Quá hạn nhưng có tới 50% địa phương chưa chọn xong SGK lớp 2, lớp 6

Dân trí Đã quá hạn quy định nhưng đến nay vẫn còn hơn 30 tỉnh chưa chọn xong SGK lớp 2, lớp 6. Năm nay, khối lớp 2 của Hà Nội không dạy sách giáo khoa Cánh Diều.

Thông tin từ Bộ GD&ĐT cho biết, đã hết thời gian quy định chọn sách giáo khoa (SGK) nhưng đến nay còn tới 50% địa phương chưa chọn xong SGK lớp 2, lớp 6.

Theo báo cáo của gần 30 tỉnh thành cho thấy, không có địa phương nào chỉ chọn 1 bộ sách mà đều chọn hơn hoặc chọn sách từ cả 3 bộ.

Vẫn còn 50% địa phương chưa chọn xong sách giáo khoa cho năm học mới

Hà Nội chỉ chọn duy nhất sách giáo khoa lớp 2 thuộc Nhà Xuất bản GDVN

UBND TP. Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa (SGK) lớp 2 và lớp 6 mới để các cơ sở giáo dục trên địa bàn sử dụng cho năm học 2021 - 2022.

Danh mục SGK lớp 2 gồm 19 cuốn ở 9 môn học và hoạt động giáo dục (gồm cả bắt buộc và tự chọn). Về SGK lớp 6 mới, Hà Nội phê duyệt 28 cuốn cho 12 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc…

Từ danh mục SGK mới được phê duyệt, có thể thấy với sách tiếng Việt lớp 2, Hà Nội chỉ chọn duy nhất cuốn SGK của Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam trong tổng số 3 SGK tiếng Việt lớp 2 được Bộ GD&ĐT phê duyệt.

Trong khi đó, năm học 2020 - 2021, Hà Nội có khoảng 50% số trường tiểu học chọn SGK tiếng Việt của bộ sách Cánh Diều. Như vậy, quyết định trên của UBND TP đồng nghĩa với việc khoảng một nửa số trường tiểu học của Hà Nội sẽ học SGK tiếng Việt lớp 2 khác.

Ông Phạm Xuân Tiến, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, cho biết danh mục SGK lớp 2 và lớp 6 vừa được UBND TP Hà Nội phê duyệt căn cứ từ kết quả bỏ phiếu kín từ các hội đồng chọn SGK từng môn học của mỗi khối lớp với nguyên tắc cuốn sách nào có tỷ lệ trên 50% số thành viên lựa chọn sẽ được đưa vào danh sách trình UBND thành phố phê duyệt.

Có thể thấy không có khối lớp nào chỉ chọn 1 bộ SGK; cũng không có bộ sách của NXB nào được chọn độc quyền tất cả các môn học.

Theo ông Tiến, căn cứ trên danh mục SGK đã được phê duyệt, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố sẽ lựa chọn 1 bộ SGK đầy đủ các môn học, hoạt động giáo dục để sử dụng chính thức cho trường mình, thông báo để phụ huynh biết và mua cho con em.

Mỗi địa phương một kiểu

Sở GD&ĐT TP Cần Thơ vừa có hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông chọn SGK lớp 2, lớp 6 theo danh mục được phê duyệt để sử dụng cho năm học 2021 - 2022.

Trước đó, UBND TP Cần Thơ đã phê duyệt 24 SGK lớp 2 thuộc 3 NXB là NXB Giáo dục Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, NXB Đại học Sư phạm và 33 đầu SGK lớp 6 thuộc 3 NXB: Giáo dục Việt Nam, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Sư phạm.

Tỉnh Bắc Giang cũng đã chọn xong SGK lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021- 2022 và những năm tiếp theo.

Theo đó, danh mục được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt có 18 SGK lớp 2 của 9 môn: Âm nhạc, Đạo đức, Giáo dục thể chất, Mỹ thuật, Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên và Xã hội, Tiếng Anh và hoạt động trải nghiệm.

Theo Sở GD&ĐT Bắc Giang, có 3 NXB được chọn sách là: Giáo dục Việt Nam, Đại học Sư phạm, Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh.

Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu chính thức công bố kết quả lựa chọn SGK lớp 2 và lớp 6.

Theo đó, bộ sách Chân trời sáng tạo- Tiếng Việt 2 của NXB Giáo dục Việt Nam được chọn với tỉ lệ 100%; ở môn Toán lớp 2, bộ sách Cánh Diều của NXB ĐH Sư Phạm TP.HCM có tỉ lệ chọn đạt 95,8%, còn bộ Chân trời sáng tạo đạt tỉ lệ lựa chọn 4,2%.

