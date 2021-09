"Sao đổi ngôi" điểm chuẩn ngành Sư phạm tăng cao

Dân trí Theo "phổ điểm" tuyển sinh dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021 mà các trường ĐH đã công bố, nhiều ngành học có điểm chuẩn cao hơn năm trước. Đặc biệt nhóm ngành Sư phạm tăng đến 3-4 điểm.

Thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH năm 2021.

Ngành Sư phạm lấy lại vị thế

Năm nay, điểm chuẩn các ngành của trường ĐH Sư phạm TPHCM đều tăng so với năm trước. Trong đó, ngành Giáo dục Đặc biệt điểm chuẩn là 23,4 cao hơn năm trước 4,4 điểm; ngành Giáo dục Chính trị: 25,75 điểm, tăng 4,25 điểm; ngành Giáo dục Quốc phòng An ninh: 24,4 điểm, tăng 3,9 điểm so với năm 2020. Ngành tăng ít nhất là Sư phạm Toán (điểm chuẩn 26,7) cao hơn năm ngoái chỉ 0,45 điểm.

Cũng theo công bố, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Sư phạm tiếng Anh: 27,15 điểm. Tiếp đến, hai ngành Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Hóa học cùng mức điểm chuẩn 27; ngành Sư phạm Toán: 26,7 điểm.

Tương tự, điểm chuẩn của đa phần những ngành đào tạo giáo viên của trường ĐH Sài Gòn cũng tăng hơn năm trước từ gần 1 đến hơn 3 điểm. Cụ thể như ngành Giáo dục Mầm non năm nay điểm trúng tuyển là 21,6 (cao hơn năm trước 3,1 điểm); ngành Giáo dục Chính trị: 24,25 (tăng 3 điểm); ngành Sư phạm Sinh học: 23,28 (tăng hơn 3 điểm). Các ngành như Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý; Sư phạm tiếng Anh cũng có điểm chuẩn tăng hơn năm ngoái 2 điểm.

TS. Bùi Trần Quỳnh Ngọc- Phó hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm TPHCM cho rằng điểm chuẩn tăng là một tín hiệu tốt giúp chất lượng đầu vào của khối ngành sư phạm cao hơn.

Lý giải vì sao năm nay điểm chuẩn nhiều ngành đào tạo giáo viên điểm trúng tuyển cao, bà Quỳnh Ngọc rằng có 2 nguyên nhân. Điều đầu tiên chính là phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay cao hơn năm trước. Nhưng theo bà Ngọc, yếu tố chính là Nghị định 116 về hỗ trợ hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt với sinh viên sư phạm được áp dụng nên đã thu hút thí sinh vào trường.

"Nghị định 116 hỗ trợ rất nhiều cho sinh viên sư phạm không chỉ về học phí mà cả sinh hoạt phí nên thu hút các em đăng ký vào nhiều, tạo được tỉ lệ cạnh tranh tốt hơn. Nhiều ngành điểm trúng tuyển cao hơn năm trước đến 3-4 điểm, bên cạnh đó những ngành xưa nay luôn hút thí sinh như Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm Toán, Sư phạm Hóa học… nên điểm chuẩn cũng tăng", TS Quỳnh Ngọc chia sẻ.

Hiểu rõ ngành học, thí sinh đăng ký nhiều

Theo công bố của Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), năm nay ngành có điểm trúng tuyển cao nhất là Khoa học máy tính (chương trình tiên tiến) với 28 điểm.

Điểm chuẩn các ngành có điểm chuẩn từ 17 điểm đến 28 điểm, trong đó ngành có điểm chuẩn tăng cao nhất là nhóm ngành Toán học, Toán tin, Toán ứng dụng với mức tăng 4,25 điểm. Năm nay các ngành có xu hướng tăng điểm chuẩn nhiều như nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin, khoa học dữ liệu, công nghệ sinh học.

Ths Phùng Quán, Trưởng phòng Thông tin và truyền thông của trường ĐH Khoa học tự nhiên TPHCM cho rằng nếu như bấy lâu nay ngành Điện tử viễn thông luôn "hot" nên điểm trúng tuyển cao là điều bình thường. Tuy nhiên năm nay những ngành liên quan đến ngành Toán lại khởi sắc hơn bởi nhờ chính sách đầu tư phát triển của ĐHQG TPHCM mang lại hiệu quả. Chương trình học rõ hơn, đội ngũ giảng viên đầu tư tốt hơn nên được thí sinh quan tâm đến nhiều hơn.

"Thí sinh hiểu rõ Toán hay Toán Tin là những ngành cơ sở để lĩnh vực công nghệ thông tin phát triển nên không ngần ngại đăng ký vào. Từ ngành có điểm chuẩn bằng điểm sàn (năm 2019) thì hai năm gần đây điểm đầu vào ngày càng tăng nhiều hơn", ông Quán lý giải.

Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM cũng có nhiều ngành điểm chuẩn tăng mạnh. Theo thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông của trường, điểm chuẩn các ngành của trường tăng hơn năm ngoái từ 1-4,5 điểm. Trong đó, ngành Quản trị khách sạn có mức tăng nhiều nhất, cao hơn 4,5 điểm so với năm 2020.

Ngoài phổ điểm thi tốt nghiệp THPT tăng thì nhiều ngành có số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển tăng dẫn đến điểm chuẩn cũng cao hơn. Chẳng hạn ngành Marketing điểm dự kiến ban đầu tầm 20 - 21 điểm nhưng vì nhiều lượt đăng ký nên điểm chuẩn đã lên tới 24.

Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trước 17g ngày 26/9 Thí sinh trúng tuyển phải thực hiện thủ tục xác nhận nhập học vào cơ sở đào tạo đã trúng tuyển. Nếu không xác nhận nhập học thì dù nằm trong danh sách thí sinh vẫn sẽ không được công nhận kết quả trúng tuyển. Thí sinh có 2 hình thức xác nhận: gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi đến cơ sở đào tạo bằng hình thức trực tiếp hoặc bằng thư chuyển phát nhanh. Thí sinh đã xác nhận nhập học không được tham gia xét tuyển ở các cơ sở đào tạo khác. Hoàn thành việc xác nhận nhập học trước 17h ngày 26/9, sau thời hạn này được xem là từ chối nhập học. Thí sinh đã xác nhận nhập học không được tham gia xét tuyển ở các cơ sở đào tạo khác. Lưu ý cho thí sinh chưa trúng tuyển Thí sinh trượt tất cả các nguyện vọng đã đăng ký thì có thể đợi đợt xét tuyển bổ sung của mỗi trường hoặc nộp hồ sơ xét tuyển theo kết quả học bạ. Sau khi có điểm chuẩn đợt 1, những trường còn thiếu chỉ tiêu sẽ xét tuyển nguyện vọng bổ sung, thí sinh cần theo dõi thông tin của các trường để đăng ký xét tuyển tiếp. Dự kiến từ ngày 3/10, các trường thiếu chỉ tiêu sẽ tiến hành xét tuyển bổ sung.

Lê Phương