Sở GD&ĐT Hà Nội bác thông tin "học trực tuyến khi có học sinh mắc Covid-19"

Trên một số diễn đàn mạng xã hội lan truyền thông tin: "Hà Nội sẵn sàng chuyển sang học trực tuyến khi có học sinh nhiễm Covid-19" khiến phụ huynh, học sinh hoang mang, lo lắng.

Thông tin Hà Nội sẵn sàng học trực tuyến khi có học sinh mắc Covid-19 được lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình)

Chiều 12/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Quang Tuấn - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định, Sở không có bất kỳ phát ngôn nào về việc địa phương sẵn sàng chuyển sang học trực tuyến nếu có học sinh mắc Covid-19.

Cũng theo ông Tuấn, trong các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học đã ban hành, Sở GD&ĐT Hà Nội đều lưu ý các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh, trong đó có dịch Covid-19.

Đồng thời, các nhà trường cần triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn trường học; rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất, hệ thống điện, cây xanh, hệ thống cấp thoát nước... đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, số ca mắc Covid-19 đang có xu hướng gia tăng trong những ngày gần đây. Tại Hà Nội, trong tuần đầu của tháng 4 ghi nhận 67 ca mắc, số mắc tăng 44 trường hợp so với tuần trước. Cộng dồn năm 2023, Hà Nội ghi nhận 263 ca mắc.

Trên một số diễn đàn, phụ huynh bày tỏ sự lo lắng và "ngán" cảnh con phải quay trở lại học trực tuyến.

Đại diện một số cơ sở giáo dục ở Hà Nội khẳng định, nhà trường luôn nâng cao tinh thần phòng, chống dịch bệnh nhưng vẫn đảm bảo chất lượng dạy và học. Đây là thời điểm học sinh đang chuẩn bị bước vào giai đoạn "nước rút" cho các kỳ thi cuối năm, chuyển cấp.