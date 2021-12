Thi Kỹ năng nghề quốc gia 2021: Đảm bảo an toàn và minh bạch cho kỳ thi

Dân trí Ngày 5/12, Ban tổ chức thi Kỹ năng nghề Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổ chức lần thứ 2 kỳ thi Kỹ năng nghề Quốc gia lần thứ 12 năm 2021 đợt 2 đối với 9 nghề.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội và trực tuyến tại 30 điểm cầu của 17 tỉnh, thành phố.

Trong đó, có 6 nghề thi trực tuyến: Giải pháp phần mềm CNTT; Lắp cáp mạng thông tin; Robot di động; Thiết kế kỹ thuật cơ khí - CAD; Điện toán đám mây; Thiết kế thời trang kỹ thuật số; 3 nghề thi trực tiếp: Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò; Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò; Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò.

Hội nghị tổ chức lần thứ hai kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 năm 2021 có sự tham gia của cả 2 hội đồng thi quốc gia (HĐTQG): HĐTQG số 1, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, HĐTQG số 5, Trường Cao đẳng than khoáng sản Việt Nam - Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Chí Trường, Phó trưởng ban tổ chức, Vụ trưởng vụ kỹ năng nghề, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Việt Hương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Trưởng ban Tổ chức Kỳ thi Kỹ năng nghề Quốc gia lần thứ 12 năm 2021 bày tỏ sự vui mừng khi kỳ thi đã trải qua được một nửa chặng đường, đây chính là những "viên gạch" đầu tiên cho việc nâng cao nội lực, sức mạnh nội sinh bằng sức mạnh kỹ năng nghề.

"Ở bất cứ điểm đầu nào thì sẽ có những thiếu sót nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc tổ chức thi trong những ngày sắp tới. Chúng ta sẽ tổ chức một kỳ thi thành công tốt đẹp thông qua những ý kiến đóng góp của các tiểu ban giám khảo, hội đồng thi và điểm thi tại hội nghị", bà Hương nhấn mạnh.

Phối hợp nhịp nhàng trong tổ chức và tiến hành

Đại diện hội đồng thi quốc gia số 1, ông Lê Hồng Kỳ đã đánh giá và báo cáo với hội nghị về kết quả đạt được sau đợt thi đầu tiên cho 5 nghề: Công nghệ Web; Công nghiệp 4.0; Quản trị hệ thống mạng công nghệ thông tin; Thiết kế đồ họa và Phát triển ứng dụng di động.

"Quá trình tổ chức thi đã có sự phối hợp nhịp nhàng giữa hội đồng thi, ban tổ chức và các tiểu ban tổ chức của hội đồng, đặc biệt là hội đồng an ninh. Tuy nhiên, quá trình thi đã chỉ ra cho chúng ta những điểm cần phải thay đổi và khắc phục trước khi diễn ra đợt 2", ông Kỳ bày tỏ.

Ông Kỳ đã chỉ ra 3 điểm mong muốn BTC có phương án thay đổi hợp lý (Ảnh: chụp màn hình).

Đối với hội đồng thi quốc gia số 5, ông Ngô Xuân Khoa cho biết đã sẵn sàng cả về cơ sở vật chất và công tác đảm bảo an toàn, tính minh bạch cho kỳ thi.

Ông Trần Tuấn Anh, Cán bộ Phòng an ninh Văn hóa, Thể thao và Lao động xã hội, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an (A03) cho biết, lực lượng luôn đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi.

Theo ông Tuấn Anh, lực lượng A03 luôn cố gắng làm việc với trách nhiệm lớn nhất và các điểm cầu khi cần liên hệ về an ninh có thể gọi trực tiếp cho ông.

"Lực lượng A03 luôn luôn túc trực để đảm bảo an toàn, minh bạch và công bằng cho kỳ thi. Đây là lần đầu tiên lực lượng A03 tham gia công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi trực tuyến nên toàn lực lượng luôn làm việc với trách nhiệm lớn nhất. 100% các điểm thi đều có lực lượng công an tham gia, khi các điểm thi cần liên hệ thì liên hệ trực tiếp tôi để tránh những thông tin sai lệch", ông Tuấn Anh nói.

