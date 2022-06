Phương pháp "Học qua trải nghiệm" tại Edufit được phụ huynh hào hứng đón nhận

"Khác với thế hệ của chúng tôi, tôi mong muốn các kiến thức con học ở trường không chỉ dùng cho mục đích thi cử mà phải ứng dụng vào cuộc sống. 12 năm học là một quãng đường dài và không cha mẹ nào muốn con cái phí hoài 12 năm học với các kiến thức không đem lại giá trị. Chính vì vậy, tôi cảm thấy phương pháp Learning by Doing - "Học qua trải nghiệm" chính là điều mình đang tìm kiếm cho con đường học tập của con ngay từ bậc mầm non đến hết trung học", chị Thanh Mai chia sẻ trong sự kiện.

Chương trình trải nghiệm "Bolder and Prouder" có nhiều hoạt động sôi nổi và hấp dẫn, đặc biệt, các bạn học sinh được trực tiếp trải nghiệm phương pháp Learning by doing qua các lớp học Montessori của mầm non và các tiết học Toán, Ngữ văn, Tài chính JA, Nghệ thuật thị giác, Thể chất đối với cấp tiểu học, trung học. Ngoài ra, phụ huynh và học sinh còn có thêm góc nhìn đầy đặn hơn về phương pháp học tập này qua các sản phẩm học tập được trưng bày tại đây cùng với màn tranh biện đầy tự tin và màn biểu diễn múa đương đại, ca hát, làm MC của các bạn học sinh The Dewey Schools.

Học sinh The Dewey Schools tự tin trong phần tranh biện với chủ đề "Tôn trọng sự khác biệt".

Với phương pháp giáo dục "Learning by doing" được áp dụng nhất quán từ mầm non đến THPT, Tập đoàn Giáo dục Edufit đã đưa chương trình học tập tới gần hơn với thực tế, đưa kiến thức sách vở vào trong cuộc sống. Điều này giúp học sinh hiểu rõ về giá trị của việc học tập, chiếm lĩnh tri thức một cách chủ động, học sinh trở thành người kiến tạo kiến thức thay vì tiếp nhận đơn thuần, hiểu thay vì nhớ, linh hoạt thay vì máy móc, sáng tạo thay vì bắt chước, đi vào bản chất kiến thức của từng môn học theo hướng "đi lại con đường của các nhà khoa học đã đi".

Các bạn nhỏ hào hứng trong tiết học trải nghiệm Montessori của Hệ thống trường mầm non Sakura.

"Lần đầu tiên con được học bộ môn JA (Tài chính - Kinh doanh) và thấy thực sự thú vị. Trong tiết học, thầy giáo không chỉ dạy lý thuyết đơn thuần mà luôn đặt chúng con vào các tình huống thực tế để thách thức tư duy và khuyến khích đặt câu hỏi đã giúp con trở nên chủ động trong giờ học. Sau tiết học con đã biết tự đặt các câu hỏi "Tại sao thế này?", "Tại sao thế kia?" trước mỗi vấn đề. Có thể sau tiết học này, con sẽ áp dụng quy trình giải quyết vấn đề được học ngày hôm nay vào cuộc sống với các bước: Xác định vấn đề, tìm kiếm dữ liệu và lựa chọn cách giải, đánh giá các giải pháp" - Bạn Trung Nghĩa lớp 6 chia sẻ sau khi trải nghiệm tiết học JA trong sự kiện Bolder & Prouder.

Học sinh làm việc nhóm, thảo luận trong tiết học trải nghiệm môn JA.

Trong vai một em bé 5 tuổi tham gia trải nghiệm làm toán theo phương pháp Montessori ngay trên sân khấu, Chị Trương Thị Hoài Thu xúc động chia sẻ: "Qua trải nghiệm làm phép cộng với que tính hạt cườm, cách cô Hạnh nhìn và nói chuyện với tôi, khiến tôi thấy mình thực sự là một đứa trẻ 5 tuổi. Điều quan trọng hơn là trải nghiệm này giúp tôi nhận ra tôi cần thay đổi cách dạy con tại nhà. Thay vì coi con là bạn của mình, thì mình hãy là bạn của con, như một đứa trẻ 5 tuổi."

