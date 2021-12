Thông điệp "sống xanh" qua những bài thuyết trình tiếng Anh của học sinh Royal School

Dân trí Vòng Chung kết Royal Speaking Contest 2021 đã chứng kiến kỹ năng ngoại ngữ xuất sắc của học sinh Royal School qua bài thuyết trình với cấu trúc rõ ràng và luận điểm thuyết phục, giúp lan tỏa thông điệp về lối sống xanh.

Sống xanh: một vấn đề, nhiều cách tiếp cận

Việc sử dụng đồ dùng nhựa dùng một lần như túi nilon, ly nhựa, ống hút,… vừa hại sức khỏe vừa ảnh hưởng xấu đến môi trường khi chất nhựa cần đến hàng trăm năm để phân hủy. Đưa chủ đề "Nói không với rác thải nhựa" vào vòng Chung kết, trường Song ngữ Quốc tế Hoàng Gia (Royal School) đã góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và tạo cơ hội cho học sinh thể hiện quan điểm cá nhân bằng vốn từ vựng tiếng Anh phong phú.

Cuộc thi Royal Speaking Contest nhận được nhiều bài dự thi đầu tư công phu và có nội dung chất lượng, bộc lộ suy nghĩ của từng em học sinh (Ảnh chụp trước thời điểm Covid-19).

"Với ưu điểm bền, chắc, tiện dụng và giá thành thấp, các sản phẩm nhựa dùng một lần được sử dụng phổ biến và hầu như có mặt ở mọi nơi, từ cửa hàng nhỏ lẻ đến các siêu thị và những trung tâm thương mại lớn." Nhờ vốn kiến thức sâu rộng cùng lập luận sắc bén, Cao Hoàng Lâm - học sinh lớp 8A1 đã thuyết trình lưu loát bằng tiếng Anh về tính thông dụng của các sản phẩm nhựa và đưa ra nhiều giải pháp khác nhau để giảm thiểu rác thải nhựa như sử dụng sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên hay sản phẩm giấy,…

Cao Hoàng Lâm xuất sắc giành Á quân chung cuộc bảng A (Ảnh chụp trước thời điểm Covid-19).

Ở một góc nhìn khác, Lê Ngọc Anh Kỳ - học sinh lớp 10A1 của Royal School nhấn mạnh rằng hiện đã có nhiều sáng kiến được đưa ra để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, vì vậy việc hạn chế sử dụng đồ nhựa cũng trở nên dễ dàng hơn. "Ngày nay, đa số các doanh nghiệp có xu hướng hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần và chuyển sang sản phẩm thân thiện với môi trường như hộp cơm và túi nilon tự phân hủy, đồ đựng làm bằng giấy bìa, muỗng từ tre, ống hút giấy…Chúng ta ngày càng có nhiều lựa chọn hơn để thay thế đồ nhựa, quan trọng là ý thức của mỗi người trong việc sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường." - Đó là những luận điểm ấn tượng trong phần thuyết trình của cô học sinh Royal đầy tình yêu dành cho môi trường.

Theo ban giám khảo, đa số các thí sinh đều hùng biện tiếng Anh tự tin và đưa ra những câu trả lời thuyết phục để bảo vệ ý kiến của mình. Mỗi em khai thác một khía cạnh khác nhau của chủ đề nhưng đều xây dựng cấu trúc bài thuyết trình chặt chẽ và ghi dấu ấn bằng khả năng hùng biện mạch lạc.

Mang thông điệp sống xanh đi xa, gần hơn bạn bè thế giới nhờ kỹ năng thuyết trình tiếng Anh xuất sắc

Không những hùng biện về tác hại của rác thải nhựa, các em học sinh Royal School còn chia sẻ về những thói quen hàng ngày để giảm thiểu rác thải nhựa như hạn chế sử dụng túi nilon, dùng bình nước thay vì mua nước đóng chai, tái chế các sản phẩm nhựa để trang trí góc học tập… Khả năng tiếng Anh xuất sắc và bài thuyết trình truyền cảm hứng về lối sống xanh của các em đã ghi điểm tuyệt đối trong mắt các ban giám khảo là những giáo viên giảng dạy chương trình Cambridge. Nhiều bạn không giấu được mong muốn thông điệp bảo vệ môi trường, sống xanh bền vững sẽ được "bay" khỏi không gian Royal School, đến gần hơn cộng đồng và bạn bè thế giới để trái đất này mãi màu xanh.

Những bài thuyết trình tiếng Anh về tái chế rác thải nhựa gây ấn tượng cho khán giả (Ảnh chụp trước thời điểm Covid-19).

Bên cạnh đó, các thí sinh cũng thể hiện sự sáng tạo khi đưa ra ý tưởng về các chiến dịch xanh với slogan "Plastics give a useful hand, but they are harmful to our land." (Tạm dịch: Đồ nhựa, "tiện" nhưng không "lợi" cho trái đất này). Những ưu thế về tiếng Anh cùng kiến thức được học từ chương trình Cambridge đã được phát huy trong những phần thi hấp dẫn của học sinh.

Ý tưởng về các chiến dịch xanh được nhiều học sinh yêu thích.

Thầy John Caulfield - giáo viên chương trình Cambridge tại Royal School chia sẻ: "Tôi cùng các đồng nghiệp rất ấn tượng và tự hào bởi sự tự tin và lối suy nghĩ độc đáo khi thuyết trình và phản biện bằng tiếng Anh của các em học sinh. Ngoài cuộc thi Royal Speaking Contest, chúng tôi còn thường xuyên lồng ghép nhiều dự án học tập cùng hoạt động ngoại khóa bổ ích trong công tác giảng dạy để trau dồi kỹ năng ngoại ngữ và kiến thức đa lĩnh vực cho học sinh, từ đó giúp các em phát triển toàn diện."

Các hội thảo về nhiều lĩnh vực bổ ích (Ảnh chụp trước thời điểm Covid-19).

Qua các cuộc thi thú vị tại trường, các em học sinh có thể hình thành suy nghĩ, thói quen, hành động tích cực và tạo dựng lối sống xanh. Xa hơn nữa, Nhà trường mong rằng mỗi học sinh sẽ cùng lan tỏa thông điệp ý nghĩa và trở thành những tấm gương của thế hệ công dân văn minh - thế hệ xanh của Royal School.

Trường Thịnh