Thi tốt nghiệp: Thanh Hóa rà soát mua bán thiết bị gian lận công nghệ cao

Kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại tỉnh Thanh Hóa ngày 30/6, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hoàng Minh Sơn ghi nhận nỗ lực của tỉnh Thanh Hóa, đồng thời yêu cầu địa phương rà soát kỹ mọi hạng mục, trách nhiệm tất cả các nhân sự, quán triệt tinh thần cán bộ tham gia công tác thi, tránh xảy ra sai sót dù nhỏ nhất.

Nghiêm ngặt ở tất cả các khâu trong quy trình, thời gian diễn ra Kỳ thi

Báo cáo tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra số 3, Ban Chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, ông Trần Văn Thức, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Thanh Hóa cho biết, năm nay, trên địa bàn tỉnh có 37.867 thí sinh đăng ký dự thi tại 74 điểm thi với 1.626 phòng thi.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh Thanh Hóa

Kỳ thi năm nay, có 5.718 người được điều động và phân công thực hiện công tác coi thi. Tất cả cán bộ đã được tập huấn về công tác thi, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn, quy củ, nghiêm ngặt ở tất cả các khâu trong quy trình, thời gian diễn ra Kỳ thi.

Để hỗ trợ thí sinh, các trường phối hợp với Hội cha mẹ học sinh, chính quyền địa phương, cơ quan đoàn thể tạo điều kiện cho các em có đủ nơi ăn, nghỉ trong các ngày thi.

Quan tâm các thí sinh là con em dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, học sinh khuyết tật, thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, nơi bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh tham gia kỳ thi.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ, tránh để xảy ra tình trạng các nhà nghỉ, nhà hàng lợi dụng ép khách, tăng giá, không đảm bảo vệ sinh thực phẩm.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở GDĐT xây dựng phương án bảo vệ, triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho kỳ thi tại các địa điểm in sao đề thi, điểm thi, vận chuyển đề thi và bài thi… Lực lượng công an đã tập huấn cho các cán bộ coi thi về việc sử dụng thiết bị công nghệ cao.

Ngoài ra, đẩy mạnh tuyên truyền cho học sinh, phụ huynh và xã hội về việc bảo mật đề thi cũng như rà soát việc mua bán các thiết bị công nghệ cao tại tỉnh hiện nay để đảm bảo kỳ thi được diễn ra an toàn, nghiêm ngặt.

Đại diện Sở Y tế thông tin, để kỳ thi diễn ra an toàn, Sở đã có những phương án đề phòng các diễn biến có thể xảy ra về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, do đặc thù thời tiết địa phương là nắng nóng, vì vậy, Sở đã kiểm tra, giám sát chặt chẽ về các khâu về an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm đảm bảo sức khỏe, tinh thần cho các thí sinh dự thi.

Thanh Hóa là địa phương có số lượng thí sinh lớn tham gia kỳ thi trên địa bàn rộng, do vậy, Tỉnh Đoàn đã chủ động phối hợp với Sở GDĐT xây dựng kế hoạch và huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên tình nguyện hỗ trợ các thí sinh, phụ huynh trong việc đi lại, ăn ở, thông tin về các quy định nên và không nên để tránh xảy ra sai sót, nhầm lẫn trong kỳ thi.

Tai nghe hạt đậu dùng để gian lận phải dùng nam châm hút ra khỏi tai.

Bảo mật kỹ việc in sao đề thi

Đoàn kiểm tra đã khảo sát trực tiếp công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 tại địa điểm in sao đề thi của tỉnh, một số điểm thi như Trường THPT Tĩnh Gia 1 (Huyện Tĩnh Gia), Trường THPT Quảng Xương 1 (huyện Quảng Xương); Trường THPT Đào Duy Từ (TP Thanh Hóa) … Đoàn đã có những lưu ý với tỉnh về an ninh, an toàn, đảm bảo bảo mật trong công tác thi, đặc biệt là một số điểm mới trong Quy chế như điểm để đồ của thí sinh, quy định về phòng chờ, phòng thi cho thí sinh F0, phòng để lưu giữ bài thi, đề thi…

Về đề phòng rủi ro do thiên tai, bão lũ, Đoàn kiểm tra lưu ý với tỉnh Thanh Hóa về việc rà soát các phương án phòng bị, hỗ trợ các thí sinh nếu xảy ra diễn biến thời tiết bất thường. Ngoài ra, cần chú trọng công tác tập huấn cho các cán bộ, đặc biệt là cán bộ miền núi, vùng sâu, vùng xa về các quy định, Quy chế thi để kỳ thi diễn ra quy củ, đúng quy trình.

Qua lắng nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn ghi nhận nỗ lực khắc phục những khó khăn trên địa bàn tỉnh để chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Thứ trưởng lưu ý với tỉnh Thanh Hóa về công tác đảm bảo an toàn đề thi ở tất cả các khâu từ in sao đề thi đến địa điểm thi, vận chuyển đề thi, cán bộ coi thi... Thứ trưởng nhấn mạnh yếu tố con người, đặc biệt là phải quán triệt tinh thần cho cán bộ tham gia vào công tác thi, phải đảm bảo tính an toàn, bảo mật cho đề thi, tránh xảy ra sai sót dù nhỏ nhất.

Thứ trưởng cũng lưu ý với Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh phải rà soát các hoạt động cũng như trách nhiệm của tất cả nhân sự tham gia vào quá trình tổ chức thực hiện kỳ thi ở tất cả các khâu như in sao đề thi, vận chuyển, bàn giao đề thi và bài thi, y tế, điện lực, truyền thông…tại thời điểm chuẩn bị. Bởi chuẩn bị càng kỹ lưỡng thì quyết định thành công của kỳ thi càng lớn, đạt kết quả càng cao.