Thi tốt nghiệp ở TPHCM: Xét nghiệm Covid-19 cho 110.000 thí sinh, giáo viên

Dân trí Để đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, ngoài các biện pháp phòng chống dịch, ngành y tế TPHCM còn tiến hành xét nghiệm Covid-19 cho khoảng 110.000 người trong một ngày.

Ngày 2/7, Sở Y tế TPHCM phối hợp cùng Sở GD-ĐT và chính quyền địa phương bắt đầu công tác chuẩn bị 155 điểm để lấy mẫu xét nghiệm cho các thí sinh và nhân viên tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại TPHCM.

Theo kế hoạch, lực lượng y tế sẽ sử dụng phương pháp lấy mẫu gộp (gộp 10 hoặc gộp 15). Tổng số lượng mẫu lấy gồm hơn 17.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 89.000 thí sinh.

Ngành y tế TPHCM sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 110.000 người tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TPHCM (Ảnh: Hải Long).

Trao đổi với báo chí tại buổi họp báo, ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, công tác lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 sẽ tiến hành vào ngày 3/7 và kết thúc ngay trong ngày.

Ngày 4/7 là để dự phòng các tình huống phát sinh. Kết quả xét nghiệm sẽ có trong ngày 4/7 và 5/7.

Để đảm bảo an toàn, tránh lây lan dịch bệnh khi tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, ngành y tế áp dụng biện pháp chia nhỏ ra lấy mẫu ở nhiều địa điểm, mỗi địa điểm chia thành nhiều nhóm lấy mẫu trong các khung giờ khác nhau để tránh tụ tập đông người cùng lúc.

Theo đó, việc lấy mẫu xét nghiệm sẽ tiến hành theo địa điểm thi. Thí sinh và nhân viên tham dự kỳ thi tại 155 điểm thi sẽ được phân chia về 155 địa điểm lấy mẫu bố trí gần điểm thi.

Chính quyền địa phương và ngành chức năng cũng sẽ huy động lực lượng điều phối vị trí, sắp xếp linh động và phân chia thời gian cụ thể theo từng phòng thi tại mỗi điểm thi để đảm bảo giãn cách trong quá trình lấy mẫu.

Theo ông Nguyễn Hữu Hưng, ngành y tế không tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tại điểm thi để phòng ngừa trường hợp xuất hiện F0 sẽ phải cách ly điểm thi. Địa điểm lấy mẫu xét nghiệm bố trí ở một trường học gần địa điểm thi để thuận tiện cho thí sinh đến lấy mẫu.

Ông Hưng khẳng định với lịch trình lấy mẫu xét nghiệm như trên sẽ đảm bảo các em thí sinh có kết quả xét nghiệm trước khi bắt đầu làm thủ tục dự thi vào ngày 6/7. Chỉ thí sinh nào có giấy xác nhận âm tính với vi rút SARS-CoV-2 mới được vào phòng thi.

Đảm bảo an toàn cho địa điểm thi

Tại cuộc họp báo ngày 1/7, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng thông tin về kế hoạch đảm bảo an toàn, phòng chống dịch Covid-19 tại 155 địa điểm thi ở TPHCM.

Theo ông Đức, Ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19 thành phố Thủ Đức và các quận, huyện đã được giao nhiệm vụ triển khai phương án tổ chức thi an toàn, cử lực lượng tham gia hỗ trợ thi an toàn từ ngày 6/7. Trong đó, đặc biệt lưu ý đến phương án hỗ trợ các điểm thi không để ùn ứ, tụ tập đông người ngay tại cổng, nhất là đầu giờ và cuối giờ thi.

Sở Y tế được giao cung cấp thường xuyên, chính xác danh sách cán bộ, giáo viên và thí sinh thuộc các diện F0, F1, F2, đang thực hiện cách ly xã hội để ngành giáo dục chủ động trong công tác ứng phó; phối hợp với địa phương hỗ trợ các điểm thi trong việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Công an TPHCM cũng được giao nhiệm vụ đảm bảo lực lượng tham gia các khâu của kỳ thi, tăng cường lực lượng hỗ trợ các điểm thi để đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự xã hội. Sở Giao thông vận tải phối hợp với Công an TP đảm bảo lưu thông thông suốt, không bị ùn ứ tại các điểm thi.

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết thành phố đã có kế hoạch đảm bảo an toàn, phòng chống dịch Covid-19 tại 155 địa điểm thi ở TPHCM.

Ông Dương Anh Đức cho biết thêm: "Thành Đoàn và Hội Sinh viên Thành phố cũng đã triển khai chương trình "Tiếp sức mùa thi", hỗ trợ các điểm thi, phụ huynh và thí sinh, nhắc nhở phụ huynh thực hiện khai báo y tế, đảm bảo giãn cách và thực hiện nghiêm yêu cầu 5K. Tiếp sức mùa thi là hoạt động mà thành phố tổ chức rất tốt trong nhiều năm qua".

UBND TP cũng đã giao cho Sở Thông tin và Truyền thông nhiệm vụ tuyên truyền người dân, nhất là phụ huynh và thí sinh, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, quy định về giãn cách, không tụ tập trước và sau giờ thi…

Ông Dương Anh Đức nhấn mạnh: "Các điểm thi xây dựng phương án phòng chống Covid-19, đảm bảo thực hiện đầy đủ yêu cầu 5K, chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị phòng dịch; xây dựng phương án để phân luồng thí sinh đầu giờ thi, cuối giờ thi, không để tụ tập đông người, không tổ chức tập trung đầu giờ mà yêu cầu thí sinh di chuyển nhanh đến các phòng thi…".

Tùng Nguyên