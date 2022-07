Thi tốt nghiệp THPT 2022: Chuẩn bị càng chi tiết, càng giảm bớt rủi ro

Hà Nam: Tất cả học sinh lớp 12 và phụ huynh học sinh đã ký cam kết

Báo cáo với Đoàn kiểm tra số 1 do Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ làm trưởng đoàn về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, ông Phạm Anh Tuấn, Giám đốc Sở GDĐT, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thi tỉnh Hà Nam cho biết: Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, Hà Nam có 23 điểm thi đặt tại 23 trường THPT, với 404 phòng thi và 9225 thí sinh dự thi. Để tổ chức kỳ thi, Hà Nam huy động 1040 cán bộ coi thi, 194 cán bộ giám sát và lực lượng công an, trật tự viên, phục vụ, y tế, bảo vệ trên 500 người.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ trò chuyện, động viên các em học sinh Trường THPT B Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Sở GDĐT đã tổ chức tập huấn và chỉ đạo các đơn vị có thí sinh dự thi, các phòng GDĐT tổ chức tập huấn Quy chế thi và các văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên được cử tham gia làm nhiệm vụ tại các Điểm thi. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi cho 80 cộng tác viên thanh tra thi.

Ngoài việc phổ biến, hướng dẫn Quy chế thi cho thí sinh dự thi, Công an tỉnh Hà Nam còn chỉ đạo phòng PA03 phối hợp với 24 trường THPT tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước liên quan đến công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, tất cả học sinh lớp 12 và phụ huynh học sinh đã ký cam kết.

Đến thời điểm này các Điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, hệ thống camera an ninh tại các phòng quản lý đề thi, bài thi, phòng y tế, phòng thi, phòng cho thí sinh diện F0, nơi để đề của thí sinh cách biệt phòng thi tối thiểu 25m, phòng làm việc chung của điểm thi theo đúng quy định.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nam, thống kê trên địa bàn tỉnh hiện chỉ còn 12 ca F0, không có ca F0 nào là diện học sinh đi thi, song tỉnh Hà Nam vẫn chuẩn bị hết sức chu đáo cho công tác phòng chống dịch Covid-19 nói riêng và y tế nói riêng. Dự kiến tại mỗi điểm thi, địa phương này sẽ bố trí 3 cán bộ y tế túc trực, ngoài ra còn có các kíp trực cấp cứu luôn sẵn sàng trong những ngày diễn ra kỳ thi.

Qua kiểm tra thực tế và báo cáo của địa phương, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đánh giá công tác chuẩn bị của Hà Nam là nghiêm túc, khoa học, trách nhiệm, đảm bảo cho kỳ thi an toàn, chất lượng, thể hiện từ hệ thống văn bản cho tới sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị chuẩn bị cho kỳ thi. "Với công tác chỉ đạo sâu sát, quyết liệt; công tác chuẩn bị cơ bản đáp ứng yêu cầu, tôi có niềm tin Hà Nam sẽ tổ chức tốt kỳ thi", Thứ trưởng nói.

Lưu ý một số việc cần làm tốt hơn, Thứ trưởng nhấn mạnh tới công tác chuẩn bị về nhân sự, cơ sở vật chất. Đối với công tác nhân sự cần chú ý cả về số lượng và chất lượng, trong đó công tác lựa chọn cán bộ làm thi, tập huấn phải được làm kỹ, trong quá trình tập huấn đưa ra mọi tình huống có thể xảy ra để lường trước. Đối với cơ sở vật chất cần chú ý tới hệ thống phòng thi cho F0, phòng dành cho trường hợp nghi nhiễm, hệ thống máy nổ, quạt trần...

"Công tác chuẩn bị càng chi tiết, cụ thể, càng giảm bớt rủi ro", khẳng định điều này, Thứ trưởng đồng thời nhấn mạnh tới 4 yếu tố làm nên thành công cho kỳ thi, đó là: Nắm chắc quy chế - chuẩn bị kỹ điều kiện - kiểm soát tốt tình hình - xử lý tốt các tình huống .

Để kỳ thi diễn ra chặt chẽ, nghiêm túc, Thứ trưởng cũng lưu ý địa phương về một số nhiệm vụ cụ thể như mỗi ngành, mỗi địa phương cần xây dựng phương án, phân công rõ người kín việc, công tác phối hợp cần chặt chẽ, nhịp nhàng. Để kỷ cương trường thi được đẩy mạnh, cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra.

Ngoài ra, địa phương cũng cần làm tốt công tác xác nhận F0, đảm bảo an toàn cháy nổ, mưa bão; hạn chế tối đa số lượng học sinh, giáo viên vi phạm quy chế - đây là điều, theo Thứ trưởng cần đặt ra rất quyết liệt vì chính các em thí sinh và vì giáo viên.

Lạng Sơn: Hoàn tất công tác chuẩn bị thi

Ngày 1/7, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Ngô Thị Minh dẫn đầu Đoàn kiểm tra số 5 Ban Chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 tiếp tục kiểm tra một số điểm thi và có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo thi tỉnh Lạng Sơn.

