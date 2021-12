The IELTS Workshop - 5 năm một hành trình đáng nhớ

Dân trí Ngày nay tiếng Anh nói chung và IELTS nói riêng đã trở thành một xu thế tất yếu của xã hội hiện đại. Giữa bạt ngàn những đơn vị luyện thi IELTS, The IELTS Workshop (TIW) nổi bật lên bởi uy tín và chất lượng hàng đầu.

Hành trình 5 năm với những con số ấn tượng

The IELTS Workshop được thành lập vào tháng 12 năm 2016 bởi thầy Đặng Trần Tùng và các cộng sự với giấc mơ lớn: "Mang một cách dạy và học Tiếng Anh hoàn toàn mới đến cho cộng đồng". Năm 2021, TIW đã có đến 7 cơ sở tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh - minh chứng sống động cho sự tin tưởng của đông đảo người học tiếng Anh tại Việt Nam.

Tính đến nay, The IELTS Workshop đã có đến 6 học viên đạt 8.5 IELTS, hơn 50 học viên đạt 8.0, hơn 400 học viên đạt 7.0 trở lên và chào đón hơn 35.000 học viên đã và đang theo học tại trung tâm.

Với slogan "Golden Standard for IELTS Preparation", The IELTS Workshop luôn lấy chất lượng đầu ra của học viên làm trọng tâm, lấy sứ mệnh mang tiếng Anh đến với đại chúng là nhiệm vụ hàng đầu. Trong suốt chặng đường 5 năm, TIW đã nghiên cứu và phát triển giáo trình riêng với các phương pháp giảng dạy hiện đại, tối ưu, phù hợp với từng trình độ khác nhau. Đội ngũ giảng viên chất lượng, đều sở hữu bằng IELTS từ 8.0 trở lên. Mỗi học viên đến với The IELTS Workshop đều được quan tâm, hỗ trợ bằng cả tấm lòng, để các bạn thật sự cảm thấy hạnh phúc với lựa chọn theo học tại đây. Không dừng lại ở đó, TIW còn cung cấp miễn phí hàng ngàn bài viết, video, trên các mạng xã hội, các sự kiện miễn phí với mong muốn truyền tải kiến thức hiệu quả và tạo động lực học tập cho tất cả mọi người.

Đặc biệt hơn, năm 2021 đánh dấu sự ra mắt của ứng dụng The IELTS Workshop - "Học tốt IELTS mỗi ngày". Có app TIW, người dùng dễ dàng tiếp cận những thông tin, sự kiện, kiến thức luyện thi IELTS và thư viện sách tiếng Anh đồ sộ chỉ với một cái chạm.

Bên cạnh sứ mệnh giáo dục, The IELTS Workshop còn chú trọng tới các hoạt động vì cộng đồng, vì sự phát triển bền vững của con người qua các hoạt động thiện nguyện hằng năm và "quỹ khuyến học Orizuru Foundation Vietnam" đã trở thành một phần gắn liền với TIW.

Chặng đường mới, thách thức mới

5 năm là một cột mốc đáng nhớ đối với một doanh nghiệp, đặc biệt là một trung tâm giáo dục như The IELTS Workshop, thì đó đánh dấu sự trưởng thành để xứng đáng với niềm tin của các bạn học tiếng Anh trên cả nước.

Đầu tiên, ứng dụng The IELTS Workshop sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn hiện để mang đến trải nghiệm tốt nhất đến cho người dùng, hứa hẹn sẽ mang đến một làn sóng mới, đầy mạnh mẽ trong cộng đồng IELTS Việt Nam. Quan trọng hơn cả, TIW sẽ tiếp tục hành trình, hiện thực hóa sứ mệnh thay đổi cách dạy, học tiếng Anh ở Việt Nam, cùng nhau đặt chân tới những đích đến mới, đưa tiếng Anh đến gần hơn với người Việt, đặc biệt là các bạn trẻ, các bạn học sinh THCS trên toàn quốc.

Nhân dịp sinh nhật 5 tuổi, The IELTS Workshop cũng gửi tặng các bạn yêu tiếng Anh rất nhiều ưu đãi, quà tặng bất ngờ, hấp dẫn tại đây.

Cùng chúc mừng sinh nhật The IELTS Workshop và hy vọng rằng trong năm 2022 tới đây, TIW sẽ vinh dự đồng hành cùng nhiều hơn nữa những bạn yêu tiếng Anh trên cả nước!

Trường Thịnh