Thông qua sự thay đổi đề thi và công tác kỹ thuật

Tất cả các tiểu ban giám khảo ở 9 nghề đều mong muốn BTC sẽ công bố đề thi lên hệ thống VNSkills sau thi được BTC phê duyệt. Tải tiêu chí chấm điểm (Marking Scheme), danh sách chuyên gia và chấm thi vào hệ thống CIS online. Đồng thời, cập nhật phân công chấm thi vào hệ thống CIS và khóa hệ thống dữ liệu CIS.

Ở nghề lắp cáp mạng công nghệ thông tin, thầy Trần Thái Bảo cho biết: "Tỷ lệ thay đổi đề thi chiếm 40%, thời gian thi ở cả 3 Module cũng thay đổi lần lượt là 60 phút, 90 phút, 150 phút. Thay đổi yêu cầu số lượng cáp trên sơ đồ hệ thống cáp cấu trúc (CAT5e) của Module 2 theo sơ đồ M2.pdf".

Nghề giải pháp phần mềm công nghệ thông tin, thầy Bùi Đình Tiền cho hay: "Tổng số thí sinh tham gia gồm 17 thí sinh, đề thi sẽ cập nhật thêm một task nhỏ vào các module 1,2,3,4. Thay đổi Module 5 (presentation) cho phù hợp với việc thi online. Tỷ lệ thay đổi đề thi là 30%, lưu ý cho thí sinh quy định cho nghề giải pháp phần mềm công nghệ thông tin và sổ tay kỹ thuật".

Ông Lê Văn Em - Trưởng tiểu ban giám khảo nghề Robot di động, đề thi thay đổi 30% với Module 4, vị trí các thùng chứa trong Trung tâm quản lý chất thải được quy định cụ thể. Về kết nối hệ thống thiết bị đơn vị đăng cai thì 10 thí sinh đã đăng nhập thành công, tất cả các camera đã được kết nối.

Ông Em kiến nghị, dùng thêm một webcam để kết nối máy tính thông qua hệ thống Zoom để chấm thi mô đun 4 khi thí sinh thực hiện bài chạy thi robot trên sân, thêm một kỹ thuật viên quay lại bài thi của thí sinh trong 15 phút thi trên sân làm minh chứng.

Tại nghề thiết kế kỹ thuật cơ khí-CAD, ông Hoàng Văn Tùng cho hay: "Tỷ lệ thay đổi đề thi là 39,7%, thay đổi mô đun 1,2 và 5 với đề thi mở với tổng số giờ thi là 15 giờ.

Ở Module 5 sẽ thay đổi bản vẽ lắp cung cấp được in trên khổ giấy A5, các nội dung điều chỉnh trên tiêu chí chấm điểm, chấm điểm đúng tên của chi tiết được lựa chọn và rà soát lỗi văn bản".

Đại diện Nghề điện toán đám mây, Trưởng Tiểu ban giám khảo Nguyễn Thanh Hoàng chia sẻ: "Tỷ lệ thay đổi đề thi chiếm 33% và tổng số thời gian thi là 11,5 giờ. Ở Module 2 sẽ truy cập được web qua IP/ Domain name, thiết kế trang giám sát (dashboard) tài nguyên hệ thống và cảnh báo khi CPU sử dụng trên 70%, Ram sử dụng 50%, Disk sử dụng 85%".

Nghề thiết kế thời trang kỹ thuật số, bà Trần Thủy Bình cho hay: "Với đề thi thay đổi từ 15 giờ xuống 13 giờ thi, ở nội dung môn thi thiết kế họa trang trí sẽ giảm từ 3 giờ xuống còn một giờ. Buộc sử dụng một trong 3 họa tiết mà ban giám khảo cung cấp, gồm 55 tiêu chí đánh giá điểm đo lường và phán quyết".

