TCBC: Hệ thống Mầm non Tân Thời Đại khai trương cơ sở mới tại Vinhomes Ocean Park.

Lễ khánh thành trường Mầm non Tân Thời Đại - Fun Academy cơ sở Vinhomes Ocean Park diễn ra vào lúc 8h30-12h00, Thứ 7, ngày 23/7/2022, tại Căn SP05-15 & SP05-17, phân khu BH9A, KĐT Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội.

Tham dự ngày lễ có sự góp mặt của ngài Keijo Norvanto - Đại sứ Phần Lan cùng các chuyên gia Giáo dục đến từ viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, các trường Đại học và các tổ chức giáo dục tại Hà Nội.

Các hoạt động diễn ra trong chương trình: Lễ khánh thành trường học; Tọa đàm cùng chuyên gia giáo dục sớm; Tham quan không gian học tập độc đáo theo tiêu chuẩn Phần Lan; Trải nghiệm phương pháp Giáo dục Phần Lan ưu việt được công nhận trên thế giới thông qua các tiết học trải nghiệm về Kide Science, Vận động Moovkids, Kích hoạt phát triển tư duy Toán. Các môn học được tổ chức theo phương pháp Giáo dục Phần Lan sẽ đem đến cho các vị khách mời những trải nghiệm thú vị và đầy ý nghĩa.

Hệ thống Giáo dục Tân Thời Đại được sáng lập vào tháng 01/2018, là kết quả sau 10 năm nghiên cứu và tìm tòi của các nhà giáo tâm huyết cùng các nhà đầu tư giáo dục yêu trẻ. Hệ thống Giáo dục Tân Thời Đại phát triển hệ sinh thái gồm: Hệ thống trường Tân Thời Đại từ Mầm non tới THPT; Hệ thống trường Liên kết Tân Thời Đại; Trung tâm Trải nghiệm Giáo dục; Trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ; Trung tâm Tư vấn Du học; Câu lạc bộ Phi Hành Gia Tương Lai FAPC (Future Astronaut Program Camp/Club). Phi Hành gia được chọn làm nhân vật biểu tượng cho học sinh Tân Thời Đại với mong muốn tạo nên những thế hệ có đủ phẩm chất và năng lực như những Phi hành gia.

Hệ thống Giáo dục Tân Thời Đại là một trong những đơn vị đầu tiên, chính thức đưa Giáo dục Phần Lan - một trong những nền tảng giáo dục tốt nhất thế giới về giáo dục Mầm non, giáo dục Tiểu học về Việt Nam và tại Hà Nội, thông qua sự hợp tác toàn diện với Fun Academy - tổ chức giáo dục trực thuộc Trường Đại học Quốc gia Helsinki, Phần Lan cùng các tổ chức, chuyên gia hàng đầu của Phần Lan mang trọn bộ phương pháp Giáo dục Phần Lan áp dụng trên chương trình của Bộ GD&ĐT Việt Nam.

Với sự hợp tác toàn diện giữa Hệ thống Giáo dục Tân Thời Đại và Fun Academy, nhiều chương trình nhập khẩu bản quyền ưu việt đã được triển khai như: Future Astronaut - chương trình phát triển kỹ năng Phi hành gia do Fun Academy kết hợp với Nasa xây dựng; chương trình vận động Moovkids; chương trình Steam Kide Science; chương trình ngôn ngữ Anh với giáo trình Hats On Top dành cho trẻ Mầm non và giáo trình Brainwave dành cho học sinh Tiểu học của NXB Macmillan (Mỹ).

FAPC (Future Astronaut Program Club/Camp) là chương trình bản quyền duy nhất có tại Hệ thống giáo dục Tân Thời Đại, do Fun Academy - NASA và các chuyên gia giáo dục hàng đầu của Phần Lan, Mỹ, Nhật Bản xây dựng, được cụ thể hóa bởi Giáo dục Tân Thời Đại. Thông qua các hoạt động trải nghiệm và với phương pháp giáo dục Phần Lan giúp phát triển toàn diện và kích hoạt tối đa các năng lực của trẻ. Các hoạt động chính được kết nối thành dòng chảy kiến thức và năng lực để trẻ được học vui vẻ trong một ngày gồm: Mindfulness, Nghệ thuật, Vận động, STEM, kỹ năng sống. Từ đó, trẻ được hình thành, phát triển các năng lực, biết quản lý bản thân như một Phi Hành Gia, tạo tiền đề vững chắc để trẻ tự tin gắn kết và hội nhập với thế giới.

Ngoài các chương trình nằm trong sự hợp tác với Fun Academy và chuyển giao từ Mỹ, Phần Lan, học sinh Tân Thời Đại còn được học các chương trình Kích hoạt tư duy Toán dành cho trẻ Mầm non do GS. TS Lê Anh Vinh chủ biên; chương trình Toán - Tiếng Anh do các chuyên gia Phần Lan xây dựng dựa trên chuẩn đầu ra của Chương trình Quốc gia Việt Nam; chương trình Âm nhạc; Chương trình Smart Piano; chương trình Kinh tế học gia đình (giúp trẻ hình thành các kỹ năng về một số ngành nghề cơ bản như masterchef, tailor, carpenter, farmer, khả năng lập kế hoạch quản lý tài chính).

Mầm non Tân Thời Đại - Fun Academy cơ sở Vinhomes Ocean Park là cơ sở Giáo dục Mầm non thứ 5 của Hệ thống trường Mầm non Tân Thời Đại. Trường học tọa lạc trong không gian an ninh, an toàn, với vị trí đắc địa, dễ dàng tiếp cận toàn bộ hệ thống hạ tầng tiện ích của đại đô thị Vinhomes Ocean Park như công viên, khu vui chơi, hồ điều hòa, biển hồ nước mặn,.. giúp trẻ có không gian hoạt động ngoài trời phong phú và linh hoạt, tăng tối đa thời gian tiếp xúc với thiên nhiên. Không gian trường, lớp được thiết kế theo tiêu chuẩn Phần Lan, truyền cảm hứng học tập, gần gũi thiên nhiên, phù hợp với môi trường sư phạm và tâm sinh lý học sinh. Trường có đội ngũ giáo viên nhân viên yêu nghề, yêu trẻ, nhiều năm kinh nghiệm triển khai bộ chương trình giáo dục Mầm non theo phương pháp Phần Lan, đem đến cho học sinh những trải nghiệm hạnh phúc trong suốt thời gian học tập ở trường.

