Phụ huynh Nam Trung Bộ cho con học chuyên sâu AI

Dân trí Cho con học AI ở ĐH để đón đầu xu hướng, có trải nghiệm mới, chắc việc làm sau tốt nghiệp là lựa chọn của nhiều phụ huynh ở các thành phố lớn. Còn ở Nam Trung Bộ, 2021 là năm đầu tiên phụ huynh có thể định hướng cho con học AI ngay tại địa phương.

Tiềm năng công nghệ còn bỏ ngỏ

Xu thế công nghệ hiện đại nhất hiện nay có thể kể tới Trí tuệ nhân tạo (AI), dần trở nên phổ biến trên thế giới và bắt đầu được nghiên cứu, ứng dụng tại một số đô thị lớn ở Việt Nam. Mới đây, TP. Hồ Chí Minh đưa vào sử dụng dịch vụ "định danh khách hàng điện tử" dựa trên cơ sở ứng dụng AI. Tuy nhiên, ở những khu vực như các tỉnh Nam Trung Bộ, Trí tuệ nhân tạo còn là công nghệ gì đó mới lạ.

Tay thoăn thoắt đan chiếc nón ngựa - sản phẩm thủ công truyền thống ở Bình Định, ông Nguyễn Văn An (huyện Phù Cát, Bình Định) bộc bạch: "Mấy đời ông cha làm nông, đi biển hay đan nón như thế này để sống. Đến đời chúng tôi đỡ hơn, được đi làm công nhân, nhưng vẫn cực, về nhà vẫn phải làm thêm thế này." Cũng mong con cái mình được học ĐH, tiếp cận công nghệ thông tin "cho khỏi tụt hậu với thiên hạ" nhưng theo chia sẻ của ông An, Bình Định hiện chưa có trường ĐH đào tạo chuyên sâu về công nghệ. "Học sinh học hết lớp 12, muốn theo học ngành IT ở ĐH phải ra Đà Nẵng hoặc vào TP. Hồ Chí Minh, xa xôi và tốn kém lắm." ông An nói.

Phụ huynh Bình Định mong muốn con học ĐH công nghệ để đón đầu xu hướng xã hội thay vì làm nông, làm nghề truyền thống như bao đời nay

Con trai út của ông An sinh năm 2003, thích tin học từ hồi cấp 2. "Mãi đến năm lớp 11, tôi mới mua cho cháu được bộ máy tính để bàn. Cháu say mê công nghệ lắm, năm rồi còn được thi HSG Tin học cấp huyện đấy. Thỉnh thoảng, cháu tâm sự với bố muốn học sâu về AI gì đó, tôi không hiểu lắm nhưng cũng ủng hộ." ông An kể.

Cùng với sự mở rộng các khu công nghiệp, chế xuất, tỉnh lộ... ở Bình Định, công nghệ thông tin dần phát triển mạnh mẽ tạo nên những thay đổi trong cơ cấu kinh tế và đời sống người dân. Những phụ huynh như ông An bắt đầu nghĩ đến việc cho con học chuyên sâu về công nghệ, mà "hợp thời" nhất là AI.

Trường ĐH chuyên sâu AI đầu tiên ở Nam Trung Bộ

Ngày 24/2/2021, tại TP Quy Nhơn, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng đã có buổi làm việc về việc xây dựng các dự án Trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Trong đó có dự án ĐH FPT AI Quy Nhơn - ĐH đầu tiên đào tạo trọng điểm Trí tuệ nhân tạo, phục vụ nhu cầu học tập của sinh viên Bình Định cũng như các tỉnh Nam Trung Bộ.

ĐH FPT AI Quy Nhơn khởi công năm 2019, dự kiến tuyển sinh năm 2021 với 300 chỉ tiêu

ĐH FPT AI Quy Nhơn có diện tích 5,7ha với tổng vốn đầu tư 694 tỉ đồng, được khởi công xây dựng vào cuối 2019. Sau khi hoàn thành, trường sẽ đào tạo trình độ ĐH, sau ĐH, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ giáo dục và nghiên cứu khoa học, đáp ứng nhu cầu học tập và rèn luyện của khoảng 5.200 sinh viên cho các ngành Công nghệ thông tin trọng điểm là Trí tuệ nhân tạo, Quản trị kinh doanh và các ngành học khác.

ĐH FPT AI Quy Nhơn không chỉ đem đến môi trường học tập chuyên sâu về AI đầu tiên cho sinh viên Nam Trung Bộ mà còn tạo ra môi trường trải nghiệm kỹ năng hiệu quả. Các hoạt động của sinh viên xoay quanh 6 nhóm trải nghiệm cốt lõi: trải nghiệm công nghệ, trải nghiệm các hoạt động và khóa học về kỹ năng thế kỷ 21, trải nghiệm văn hóa Việt Nam và văn hóa Á Đông, trải nghiệm các khóa học và hoạt động để trở thành lãnh đạo tương lai, trải nghiệm xu thế xã hội và văn hóa tương lai, trải nghiệm thế giới đa văn hóa.

Lớp học khang trang, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm học tập công nghệ cao của sinh viên Nam Trung Bộ

Sinh viên ĐH FPT AI Quy Nhơn được tham gia các hoạt động phát triển cá nhân, học kỳ quân sự, học kỳ nước ngoài, các CLB sinh viên và sự kiện văn hóa học thuật... 100% các bạn được thực tập doanh nghiệp trước khi tốt nghiệp để tiếp cận với nhu cầu thực tế của thị trường lao động, từ đó có sự định hình bản thân, định hướng tương lai. Nằm trong tổ hợp gồm các công trình phụ trợ như Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ, cơ sở sản xuất phần mềm... ĐH FPT có đủ điều kiện vật chất để xây dựng và phát triển nhiều trải nghiệm công nghệ, trải nghiệm việc làm cho sinh viên.

Tích hợp đầy đủ tiện ích trong khuôn viên học xá, ĐH FPT AI Quy Nhơn không chỉ quan tâm đến chất lượng đào tạo mà còn để tâm đến cả đời sống sinh viên. Dự kiến, mùa tuyển sinh năm nay, ĐH FPT AI Quy Nhơn sẽ tuyển khoảng 300 sinh viên.

"Nghe tin Bình Định có trường ĐH FPT đào tạo chuyên về AI, con trai tôi rất vui. Cháu dự định nộp hồ sơ xét tuyển vào trường để vừa được học ngay tại quê nhà vừa được trải nghiệm nhiều công nghệ hiện đại." ông An chia sẻ.

Ngọc Trâm - Trường Thịnh