Thi tốt nghiệp đợt 2: Yếu tố an toàn của thí sinh phải đặt lên hàng đầu!

Thi tốt nghiệp THPT đợt 2, yếu tố an toàn cho thí sinh, cho cán bộ làm thi, cho các điểm thi phải được đặt lên hàng đầu, song cũng không được coi nhẹ yếu tố nghiêm túc, chất lượng của kỳ thi.

Đó là nhấn mạnh của Thứ trưởng Ngô Thị Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ GDĐT tại cuộc họp của Ban chỉ đạo (BCĐ) ngày 21/7.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ GDĐT.

Theo báo cáo của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 Bộ GDĐT, mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, song đợt 1 của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã được tổ chức nghiêm túc với số thí sinh dự thi đạt hơn 96% tổng số thí sinh của năm 2021. Trước, trong và sau đợt 1 của Kỳ thi, các hội đồng thi trong cả nước đã thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và triển khai các phương án dự phòng nên đã xử lý kịp thời các tình huống bất thường.

Hiện tại còn 42 tỉnh, thành phố với hơn 26 nghìn thí sinh chưa thể dự thi đợt 1 của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Theo số liệu thống kê từ Bộ Y tế, tính đến ngày 19/7/2021, trên phạm vi cả nước, số giáo viên, học sinh nhiễm Covid-19 là 418 trường hợp, trong đó có 363 trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên; 55 cán bộ, giáo viên, nhân viên; 3.137 trường hợp F1. Trong đó, số ca F0 nhiều nhất là tại tỉnh Bắc Ninh với 181 học sinh, 8 giáo viên; Số ca F1 nhiều nhất là tại Thành phố Hồ Chí Minh với 164 học sinh và 103 giáo viên phải cách ly tập trung.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Ngô Thị Minh nhấn mạnh: Dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, số ca nhiễm ghi nhận trong ngày lên tới hàng nghìn trường hợp. Do đó, toàn ngành Giáo dục phải tập trung cao độ, không được chủ quan trong công tác phòng, chống dịch, nhưng cũng phải bình tĩnh, cố gắng không gây hoang mang cho học sinh, giáo viên.

Để chuẩn bị tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Thứ trưởng lưu ý, cần có sự phối hợp chặt chẽ với các địa phương, có đầu mối cụ thể cho từng khâu và lường tính mọi tình huống có thể xảy đến; tuyệt đối không được chủ quan trong bất kỳ khâu nào của Kỳ thi, nhất là việc phòng, chống dịch bệnh.

Theo Thứ trưởng, yếu tố an toàn cho thí sinh, cho cán bộ làm thi, cho các điểm thi phải được đặt lên hàng đầu, song cũng không được coi nhẹ yếu tố nghiêm túc, chất lượng của kỳ thi; trong đó phải lưu ý tới sự công bằng giữa 2 đợt thi và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho mọi thí sinh.

Đối với các đoàn thanh tra, kiểm tra đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Thứ trưởng Ngô Thị Minh yêu cầu, cần có các biện pháp và phương án cụ thể đảm bảo an toàn cho từng đoàn công tác.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp. (Ảnh Đỗ Linh).

Làm thủ tục ngày 5/8, thi chính thức ngày 6-7/8

Theo lịch thi tốt nghiệp THPT đợt 2 của Bộ GD-ĐT, ngày 5/8, các thí sinh sẽ làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi. Trong 2 ngày 6-7/8, thí sinh làm bài thi các môn Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và Ngoại ngữ.

Theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, các đối tượng được dự thi đợt 2, gồm: Thí sinh bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên chưa dự thi hoặc không thể hoàn thành thi đợt 1 trong các ngày 07, 08/7/2021; Thí sinh chưa dự thi hoặc đã dự thi nhưng không thể hoàn thành thi đợt 1 vì các lý do khác với lý do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Các đối tượng thí sinh nêu trên được dự thi đợt 2 của Kỳ thi nếu đáp ứng các điều kiện: Đã đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; không bị kỷ luật đình chỉ thi tại đợt 1; không sử dụng quyền được xét đặc cách tốt nghiệp THPT theo Điều 37 của Quy chế thi; chỉ dự thi những bài thi/môn thi đã đăng ký nhưng chưa thi hoặc chưa hoàn thành ở đợt 1 và bảo lưu kết quả các bài thi/môn thi đã hoàn thành ở đợt 1 để sử dụng tại đợt 2.

Trường hợp thí sinh chưa dự thi hoặc đã dự thi nhưng không thể hoàn thành thi đợt 1 vì các lý do khác với lý do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 phải có Đơn xin dự thi đợt 2, trong đó ghi rõ lý do liên quan.

Có thể chuyển thí sinh đến dự thi ở Hội đồng thi của địa phương khác

Về việc tổ chức thi, tùy theo điều kiện thực tế và để tạo thuận lợi cho việc dự thi của thí sinh cũng như công tác tổ chức, Bộ GDĐT cho phép các Sở GDĐT thành lập Hội đồng thi để tổ chức thi tại địa phương hoặc trao đổi, thống nhất để chuyển thí sinh đến dự thi ở Hội đồng thi của địa phương khác.

Trường hợp chuyển thí sinh đến dự thi ở Hội đồng thi của địa phương khác, Sở GDĐT nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi chịu trách nhiệm chuyển các thông tin cần thiết cho Hội đồng thi nơi thí sinh chuyển đến dự thi để phục vụ công tác tổ chức thi. Các đơn vị phải bảo đảm việc đi lại, ăn nghỉ đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid-19 và an toàn sức khỏe, ổn định tâm lý cho thí sinh trong quá trình dự thi; phối hợp chặt chẽ với Hội đồng thi nơi thí sinh chuyển đến dự thi thực hiện các khâu tổ chức thi đợt 2.

Tùy theo diễn biến thực tế của dịch bệnh Covid-19 và yêu cầu về phòng chống dịch tại các địa phương, các Hội đồng thi xem xét bố trí số lượng thí sinh tại mỗi phòng thi, đảm bảo tối đa không quá 24 thí sinh/phòng thi với mỗi bài thi/môn thi. Các Hội đồng thi có thể liên kết thực hiện việc in sao đề thi phục vụ tổ chức thi đợt 2.

Bộ GDĐT sẽ xem xét để hỗ trợ in sao đề thi cho các Hội đồng thi dưới 500 thí sinh ở khu vực phía Bắc, nếu có đề nghị.

