top 30 Giải thưởng Honda Award năm 2020 - 2021. - Học bổng trao đổi sinh viên TFScale - Singapore 2019-2020. - Học bổng Sumitomo 2019 - 2020. - Danh hiệu Sinh viên có thành tích học tập xuất sắc - Viện Điện tử Viễn thông các học kỳ từ năm 2016 tới năm 2020. - Giải Nhì cuộc thi Sinh viên NCKH cấp trường năm 2018 - 2019, 2020 - 2021. - Học bổng Tài năng 2018 - 2019, 2019 - 2020. - Học bổng Khuyến khích tài năng 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2020 - 2021. - Sở hữu bài báo khoa học công bố tại The 19th IEEE International NEWCAS Conference - June 2021, Toulon, France,...

Thủ khoa đầu ra ĐH Bách khoa năm 2021 Trương Tuấn Vũ - Nam sinh điển trai theo học ngành Điện tử Viễn thông.

Chia sẻ về quãng thời gian học tập tại trường, Tuấn Vũ (sinh năm 1998, Hà Nội) cho biết: "Mình đã nhận được vô số những lời "cảnh báo" ngay khi mới bước chân vào giảng đường đại học. Các anh chị khóa trên đều nhắc nhở mình rằng môi trường học tập tại ĐH Bách khoa Hà Nội vô cùng khắc nghiệt với khối lượng kiến thức khổng lồ mỗi học kỳ.

Tuy nhiên, sau 5 năm học tại trường, mình đã đạt được những thành tích vượt xa so với suy nghĩ ban đầu của bản thân. Danh hiệu Thủ khoa đầu ra, một tấm bằng xuất sắc và hàng loạt những học bổng có trị giá gấp nhiều lần so với học phí hàng kỳ, đó là những điều mà mình đã đạt được trong những năm tháng đại học.

Mặc dù có khởi điểm không hề nổi bật, mình luôn cố gắng phát triển bản thân và gần như không chấp nhận việc đi lùi lại so với chính mình. Những bước tiến này được tích lũy qua từng ngày, tạo ra một khác biệt lớn trong dài hạn và giúp mình có được những thành tích như hiện tại.

Vì vậy, mình rất muốn gửi gắm tinh thần này tới các bạn sinh viên của tương lai. Mỗi người đều có một xuất phát điểm riêng, tuy nhiên, quyền lựa chọn giữa việc trực tiếp đối diện với khó khăn, áp lực để đi lên, hay lựa chọn dậm chân tại chỗ để tận hưởng sự êm đềm, an toàn, suy cho cùng, đều nằm trong tay mỗi người".

Nhớ những ngày đầu "chập chững" vào trường, điều khiến Tuấn Vũ cảm thấy bỡ ngỡ khi tiếp xúc với hàng loạt các môn học mới lạ với khối lượng kiến thức lớn, mang tính trừu tượng cao và rất khó để tiếp cận.

"Còn nhớ tiết học đầu tiên của mình tại giảng đường đại học, thầy giáo đã gần như giảng hết một nửa sách giáo trình Giải tích I trong duy nhất một buổi học. Tuy nhiên, mình luôn tin rằng thử thách càng cao đồng nghĩa với cơ hội phát triển bản thân càng lớn.

Với một tinh thần như vậy, mình sẵn sàng đón nhận tất cả những khó khăn, áp lực với một tâm thế phấn khích, hào hứng. Với mình, thực lực quan trọng hơn điểm số, hãy cứ mạnh dạn để phát huy các điểm mạnh của bản thân và không ngừng phấn đấu tiến gần hơn tới mục tiêu đã đặt ra.

Bên cạnh đó, mình đã nhận được những sự hỗ trợ rất lớn tới từ các thầy cô, thành viên trong nhóm nghiên cứu EDABK - nơi mình tham gia nghiên cứu và học tập trong suốt quá trình học đại học", Vũ tự hào kể.