SGK môn Đạo đức 2, các hội đồng thống nhất 100% chọn bộ sách Chân trời sáng tạo của NXB Giáo dục Việt Nam. Tự nhiên và Xã hội 2, 73,9% các Hội đồng chọn bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống của NXB Giáo dục Việt Nam, 26,1% chọn bộ Chân trời sáng tạo.

Ở môn Giáo dục Thể chất 2, 100% Hội đồng lựa chọn sách đã chọn bộ sách Cánh Diều của NXB ĐH Sư phạm TP.HCM.

Với môn Âm nhạc 2, các Hội đồng lựa chọn sách đã chọn cả 3 bộ sách với tỉ lệ cụ thể như sau: 58,3% chọn bộ sách Kết nối Tri thức và cuộc sống của NXB Giáo dục Việt Nam, 33,3% chọn bộ Chân trời sáng tạo của NXB Giáo dục Việt Nam, 8,4% chọn bộ Cánh Diều của NXB ĐH Sư phạm TP.HCM.

Môn Mỹ thuật 2, tỉ lệ chọn cao nhất thuộc về bộ sách Chân trời sáng tại với tỉ lệ 91,6%, kế đến là bộ sách Cánh Diều và Kết nối Tri thức và cuộc sống cùng 8,3%.

Cuối cùng ở môn Hoạt động trải nghiệm 2, 100% hội đồng đã chọn bộ sách Chân trời sáng tạo của NXB Giáo dục Việt Nam.

Với SGK lớp 6, các Hội đồng lựa chọn sách đã chọn bộ sách Ngữ văn 6 tập 1,2 của NXB Giáo dục Việt Nam do nhóm tác giả Nguyễn Thị Hồng Nam (chủ biên) với tỉ lệ 85,7%.

Nhóm tác giả do Bùi Mạnh Hùng và Nguyễn Thị Ngân Hoa làm chủ biên do NXB Giáo dục Việt Nam phát hành đạt tỉ lệ chọn 9,5%. Bộ sách Ngữ văn 6 tập 1,2 của nhóm tác giả Nguyễn Minh Thuyết (tổng chủ biên), Đỗ Ngọc Thống (chủ biên) soạn do NXB ĐH Sư Phạm TP.HCM phát hành có tỉ lệ chọn đạt 4,8%.

Ở môn Toán 6 Tập 1,2 95,2% Hội đồng đã chọn sách của nhóm tác giả Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị, Vũ Quốc Chung…(NXB Giáo dục VIệt Nam phát hành). 4,8% còn lại là sách do nhóm tác giả Hà Huy Khoái (tổng chủ biên), Nguyễn Huy Đoan (chủ biên) được các hội đồng lựa chọn sách chọn.

Ở môn tiếng Anh 6, 100% các hội đồng đã chọn bộ sách tiếng Anh tập 1,2 của nhóm tác giả Hoàng Văn Vân (tổng chủ biên), Nguyễn Thị Chi (chủ biên), Lê Kim Dung…do NXB Giáo dục Việt Nam phát hành.

Ở môn Giáo dục công dân 6, các hội đồng chọn lựa 2 bộ sách của nhóm tác giả Đinh Phương Duy, Đào Thị Ngọc Minh, Huỳnh Văn Sơn (đồng chủ biên) do NXB Giáo dục Việt Nam phát hành với tỉ lệ 47,6%. Bộ sách của nhóm tác giả Trần Văn Thắng (tổng chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hoài, Nguyễn Thúy Quỳnh, Mai Tư Trang do NXB ĐH Sư phạm TP.HCM phát hành đạt tỉ lệ 52,4%.

Ở môn Khoa học tự nhiên 6, sách của nhóm tác giả do Cao Cự Giác (tổng chủ biên) được NXB Giáo dục Việt Nam phát hành được các hội đồng chọn tới 76,2%, kế đến là sách của nhóm tác giả do Vũ Văn Hùng (tổng chủ biên), Đinh Đoàn Long, Lê Kim Long, Bùi Gia Thịnh (đồng chủ biên) được chọn với tỉ lệ 14,3%....

Hà Giang phê duyệt danh mục SGK lớp 2 và 6. Cụ thể, danh mục SGK lớp 2 được phê duyệt sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Giang từ năm học 2021-2022 gồm các môn Toán, tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Hoạt động trải nghiệm, Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục thể chất đều là các đầu sách do NXB Giáo dục Việt Nam phát hành. Ngoài ra, môn tiếng Anh lớp 2 sẽ là đầu sách I-Learn Smart Start của NXB Đại học Sư phạm TPHCM.

Đối với danh mục SGK lớp 6 gồm các đầu sách Ngữ văn, sách Toán, Tiếng Anh, Giáo dục công dân, Tin học, Công nghệ, Khoa học tự nhiên, Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, Lịch sử và Địa lý đều do NXB Giáo dục Việt Nam phát hành.

Mạc Doanh