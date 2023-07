Thí sinh vỡ òa, cả nhà ăn mừng vì Bộ GD&ĐT thừa nhận 2 đáp án tiếng Anh

Phụ huynh, thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Ảnh: Nam Anh).

Dằn vặt, tiếc nuối, tự trách bản thân... tại sao lại đổi đáp án tiếng Anh "khó nhằn" hơn - đó là cảm giác đã đeo đẳng Nguyễn Hương Thảo, thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2023 của tỉnh Hải Dương trong nhiều ngày qua.

Thảo chia sẻ, lúc làm bài thi môn tiếng Anh, nữ sinh đã rất băn khoăn về câu 50 - mã đề 409 (tương ứng ở câu 31 - mã đề 401; câu 46 - mã đề 402) của môn tiếng Anh có 2 phương án đúng là B và C.

Đề bài: "Their pioneering (A) research showed that the learning motivation of the two groups of learners was quite distinctive (B) from each other, and the comparative (C) group whose learning motivation was stronger performed better than the control (D) group".

(Tạm dịch: Nghiên cứu tiên phong của họ cho thấy động cơ học tập của hai nhóm người học khá khác biệt với nhau, và nhóm thí nghiệm, với những người có động cơ học tập mạnh mẽ hơn, đạt kết quả học tập tốt hơn nhóm đối chứng).

Câu hỏi tiếng Anh gây tranh luận vì có 2 đáp án đúng (Ảnh: H.H).

Các từ được gạch chân để chọn lỗi sai gồm (từ trong ngoặc là nghĩa tiếng Việt được hiểu trong văn cảnh câu được hỏi): A. pioneering (tiên phong); B. distinctive (khác biệt); C. comparative (thí nghiệm/so sánh); D. control (đối chứng/kiểm soát).

"Em đã thấy rằng cả 2 đáp án B và C đều đúng. Ban đầu em định chọn B nhưng suy nghĩ thấy C đúng hơn, rõ ràng hơn nên đã chọn đáp án C. Khi xem đáp án do Bộ GD&ĐT công bố là B em đã rất buồn và hụt hẫng", Thảo kể.

"Em hồi hộp, hy vọng từng ngày để mong rằng Bộ GD&ĐT sẽ công nhận cả hai đáp án. Với em, 0,2 điểm rất đáng quý", Hương Thảo nói.

Những ngày sau đó là quãng thời gian bùng nổ tranh luận trên mạng xã hội giữa các chuyên gia, giáo viên về đáp án của câu hỏi này.

Nữ sinh tỉnh Hải Dương cứ một lát lại lên mạng xã hội để theo dõi, cập nhật thông tin mới.

Hy vọng của em là Bộ sẽ công nhận cả hai đáp án đúng.

Chung tâm trạng, M. Linh (Dĩ An, Bình Dương) cũng đi hết từ cảm xúc này tới tâm trạng khác.

Linh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào hai trường top đầu là Trường Đại học Kinh tế TPHCM và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TPHCM nên chỉ một chút ít điểm cũng quyết định tới đỗ hay trượt.

"Em kiểm tra theo đáp án môn tiếng Anh của Bộ, em chỉ được 9,2 điểm. Mục tiêu của em cao hơn thế nên để vụt mất 1 câu thôi em đã rất buồn. Đề cũng dễ nữa nên hơn nhau 0,2 điểm cũng khá căng thẳng. Nhất là đối với những bạn học lệch dùng môn Anh để kéo 2 môn còn lại hoặc những bạn xét tổ hợp tiếng Anh nhân đôi", Linh chia sẻ.

Thế rồi, chiều 7/5, sau khi nhận tin Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 công nhận 2 đáp án đúng, Thảo và Linh đều vỡ òa cảm xúc.

Điều này khiến nhiều thí sinh tăng thêm cơ hội trúng tuyển vào đại học.

"Mở điện thoại thấy bạn nhắn tin cập nhật đáp án mới, em đã nhảy lên sung sướng. Em đã ngay lập tức chia sẻ tin này tới gia đình, người thân. Cả nhà cùng ăn mừng", Hương Thảo cho biết.

Ông Luyện Quang Kiên (Hà Nội), người 5 lần đạt 9.0 IELTS và là người đầu tiên ở Việt Nam đạt 9.0 với cả 4 kỹ năng IELTS bao gồm nghe, nói, đọc, viết, bày tỏ quyết định chấp nhận cả 2 đáp án là đúng đắn, giúp phụ huynh và học sinh có niềm tin vào Bộ GD&ĐT và bài thi tốt nghiệp THPT.

Trong lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia và thi tốt nghiệp THPT, đây là lần đầu tiên 1 câu hỏi được công nhận cả 2 đáp án đúng.

Việc công nhận này được đưa ra sau khi Bộ GD&ĐT công bố đáp án chính thức lần đầu tiên và nhận được nhiều phản ứng từ giới chuyên môn.