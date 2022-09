Sơn La: Mưa lớn, nhiều trường ngập lụt trước ngày khai giảng

Do mưa lớn từ đêm 3/9 đến 15h ngày 4/9 trên địa bàn Sơn La khiến các lớp học của Trường THCS Tạ Khoa, điểm trường mầm non bản Khoa (Trường Mầm non Tạ Khoa) và điểm trường tiểu học bản Khoa (Trường Tiểu học Tạ Khoa) ngập sâu hơn 1m.

Mưa lớn khiến một số trường học ở Sơn La ngập sâu trong nước ngay trước ngày khai giảng (Ảnh: H. Hoàng).

Riêng khu vực nhà công vụ giáo viên ngập khoảng 2m.

Thời điểm xảy ra ngập lụt, rất may không có giáo viên và học sinh sinh hoạt, làm việc tại trường.

Tại Trường THCS Tạ Khoa, nhiều nơi ngập sâu, riêng phòng làm việc của hiệu trưởng ngập hơn 1m làm hỏng hóc nhiều hồ sơ, tài liệu.

Các cán bộ, giáo viên, công an, dân quân tự vệ, phụ huynh cùng dọn dẹp vệ sinh ở trường Tạ Khoa ngay khi nước rút (Ảnh: H. Hoàng).

Trao đổi với PV Dân trí tối 4/9, ông Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La cho biết, đến thời điểm hiện tại, các điểm trường bị ngập sâu trên đây cơ bản đã rút nước và địa phương đã nhanh chóng khắc phục hậu quả lũ lụt.

Với tinh thần nước rút đến đâu trường lớp sạch đến đó, các cán bộ, giáo viên phối hợp với lực lượng công an, dân quân tự vệ, phụ huynh ở một số trường ngập lụt đã nhanh chóng dọn vệ sinh để chuẩn bị khai giảng đúng lịch vào ngày 5/9.

Lượng bùn đất lớn tràn vào sân trường và các lớp học (Ảnh: H. Hoàng).

Ở điểm trường Tạ Khoa (huyện Bắc Yên) đã xử lý xong khối lượng bùn đất ngập sâu ở sân trường và trong các phòng học.

UBND xã huy động gần 100 người gồm các thầy, cô giáo, phụ huynh học sinh, dân quân tự vệ... tham gia khắc phục hậu quả lũ lụt cho điểm trường này.

Bùn đất ở sân trường và trong lớp học được rửa sạch để chuẩn bị khai giảng (Ảnh: H. Hoàng).

Sân trường đã được rửa sạch khoảng 2/3 để nhà trường tổ chức lễ khai giảng đúng ngày 5/9.

"Tính đến tối 4/9, toàn bộ Sơn La không có trường nào vì ngập lụt mà chậm ngày khai giảng.

Nhiều vật dụng của nhà trường bị hư hại nặng nề sau trận lũ (Ảnh: H. Hoàng).

Tất cả các trường học đều đảm bảo sẵn sàng đón năm học mới theo đúng thời gian quy định", lãnh đạo Sở GD&ĐT Sơn La cho biết.