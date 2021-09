THCS Sunshine Maple Bear: Khởi đầu bằng năm học "Kết Nối"

Dân trí Ngày 20/9 - Sau 3 năm thành lập, hệ thống Sunshine Maple Bear đã xây dựng những nền móng vững chắc cho cấp mầm non, tiểu học, tạo nền tảng vững chắc cho cấp THCS ra đời.

Nền tảng vững chắc cho trường THCS mang thương hiệu Maple Bear của Sunshine

Sunshine Maple Bear là thương hiệu Giáo dục của Sunshine Group, một trong những hệ thống giáo dục đầu tiên tại Việt Nam mua bản quyền chương trình của Maple Bear Canada, chương trình học đã thành công tại hơn 500 điểm trường và 30 quốc gia trên thế giới.

Hệ thống giáo dục Sunshine Maple Bear chính thức đào tạo 3 cấp học từ Mầm non đến THCS.

Được đầu tư bài bản và vận hành tâm huyết, những ngôi trường mang thương hiệu Sunshine Maple Bear đã kế thừa và phát huy tinh hoa giáo dục của Canada và Việt Nam để tạo môi trường học tập song ngữ tại Hà Nội. Cũng chính từ những ngôi trường của Sunshine Maple Bear, nhiều em học sinh đã dần từng bước chinh phục bản thân và bắt đầu gặt hái được những quả ngọt đầu tiên.

Có thể kể đến như học sinh có thành tích xuất sắc tại vòng 1 Toán quốc tế IMAS năm học 2020-2021; nhiều học sinh đạt từ top 20% đến top 5% cuộc thi Toán tiếng Anh quốc tế Kangaroo; các giải giao lưu tiếng Anh quận Tây Hồ năm học 2020-2021và đặc biệt nhà trường đã một trong hai học sinh đại diện Việt Nam (học sinh còn lại thuộc trường Olympia) tham gia vòng chung kết tranh biện quốc tế của tổ chức TSLL vào tháng 7.

Sau thành công của chuỗi trường mầm non và trường tiểu học, Sunshine Group tiếp tục xây dựng hệ thống trường THCS cùng thương hiệu giáo dục Canada danh tiếng này.

"Việc thành lập trường THCS đảm bảo sự cam kết của chủ đầu tư nhằm ổn định và mang đến lộ trình giáo dục hội nhập xuyên suốt cho học sinh cũng như đáp ứng được mong mỏi của quý phụ huynh học sinh về việc tạo một môi trường giáo dục đồng nhất từ mầm non lên cấp trung học cơ sở. Điều này cũng đồng thời tạo ra vòng tròn đồng tâm, hệ thống đào tạo liên cấp đồng bộ và thống nhất theo chiến lược đầu tư phát triển mảng giáo dục của Tập đoàn Sunshine", đại diện Sunshine Maple Bear cho biết.

Nghiên cứu của các chuyên gia làm giáo dục nhận định rằng, việc con trẻ được đào tạo trong hệ thống giáo dục tiên tiến liên cấp là rất quan trọng. Trẻ sẽ được học tập, được phát triển theo lộ trình đào tạo thống nhất và xuyên suốt tạo tâm thế an toàn và nền tảng vững chắc, hạn chế được những thay đổi về môi trường, phương pháp cũng như định hướng đào tạo.

Sunshine Maple Bear có chương trình giáo dục tiên tiến và văn hóa giáo dục tôn trọng sự khác biệt, giúp các em phát triển tối đa năng lực cá nhân, sẵn sàng thích ứng, góp phần kiến tạo nên thế giới phẳng trong tương lai.

Trong năm học 2021 - 2022, điểm khác biệt vượt trội nhất chính là việc đưa dự án "Công dân số" (Digital Citizenship) và "Lớp học không biên giới" triển khai để các em trong tương lai trở thành những công dân toàn cầu, làm chủ công nghệ. Dự án được khởi động từ Tọa đàm "4.0 - lớp học không biên giới" do Sunshine Maple Bear phối hợp với Maple Bear Globals phối hợp tổ chức vào cuối tháng 5.

Theo đó, các con học sinh không chỉ được trải nghiệm hoạt động và phương pháp giáo dục tiên tiến của Maple Bear mà còn được thừa hưởng không gian và văn hóa trường học nhân văn và hợp tác của Canada. Năm học này, trường sẽ tham gia thí điểm chương trình lớp học không biên giới - Kết nối toàn cầu. Các học sinh K4,5,6 sẽ tham gia kết nối giao lưu với trường học Maple Bear ở Brazil, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm giao lưu văn hóa độc đáo.

