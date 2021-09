Quảng Ngãi triển khai kế hoạch dạy học trực tiếp

Dân trí Theo chỉ đạo của Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi, chậm nhất đến 18/10, tất cả các bậc học trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức dạy học trực tiếp.

Chiều 28/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi ban hành văn bản thông báo một số nội dung triển khai hình thức dạy học phù hợp tình hình diễn biến dịch Covid-19, trong trạng thái bình thường mới.

Theo đó, các cơ sở giáo dục trên địa bàn các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Trà Bồng, Nghĩa Hành và thị xã Đức Phổ tổ chức dạy học trực tiếp đối với giáo dục phổ thông từ ngày 4/10, bậc học mầm non bắt đầu học trực tiếp từ ngày 11/10.

Các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn TP Quảng Ngãi tổ chức dạy học trực tiếp đối với giáo dục phổ thông kể từ ngày 11/10, bậc học mầm non dạy học trực tiếp kể từ ngày 18/10. Riêng các trường học trên địa bàn xã Nghĩa An tiếp tục dạy học trực tuyến (trừ bậc mầm non) cho đến khi có thông báo mới.

Chậm nhất đến ngày 18/10, tất cả các bậc học tại Quảng Ngãi sẽ giảng dạy trực tiếp (Ảnh minh họa).

Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu trước khi đón học sinh trở lại trường học tập các đơn vị, cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trong đó, lưu ý phải bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, y tế tại trường học, thực hiện phương châm "an toàn thì mới học, học thì phải an toàn".

Bố trí người đo thân nhiệt cho toàn bộ học sinh, giáo viên và nhân viên trước khi vào lớp, hướng dẫn phụ huynh đưa đón học sinh không tụ tập đông người trước cổng trường, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K.

Đối với các trường học hiện nay đang được chính quyền địa phương trưng dụng làm khu cách ly y tế tập trung, tiếp tục dạy học trực tuyến cho đến khi được bàn giao lại cơ sở vật chất trường, lớp học.

Riêng các cơ sở giáo dục trên địa bàn các huyện Lý Sơn, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long, Ba Tơ, Mộ Đức đã thực hiện giảng dạy trực tiếp từ ngày 27/9.

Đáng mừng là số học sinh các huyện miền núi ra lớp trong ngày đầu giảng dạy trực tiếp đạt tỷ lệ cao. Chẳng hạn như tại huyện miền núi Sơn Tây, tỷ lệ học sinh ra lớp trong ngày đầu tiên đạt trên 94%, ở ngày giảng dạy trực tiếp thứ 2 đã lên trên 98%.

Quốc Triều