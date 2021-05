SV FPT Edu ứng dụng AI chẩn đoán bệnh ngoài da

Dân trí Mong muốn ứng dụng AI để xây dựng hệ thống chẩn đoán bệnh ngoài da, theo dõi tình trạng, đưa ra lời khuyên hoặc liệu pháp chữa trị, 4 SV FPT Edu đã xuất sắc giành giải Nhất bảng B cuộc thi FPT Edu Hackathon 2021.

Nóng ẩm vào mùa hè, hanh khô vào mùa đông là những kiểu thời tiết đặc trưng ở Việt Nam, tạo môi trường phát triển cho các bệnh ngoài da như hắc lào, lang ben, mề đay, vẩy nến... Mỗi loại bệnh đều có dấu hiệu nhận biết riêng biệt, tuy nhiên nếu chưa tìm hiểu thì không phải ai cũng có thể nhận ra. "Giá như có một hệ thống thông minh, chỉ cần quét hình ảnh là có thể phát hiện và chẩn đoán tình trạng da, giúp giảm tải áp lực cho các bác sĩ chuyên khoa và tạo cơ hội cho những người nghèo, vùng sâu vùng xa được chăm sóc da liễu". Bấy nhiêu trăn trở khiến 4 nam sinh trường CĐ FPT Polytechnic Đà Nẵng quyết định đào sâu nghiên cứu, tìm cách ứng dụng AI để hiện thực hóa ý tưởng này.

Lấy tên Have Hope, nhóm 4 nam sinh gồm các bạn Phạm Ngọc Thảo, Ngô Hữu Dưỡng, Lê Quý Nhẫn và Phạm Văn Nhiều đã phát triển website chẩn đoán các bệnh ngoài da thông qua AI. Website này bao gồm các chức năng chính như: Phát hiện bệnh lý, đưa ra lời khuyên/ liệu pháp chữa trị (đơn thuốc tham khảo), cung cấp thông tin liên hệ của bác sĩ da liễu và địa chỉ những hiệu thuốc gần người bệnh nhất để thuận tiện cho việc thăm khám…

SV FPT Edu thuyết trình về sản phẩm ứng dụng AI vào chẩn đoán bệnh ngoài da tại chung kết FPT Edu Hackathon 2021

"Người dùng sau khi truy cập website sẽ vào phần khám bệnh, kế tiếp là up file ảnh mình chụp vùng da có dấu hiệu bệnh lên. Hệ thống sẽ nhận diện và chẩn đoán loại bệnh da liễu, đơn thuốc cũng như đánh giá mức độ nặng/nhẹ mà người dùng mắc phải. Để chắc chắn, website cũng sẽ cung cấp tất cả những thông tin liên quan đến loại bệnh đó để người dùng nghiên cứu và so sánh xem có đúng với tình trạng của mình hay không", Quý Nhẫn - thành viên đội Have Hope cho biết.

Mô phỏng website của Have Hope khi đi vào hoạt động

Chia sẻ về hướng phát triển trong tương lai của hệ thống, nam sinh này cho biết nhóm có rất nhiều dự định, tuy nhiên thời gian 48h coding và thuyết trình tại cuộc thi không đủ để hoàn thiện hết những tính năng này. "Để hỗ trợ chẩn đoán và điều trị những bệnh lý da liễu ở mức độ nặng, tới đây hệ thống sẽ hoàn thiện tính năng "gọi bác sĩ" (cần đăng nhập vào website để có thể truy cập). Người dùng khi đó có thể liên hệ và được tư vấn khám chữa bởi bác sĩ chuyên khoa , website cũng sẽ đề xuất những phòng khám, bệnh viện da liễu gần nhất dựa trên vị trí được cung cấp của người sử dụng".

Điểm mạnh của hệ thống là đơn giản, dễ dàng sử dụng và tính ứng dụng thực tế cao. SV Văn Nhiều đại diện nhóm cho biết nhóm đã tiến hành khảo sát, thu thập dữ liệu và nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong một thời gian dài để phát triển ý tưởng này. "Khó khăn nhất là việc phải trau dồi kiến thức trên cả 2 lĩnh vực là công nghệ và y tế, ngoài ra phải duy trì trạng thái tốt nhất để có thể thi code xuyên đêm và thuyết trình trước hội đồng chuyên môn FPT Edu Hackathon", nam sinh này cho biết.

Chiến thắng thuyết phục tại bảng B cuộc thi FPT Edu Hackathon 2021 đã vượt lên trên cả mục tiêu ban đầu khi đến với cuộc thi của cả đội đó là được giao lưu cọ xát với bạn bè FPT Edu khắp 3 miền, bên cạnh đó còn được học hỏi, tích lũy kinh nghiệm từ những mentor, hội đồng chuyên môn giỏi và uy tín.

Với giải Nhất chung cuộc bảng B, Have Hope là một trong những đội thi để lại nhiều dấu ấn nhất mùa giải FPT Edu Hackathon 2021

Ngoài ý tưởng xây dựng hệ thống chẩn đoán bệnh ngoài da thông qua AI của Have Hope, chung kết cuộc thi FPT Edu Hackathon 2021 còn đón nhận rất nhiều "phát kiến" sáng tạo và có tính ứng dụng cao như: Hệ thống hỗ trợ giám sát người lái xe dịch vụ (giải Nhất bảng A), Đèn giao thông thông minh tự động điều chỉnh chu kỳ dựa trên mật độ lưu lượng xe trên đường phố (giải Nhì bảng B)…

FPT Edu Hackathon là cuộc thi lập trình thường niên dành cho học sinh, sinh viên, học viên toàn Tổ chức Giáo dục FPT (FPT Edu) trên toàn quốc, được tổ chức theo mô hình Hackathon nổi tiếng của thế giới.

FPT Edu Hackathon 2021 chọn chủ đề đang là xu hướng toàn cầu - Dùng AI nhận diện hình ảnh như một bài toán đầy thú vị và không kém phần thách thức cho HSSV FPT Edu tranh tài.

Từ hơn 100 đội thi, trải qua các vòng thi đấu gay cấn, trong 2 ngày (17-18/4) 14 đội tuyển xuất sắc nhất trải qua 48h chạy đua Hackathon và thành công thuyết trình trước BGK để chứng tỏ bản lĩnh và tìm ra những tân Quán quân cho 2 bảng thi đấu.