Dự án lớp học số được kỳ vọng sẽ tạo nên những công dân toàn cầu tương lai có năng lực Tiếng Anh vượt trội, tư duy logic bậc cao (Ảnh chụp nhân sự kiện Khai giảng năm học 2020 - 2021, thời điểm chưa giãn cách xã hội tại Thành phố Hà Nội).

Năm học đầu tiên thật đặc biệt của trường THCS Sao Ánh Dương Maple Bear Canada

Đây là năm học thứ 2 trong bối cảnh dịch bệnh trên toàn cầu, xu hướng chung của giáo dục các nước là vừa học vừa thích ứng tùy theo tình hình dịch bệnh. Trên thế giới, hầu hết các nước châu Âu và tại Việt Nam cũng đã bắt đầu năm học mới bằng cách học trực tuyến.

Thầy và trò nhà trường khai giảng năm học mới trong bối cảnh dịch bệnh và quyết định giãn cách của thành phố, vì vậy hình thức giảng dạy trực tuyến cũng đã được nhà trường xác định và áp dụng.

Một lợi thế của trường so với các hệ thống giáo dục khác là từ các cấp mầm non và tiểu học, Sunshine Maple Bear đã có các chương trình đào tạo để học sinh được tiếp cận, làm quen và sử dụng công nghệ hiện đại. Đó là lý do việc học trực tuyến của thầy trò tại Sunshine Maple Bear không bị ảnh hưởng quá nhiều, trái lại, có thể tận dụng để những "công dân số" thích nghi nhanh hơn trong bối cảnh mới.

Trong bối cảnh mới, giáo viên trường Sunshine Maple Bear luôn nỗ lực tìm ra các giải pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy.

Năm học đầu tiên nhà trường cũng triển khai nhiều dự án học tập hứa hẹn sẽ mang lại nhiều trải nghiệm thú vị và tạo sự đột phá trong công tác học tập, giảng dạy. Chủ đề năm học được nhà trường đưa ra là: Kết nối - Stronger Together như mong muốn Nhà trường - Phụ huynh - Học sinh sẽ là một khối thống nhất vững mạnh. Tất cả sẽ cùng hướng tới mục tiêu chung vì các học sinh thân yêu.

Được biết, với chủ trương đầu tư nghiêm túc Tập đoàn Sunshine đã có kế hoạch và lộ trình xây dựng trường liên cấp vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế tại dự án Sunshine Wonder Villas với qui mô lên đến 60.000m2. Nơi đây được xem là khu vực "đất vàng" hồ Tây nằm bên trong quần thể đô thị Sunshine Capital của đơn vị này.

Nhờ quỹ đất rộng lớn và vị trí đẹp, hệ thống trường liên cấp Sunshine Maple Bear tại đây được kỳ vọng là hệ thống trường học quốc tế đẹp và đạt tiêu chuẩn quốc tế dẫn đầu tại Hà Nội.

Đồng thời, cơ sở vật chất, thiết bị học tập sẽ được đầu tư bài bản, hiện đại, thiết kế và xây dựng hoàn toàn theo tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ cho việc phát triển toàn diện từ thể chất đến trí tuệ và kỹ năng của học sinh.

Với nền tàng hơn 500 trường mầm non và tiểu học, trung học trong hệ thống Maple Bear tại nhiều quốc gia trên thế giới như: Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ, Ma-rốc, Ấn Độ, Trung Quốc, Bangladesh, Brazil, Hàn Quốc, Singapore, Mỹ, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Philippines,… trong tương lai, Sunshine Maple Bear có thể sẽ mở rộng các lớp học kết hợp giao lưu văn hóa để các con có thêm những người bạn, những kiến thức văn hóa trên toàn thế giới.

Những nhà làm giáo dục nhận định, nỗ lực chủ động ứng phó trước mọi biến động có thể xảy ra, trang bị nền tảng vững chắc để thế hệ học sinh sẵn sàng bước vào thế giới số không chỉ là giải pháp tạm thời, mà là xu hướng giáo dục tương lai. Sunshine Maple Bear đang đi đầu trong việc trang bị hành trang vững vàng để trẻ bước vào thế giới số, trở thành công dân toàn cầu, chủ động nắm bắt công nghệ.

Trường Thịnh