Thí sinh Cần Thơ nhận định đề thi toán dễ đạt 7-8 điểm

Sáng 7/6, hơn 14.000 thí sinh ở TP Cần Thơ tham dự kỳ thi lớp 10 năm học 2022-2023. Sáng nay, thí sinh thi môn toán với thời gian 120 phút, buổi chiều thi tiếng anh.

Thí sinh Cần Thơ nhận định về đề thi môn Toán (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ghi nhận tại điểm trường THPT Thực hành Sư phạm (quận Ninh Kiều, Cần Thơ) sau giờ thi sáng nay, các thí sinh rời trường với tâm trạng phấn khởi, nhiều em nhận định đề toán năm nay có tính phân loại, dễ đạt điểm khá trở lên.

Thí sinh phấn khích, thả lỏng tâm trạng sau môn thi Toán (Ảnh: Bảo Kỳ).

Em Trương Vĩnh Phát, đăng ký nguyện vọng vào trường THPT Thực hành Sư phạm bày tỏ: "Đề thi có 2 phần, phần trắc nghiệm em làm được 100%, tuy nhiên tự luận hơi dài và khó cần thời gian lâu nên em bỏ câu C. Em nghĩ có thể đạt 7-8 điểm với môn toán".

Nữ sinh Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng mẹ lặn lội từ Bạc Liêu lên Cần Thơ thi lớp 10 với mong muốn đỗ vào trường THPT Thực hành sư phạm (Ảnh: Bảo Kỳ).

Nguyễn Thị Bích Ngọc (lớp 9, trường THCS Vĩnh Lộc, Bạc Liêu) chia sẻ, đề thi toán năm nay không quá khó, kiến thức tương tự như học ở lớp.

"Em tự ôn tập để đăng ký thi vào trường THPT Thực hành Sư phạm vì đây là ngôi trường mơ ước của em. Em không bỏ trống câu nào, với sức học của mình, em nghĩ đạt 8 điểm" - Ngọc nói.

Phần tự luận có tính phân loại cao để chọn ra học sinh giỏi (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo báo cáo nhanh từ Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ, sáng nay có 13.991 thí sinh dự thi, vắng 126 em, đạt tỷ lệ 99,11%. Buổi thi thứ nhất diễn ra an toàn, nghiêm túc, không xảy ra hiện tượng bất thường ở 28 hội đồng thi.

Các hội đồng coi thi đã chủ động phối hợp với cơ quan y tế, công an, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tại địa phương thực hiện các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an ninh, an toàn cho các hội đồng coi thi, tạo mọi điều kiện tốt nhất để thí sinh dự thi.