Phụ huynh "nô nức" tìm khóa học tiếng Anh cho con mùa tựu trường

Song hành với các môn học cơ bản như toán học, ngữ văn… tiếng Anh luôn được xem là một trong những "đối tượng" mà các bậc phụ huynh muốn tập trung bồi dưỡng cho con em mình.

Bởi lẽ, ngoài việc đảm bảo thành tích học tập tại trường, tiếng Anh còn là một trong những kỹ năng quan trọng hàng đầu mà bất kỳ người trẻ nào cũng cần nắm bắt để có thể phát triển và hội nhập quốc tế, hướng đến việc trở thành công dân toàn cầu trong kỷ nguyên 4.0.

Được trang bị tiếng Anh từ sớm sẽ giúp các bạn trẻ tự tin hơn trong việc phát triển bản thân và hình thành các kỹ năng chuẩn bị cho tương lai.

Tất bật cùng con đi tìm khóa học tiếng Anh như ý

Chỉ mới tạm gác lại những bận rộn trong việc tìm kiếm các lớp kỹ năng, những hoạt động vừa chơi, vừa học cho con vào ba tháng hè vừa qua, chị Nguyễn Thị Hiền (Bình Chánh, TP.HCM) lại phải "đau đầu" tìm kiếm một khóa học tiếng Anh chất lượng và uy tín trong năm học mới cho cậu con trai vừa lên lớp hai.

Chị Hiền chia sẻ: "Mình muốn đầu tư tiếng Anh cho con từ sớm để tận dụng khả năng tiếp thu ngôn ngữ khi còn nhỏ của bé. Tuy nhiên, mình không muốn để bé chỉ học tiếng Anh theo khuôn mẫu truyền thống. Khóa học lý tưởng của mình là phải kết hợp được việc học và chơi, giúp bé tự thấy hào hứng. Trên hết, các kiến thức và kỹ năng được giảng dạy phải đảm bảo chính xác".

Đồng quan điểm với chị Hiền, chị Đào Phương Uyên (Bình Thạnh, TP.HCM) cũng cho biết: "Tìm kiếm địa chỉ học tiếng Anh cho con luôn là chuyện khiến gia đình mình trăn trở. Tiêu chí hàng đầu của mình là chương trình học phải đạt chuẩn quốc tế, có thể kéo dài liên tục trong suốt các năm học của bé nhưng phải cam kết được chất lượng cũng như duy trì được sự hào hứng của các bé xuyên suốt quá trình. Mình cũng đã tham khảo và cho con học thử một số khóa học, chưa kịp đánh giá thì cậu bé ở nhà đã ôm mẹ lắc đầu".

Thực tế, tâm sự của chị Hiền và chị Uyên hiện cũng đang là nỗi lo lắng chung của rất nhiều phụ huynh. Giữa thị trường đào tạo tiếng Anh năng động và đa dạng như hiện nay, việc chọn được một cơ sở giảng dạy tiếng Anh tốt với khóa học cho con ưng ý là điều còn đó nhiều khó khăn.

Trải nghiệm khóa học tiếng Anh cho trẻ hoàn toàn khác biệt từ Hội đồng Anh

Hội đồng Anh là tổ chức hợp tác văn hóa giáo dục quốc tế của Vương quốc Anh được thành lập năm 1934. Có mặt tại Việt Nam từ năm 1993, suốt gần ba thập kỷ qua, Hội đồng Anh đã và đang nỗ lực liên tục đổi mới, cải tiến các chương trình tiếng Anh nhằm mang lại một hệ thống đào tạo hiệu quả và gắn với thực tế. Nắm bắt được tâm tư của phụ huynh Việt, Hội đồng Anh đã xây dựng khóa học Young Learners với nhiều ưu điểm khiến không ít phụ huynh quan tâm và tin tưởng.

Cụ thể, Young Learners là khóa học tiếng Anh dành cho trẻ em gồm 02 chương trình chính là Primary Plus và Secondary Plus, mang lại lộ trình học tập xuyên suốt cho các học sinh từ 6 đến 17 tuổi. Trong đó, Primary Plus là chương trình dành cho học viên từ 6 đến 11 tuổi, hướng đến mục tiêu giúp các em phát triển toàn diện bốn kỹ năng tiếng Anh và các kỹ năng mềm cần thiết cho thế kỷ 21 dựa trên chương trình học được thiết kế theo chủ đề và giàu tính tương tác. Với Secondary Plus, Hội đồng Anh mang đến cho các bạn học sinh trung học từ 12 đến 17 tuổi sự tự tin giao tiếp trong thế giới toàn cầu hóa, đồng thời rèn luyện các năng lực cần thiết để thành công trong các kỳ thi và môi trường học tập quốc tế.

Các bài học của Young Learners không chỉ dừng lại ở việc rèn luyện tiếng Anh mà còn mang tính tương tác cao, hỗ trợ hình thành các kỹ năng mềm cho trẻ.

Kế thừa các thế mạnh vốn có của Hội đồng Anh, chương trình học của khóa Young Learners được xây dựng dựa trên đặc tính của mỗi cá nhân và được giảng dạy bởi các chuyên gia tiếng Anh toàn cầu luôn tâm huyết với sự nghiệp giáo dục trẻ em. Chuyên gia tiếng Anh trẻ em Hội đồng Anh khu vực Đông Á, Neil Robert chia sẻ: "Với Young Learner, chúng tôi luôn tập trung khuyến khích trẻ tự do phát biểu ý kiến, kết hợp vui chơi và học tập. Từ đó, Hội đồng Anh mong muốn tạo nên một môi trường học hỏi, tương tác lành mạnh, an toàn, thoải mái và trưởng thành, sẵn sàng cho sự phát triển của các em cũng như chuẩn bị cho các em những kỹ năng cần thiết cho tương lai".

Nói về trải nghiệm cho con học tập khóa học Young Learners, chị Lê Thị Thùy Lan (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: "Từ một cô bé nhút chát, chỉ sau gần hai tháng học tập theo chương trình Primary Plus, con gái mình đã gần như lột xác. Bé chủ động đăng ký tham gia một cuộc thi vẽ tranh giữa các học viên của Hội đồng Anh, tự chuẩn bị nội dung và quay video clip nói về bức tranh của mình bằng tiếng Anh một cách tự tin mà không cần đến sự hỗ trợ của ba mẹ. Điều này khiến tôi vô cùng bất ngờ và tự hào về bé, đồng thời, cũng an tâm hơn về chương trình học của con mình".

