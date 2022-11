Quỹ Toyota Việt Nam trao 9 suất học bổng "Vòng tay nhân ái" tại Thanh Hóa

Chương trình này được Quỹ Toyota Việt Nam và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (ATGTQG) triển khai từ năm 2017 nhằm chia sẻ nỗi đau và mất mát với các em nhỏ do tai nạn giao thông gây ra.

Thanh Hóa là tỉnh thứ 7 được lựa chọn để trao học bổng "Vòng tay nhân ái" (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Sau 6 tỉnh Lào Cai, Đắk Lắk, Sóc Trăng, Lạng Sơn, Quảng Ngãi và Bình Thuận, Thanh Hóa là tỉnh thứ 7 được lựa chọn để trao học bổng "Vòng tay nhân ái", do có số vụ và tỷ lệ nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông khá cao ở khu vực miền Trung.

Kể từ khi thành lập, Quỹ Toyota Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Học bổng "Vòng tay nhân ái" dành cho 9 em học sinh bao gồm hỗ trợ học phí, sách giáo khoa và sinh hoạt phí trong vòng 5 năm. Điều này đã phần nào giúp các em vượt qua khó khăn trong cuộc sống cũng như tạo điều kiện cho các em có cơ hội học tập tốt nhất.

Thông qua chương trình này, Quỹ Toyota Việt Nam mong muốn tất cả mọi người cùng nâng cao ý thức và trách nhiệm về an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu những tai nạn giao thông đáng tiếc và xây dựng một văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

Học bổng "Vòng tay nhân ái" được trao cho 9 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Thanh Hóa (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Kể từ khi thành lập, Quỹ Toyota Việt Nam đã không ngừng nỗ lực đóng góp tích cực cho xã hội với mục tiêu "mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng sở tại" thông qua các hoạt động trên nhiều lĩnh vực như: An toàn giao thông, bảo vệ môi trường, giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và y tế.

Trong đó, an toàn giao thông được ưu tiên hàng đầu. Trong lĩnh vực này, bên cạnh học bổng "Vòng tay nhân ái", quỹ cũng đã hợp tác với Ủy ban ATGTQG triển khai giải "Marathon vì an toàn giao thông" nhằm góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn tại Việt Nam.