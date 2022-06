Tạm giữ hình sự nghi can lừa đảo hàng trăm sinh viên ở Cần Thơ

Liên quan vụ, Hàng trăm sinh viên bỗng hóa "con nợ" vì mua hàng đứng tên hộ, sáng 5/6, Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho biết, cơ quan CSĐT đang tạm giữ hình sự Trương Quang Anh Đức (22 tuổi, ngụ quận Cái Răng), để làm rõ hành vi lừa đảo hàng trăm sinh viên.

Trương Quang Anh Đức tại cơ quan Công an (Ảnh: HT).

Trước đó, khi nhận tin báo của nhiều sinh viên, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an các quận, huyện và Công an quận Ninh Kiều nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Ninh Kiều xác định Đức đã bỏ trốn khỏi địa phương nên ra thông báo truy tìm; đồng thời vận động gia đình kêu gọi Đức ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Sau khi Đức ra đầu thú, đêm 4/6, Công an quận Ninh Kiều đã di lý Đức từ TPHCM về Cần Thơ để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Đức thừa nhận, bằng thủ đoạn nêu trên, đã lừa đảo hàng trăm sinh viên trên địa bàn TP Cần Thơ với số tiền khoảng 4 tỷ đồng.

Hiện Công an quận Ninh Kiều cũng phát đi thông báo đến các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn, thông báo các sinh viên của trường bị Đức lôi kéo tham gia ký hồ sơ mua hàng trả góp liên hệ ngay với Công an quận để cung cấp thông tin tài liệu liên quan.

Như Dân trí đã thông tin, hàng trăm sinh viên đại học và cao đẳng trên địa bàn TP Cần Thơ bỗng dưng bị ôm một khoản nợ từ 10 đến 60 triệu đồng do người tên Trương Quang Anh Đức nhờ đứng tên mua hàng trả góp là điện thoại di động, laptop với thủ tục đơn giản.

Đức hướng dẫn các sinh viên làm hồ sơ mua sản phẩm của cửa hàng và được trả tiền công 400.000 đồng.

Đức hứa với các sinh viên là hồ sơ trả góp được duyệt, sau 2 ngày sẽ hủy trên hệ thống, sinh viên chỉ đứng ra ký tên vay hộ mua hàng trả góp, không cần cọc hay trả bất cứ chi phí nào. Sau khi lừa đảo, Đức bỏ trốn khỏi địa phương. Còn nhiều sinh viên phải tạm nghỉ học để đi làm thuê trả nợ do bị Đức lừa đảo.