Thông tin tại buổi làm việc, bà Phan Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở GDĐT Lạng Sơn cho biết, toàn tỉnh có 9665 thí sinh đăng ký với 21 điểm thi và 418 phòng thi.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh kiểm tra tại điểm thi trường THPT Chuyên Chu Văn An, tỉnh Lạng Sơn.

Sở GDĐT Lạng Sơn đã chỉ đạo ban hành văn bản tuyên truyền, tập huấn về Quy chế thi và ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức thi; hướng dẫn đăng ký dự thi; hướng dẫn nghiệp vụ coi thi, chấm thi. Chuẩn bị đầy đủ phương án, phương tiện, các điều kiện để in sao đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi, coi thi, làm phách, chấm thi. Triển khai chuẩn bị các biện pháp thích ứng phòng chống dịch trong các khâu của Kỳ thi.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã cơ bản hoàn tất. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, đã tích cực phối hợp với ngành Giáo dục trong công tác chuẩn bị, tạo mọi điều kiện tốt nhất để tổ chức kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc đúng quy chế.

Ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2022 tỉnh Lạng Sơn cho biết, tỉnh cũng đã chỉ đạo lực lượng công an phối hợp đảm bảo an ninh khu vực, kiểm tra kỹ lượng, chuẩn bị các phương án dự phòng đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, đồng thời giao các huyện xây dựng phương án cụ thể phòng chống tình huống có thiên tai, sạt lở. Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm tra, tiếp tục khắc phục những hạn chế, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, minh bạch.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Ngô Thị Minh nhấn mạnh, cần chú trọng trách nhiệm của từng Sở, ban, ngành trong phối hợp tổ chức kỳ thi. Tiếp tục công tác tập huấn kỹ đến từng cán bộ làm thi và các em thí sinh, đảm bảo đúng, đủ giấy tờ dự thi. Chú ý phân bổ đúng tỉ lệ thí sinh trong phòng thi.

Các Sở, ban, ngành liên quan cũng cần chú trọng công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; an toàn phòng chống Covid; tăng cường kiểm tra sâu hơn từng khâu tổ chức, chuẩn bị cho kỳ thi. Cần phối hợp sâu hơn nữa với các cơ quan truyền thông, báo chí, phản ánh đầy đủ các thông tin về kỳ thi cũng như các bước thanh, kiểm tra của địa phương đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, minh bạch.

Sóc Trăng: Huy động hơn 1.000 cán bộ coi thi và giám sát kỳ thi tốt nghiệp THPT

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 có hơn 10.000 thí sinh đăng ký dự thi. Tỉnh bố trí 23 điểm thi, với 438 phòng thi (so với năm trước tăng khoảng 500 thí sinh và 2 điểm thi). Tỉnh cũng huy động hơn 1.000 cán bộ coi thi và hơn 200 cán bộ giám sát thi.

Ngành giáo dục đã chủ động phối hợp với công an trong việc in sao đề thi, vận chuyển và bàn giao đề thi, đảm bảo an ninh, an toàn tại các điểm thi; phối hợp lực lượng y, bác sĩ trực và ứng phó tại các điểm thi khi có tình huống về sức khỏe xảy ra, cũng như công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19...

Trong đó, phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy chế thi, đặc biệt chú ý phát hiện, ngăn chặn không để xảy ra trường hợp lộ, lọt đề thi, thi thuê, thi hộ và các hành vi gây rối trật tự tại các khu vực thi.

Tiếp sức mùa thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT (Ảnh minh họa: XL).

Đối với những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, ngành phối hợp với tỉnh Đoàn Sóc Trăng xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2022 trong việc chăm lo, hỗ trợ nơi ăn chỗ nghỉ...

Chị Triệu Thị Ngọc Diễm, Bí thư tỉnh Đoàn Sóc Trăng, cho biết với chương trình "Tiếp sức mùa thi", tuổi trẻ các địa phương tổng hợp nhu cầu hỗ trợ, tiếp sức thí sinh để tổ chức các hình thức hỗ trợ phù hợp, tập trung vào những thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

"Trong thời gian diễn ra kỳ thi, có thành lập các đội hình sinh viên tình nguyện hướng dẫn thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; phát các vật dụng hỗ trợ thí sinh như nước uống, thức ăn nhẹ, đồ dùng học tập phục vụ thi,…; giới thiệu các địa điểm ăn uống giá rẻ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực lợi dụng kỳ thi như nâng giá, gây mất an ninh trật tự; thiết lập các đường dây liên lạc, các đầu số hotline để giải đáp và tư vấn các nội dung liên quan đến kỳ thi...", chị Diễm cho hay.

Được biết, ngày 1/7, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã đến kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tại Sóc Trăng.

Đoàn kiểm tra đề nghị địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, bố trí lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu vực trong và ngoài các điểm thi đảm bảo đúng quy định; tuyên truyền, quán triệt nghiêm quy chế thi cho cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia kỳ thi để hạn chế rủi ro trong công tác tổ chức thi.