Chị Hoài Thu (bên phải) trong vai một em bé 5 tuổi tham gia trải nghiệm làm toán theo phương pháp Montessori trên sân khấu sự kiện Bolder & Prouder.

Phương pháp "Học qua trải nghiệm" được triển khai tại Sakura Montessori và The Dewey Schools đang là xu hướng được nhiều quốc gia có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới như Phần Lan, Mỹ, Anh, Canada… lựa chọn. "Phương pháp này mang đến những tác dụng ưu việt cho người học bởi vì nếu nghe thì bạn có thể quên, nếu nhìn bạn có thể nhớ nhưng nếu được làm thì bạn sẽ hiểu và yêu thích việc học hơn là "phải học". Triển khai song song với phương pháp "học qua trải nghiệm", Edufit còn đưa vào các phương pháp dạy học hiện đại khác như: Học tập qua dự án, học tập truy vấn và tư duy thiết kế. Điều này giúp cho các thế hệ học sinh tại Sakura Montessori và The Dewey Schools nhanh chóng hòa nhập với sự phát triển của thế giới" - Thầy Trần Mạnh Tùng, Giám đốc chương trình Tiếng Việt THCS & THPT tại The Dewey Schools chia sẻ. Chính vì vậy, nhiều phụ huynh tin tưởng và lựa chọn hai thương hiệu giáo dục này để các con tự tin và vững vàng khi chinh phục con đường du học hay bước sang giáo dục bậc cao.

Chia sẻ về triết lý giáo dục của nhà trường, chị Nguyễn Thị Minh Huệ - Tổng Hiệu trưởng Trường Mầm non Sakura Montessori, đại diện cho Ban lãnh đạo Tập đoàn Giáo dục Edufit, nhấn mạnh.

"Tập đoàn giáo dục Edufit tiên phong, mang đến nền giáo dục đẳng cấp thế giới. Mục đích của chúng tôi là truyền sức mạnh và truyền khả năng cho các thế hệ con người với những kiến thức, kỹ năng cần thiết để làm chủ sự thay đổi của thế giới, trở thành người lãnh đạo tác động tích cực tới cộng đồng, ở bất kỳ nơi đâu họ sống.

Chúng tôi tuyên bố khả năng mang lại dịch vụ giáo dục đổi mới và tin cậy để nâng tầm Việt Nam. Chúng tôi giữ lập trường cho những giá trị mà trân trọng và truyền cảm hứng cho học sinh. Chúng tôi cam kết tạo ra những đột phá, phát triển nền giáo dục bền vững, áp dụng mô hình kinh doanh để hiện thực hóa mọi khả năng. Mọi người có thể trông cậy ở chúng tôi bởi sự làm việc tận tâm."

Chị Nguyễn Thị Minh Huệ - Tổng Hiệu trưởng Trường Mầm non Sakura Montessori, đại diện cho Ban lãnh đạo Tập đoàn Giáo dục Edufit chia sẻ về triết lý giáo dục của nhà trường.

Sự kiện "Bolder and Prouder" giúp cho phụ huynh có một cái nhìn toàn diện về hành trình giáo dục của mỗi học sinh, cũng như chân dung mỗi đứa trẻ từ mầm non lên hết bậc trung học. "Bolder and Prouder" như kể câu chuyện phát triển của học sinh từ bậc mầm non tới bậc trung học thông qua các lớp học trải nghiệm, giúp cho phụ huynh hình dung chính xác học sinh sẽ được học những điều gì và phương pháp "Learning by doing" được triển khai xuyên suốt và nhất quán từ Sakura Montessori đến The Dewey Schools ra sao.