Vũ xây dựng cho mình một chiến lược học tập vô cùng chỉn chu và nghiêm túc.

Bí quyết để đạt được thành tích học tập tốt, nam sinh cho rằng, chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi bắt đầu các buổi học trên lớp giúp Vũ có được sự tiếp thu kiến thức vượt trội. Cụ thể, mỗi sinh viên đều có thể dễ dàng nắm bắt được buổi học trước thầy cô đã giảng tới đâu, từ đó định hình được tương đối buổi học sắp tới sẽ bao gồm những nội dung gì.

Theo chia sẻ của Tuấn Vũ, Điện tử Viễn thông bao gồm nhiều lĩnh vực công nghệ khác nhau, là một trong những ngành cốt lõi đối với cuộc Cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay. "Sinh viên có thể lựa chọn tìm hiểu sâu vào lĩnh vực Điện tử để trở thành một kỹ sư thiết kế vi mạch, lập trình nhúng, hoặc theo định hướng Viễn thông để đóng góp vào những hệ thống truyền thông phủ sóng khắp toàn quốc...

Bên cạnh đó, một số lượng lớn sinh viên Điện tử Viễn thông cũng đã trở thành những kỹ sư lập trình phần mềm, trí tuệ nhân tạo nhờ được trang bị đầy đủ những kiến thức liên quan trực tiếp tới các lĩnh vực này.

Bởi vậy, với ngành Điện tử Viễn thông, cơ hội nghề nghiệp tại các tập đoàn lớn hay triển vọng du học Thạc sĩ, Tiến sĩ tại các nước hàng đầu thế giới đều vô cùng rộng mở".

"Những năm tháng học tập ở ĐH Bách khoa Hà Nội là năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất..."

Vũ xem áp lực như một phần tất yếu của cuộc sống. Với anh, áp lực thi cử, điểm số là không thể tránh khỏi. Vũ cho rằng, việc tận dụng thời gian một cách hiệu quả mới là yếu tố cốt lõi giúp bản thân đạt được những thành tích khả quan như hiện tại, mặt khác vẫn duy trì được một lối sống năng động, thú vị của riêng mình. Bên cạnh các kiến thức về chuyên ngành, Tuấn Vũ luôn chú trọng phát triển bản thân với các kỹ năng mềm thay vì trở thành một người khô khan, chỉ biết tới học hành mà thiếu kiến thức xã hội.

Câu nói khiến nam sinh cảm thấy tâm đắc chính là: "Tạo ra may mắn cũng là một loại năng lực". Mặc dù "may mắn" là một nhân tố có vẻ như rất ngẫu nhiên, khó kiểm soát, nhưng Vũ tin rằng mỗi chúng ta, nhờ vào nỗ lực để tự tạo ra may mắn và cơ hội cho riêng mình.

Trong cuộc sống thực tế, anh chủ động tìm hiểu và lên kế hoạch chi tiết cho những cơ hội phù hợp với bản thân, hoặc thậm chí là quá sức so với chính mình. "Trước tiên, mình tự ước lượng xác suất mà bản thân có thể nắm bắt được một cơ hội; đối với mình, dù chỉ 1% cũng là vô cùng quý giá, vì đó là ranh giới giữa "không thể" và "có thể".

Tiếp theo, mình sẽ tìm mọi cách để nâng cao xác suất này dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau. Và khi mình đạt được một thành quả nhất định, có thể nhiều người xung quanh sẽ cho rằng mình đã vô cùng may mắn, nhưng với mình, mọi may mắn này đều đến từ một nền tảng vững chắc, xây dựng từ kế hoạch, tầm nhìn của bản thân thay vì một biến số hoàn toàn ngẫu nhiên", Vũ kể.

Nhắc đến dự định trong tương lai, Tuấn Vũ bộc bạch rằng, nếu không có gì thay đổi cuối năm nay anh sẽ bắt đầu hành trình mới của bản thân tại Montreal, Canada.

Tuệ Nhi