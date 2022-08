Phụ huynh Hà Nội bốc thăm giành suất học mầm non: Quận Hoàng Mai nói gì?

Hôm nay (27/8) và ngày mai, hàng trăm phụ huynh bốc thăm để giành suất vào Trường Mầm non Hoàng Liệt, năm học 2022-2023.

Trong buổi sáng 27/8, hơn 100 phụ huynh bốc thăm được suất vào Trường mầm non Hoàng Liệt cho con.

Một số phụ huynh khác mặc dù rất buồn bã vì bốc thăm trượt nhưng không còn cách nào khác đành phải ra về.

Năm học 2022-2023, Trường Mầm non Hoàng Liệt nhận được 226 hồ sơ của trẻ 5 tuổi, tăng 100 so với dự kiến. Nhà trường dự kiến sẽ tuyển hết số học sinh này để đảm bảo 100% trẻ mầm non 5 tuổi được đi học.

Còn đối với trẻ 3-4 tuổi, nhà trường chỉ có thể tuyển thêm 333 trẻ/713 hồ sơ đăng ký. Như vậy, có gần 400 hồ sơ vượt chỉ tiêu.

Phụ huynh bốc thăm giành suất vào Trường mầm non Hoàng Liệt, Hà Nội (Ảnh: Th. H).

Trước tình hình này, việc bốc thăm được tổ chức cho cha mẹ học sinh có con 3 tuổi và 4 tuổi đã nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh năm học 2022-2023 vào cơ sở Linh Đàm và cơ sở Tứ Kỳ của Trường Mầm non Hoàng Liệt.

Các phiếu bốc thăm đều được đóng dấu treo của nhà trường để xác nhận tính hợp lệ.

Trao đổi với PV Dân trí chiều nay, ông Trần Quý Thái - Phó Chủ tịch UBND Quận Hoàng Mai cho biết, đây là tình huống bắt buộc phải làm và không còn cách nào khác.

"Chúng tôi đã xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan cấp trên và cuối cùng cũng chỉ còn phương án bốc thăm bởi địa bàn phường chỉ có một trường mầm non công lập.

Với những học sinh không có suất vào trường, quận hy vọng các gia đình chia sẻ khó khăn quá tải trường lớp, theo đó có thể chuyển ra học ngoài công lập hoặc tính phương án gửi gắm khác", ông Thái nói.

Ông Thái cũng cho hay, việc bốc thăm sẽ diễn ra trong hai ngày. UBND quận yêu cầu hiệu trưởng nhà trường đích thân chỉ đạo.

Đồng thời, việc bốc thăm cũng được nhà trường ghi hình lại để đảm bảo công khai, minh bạch.

Chia sẻ thêm với phóng viên, ông Thái cho hay, năm nay toàn bộ quận Hoàng Mai tăng 3.700 học sinh khối công lập, chưa kể số học sinh đăng kí vào các nhóm trường ngoài công lập cũng quá tải. Đồng thời, toàn quận Hoàng Mai hiện cũng thiếu khoảng 470 giáo viên.

Về trường lớp, tính sơ bộ một trường khoảng 1.700 học sinh, theo ông Thái, quận mình cần ít nhất khoảng 3 trường mầm non nữa mới "đủ tải".

Nguyên nhân của việc quá tải, theo ông Thái, do các khu đô thị mới được xây dựng nhanh chóng trên địa bàn.

Đồng thời qua hai năm ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều nhóm mầm non ngoài công lập phá sản, phải đóng cửa gây sức ép tuyển sinh lên các trường mầm non công lập trên địa bàn.

Cụ thể nếu những năm trước, quận có tổng 416 nhóm trường ngoài công lập, năm nay toàn quận chỉ còn 354 nhóm lớp, đóng cửa gần 70 nhóm lớp.

Một số nhóm lớp còn duy trì thì thiếu giáo viên nghiêm trọng, một phần vì nhà trường không đủ tiền thuê, một phần giáo viên mầm non cũng nghỉ việc vì lương quá thấp.

"Tôi đã gặp nhiều giáo viên mầm non, họ tâm sự về đồng lương của giáo viên, nghe chảy cả nước mắt nhưng cơ chế như vậy, chúng tôi không có cách nào được", ông Thái chia sẻ.

Trước đó, bà Trịnh Thị Thu Hương - Hiệu trưởng Trường mầm non Hoàng Liệt cho hay, hiện cơ sở vật chất của trường cũng như hơn 70 cán bộ giáo viên của trường không thể tiếp nhận hết hồ sơ đăng ký dù "trong thâm tâm rất muốn".

Trong khi đó, bà Trương Thu Hà - Phó trưởng Phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai cũng nói rằng, các bên liên quan sẽ cùng bàn bạc phương án giải quyết, thống nhất về phương thức tuyển sinh.

Qua khảo sát, hiện trên địa bàn UBND phường Hoàng Liệt có khoảng hơn 8.100 trẻ em trong độ tuổi mầm non, trong đó có hơn 6.600 trẻ từ 2-5 tuổi.

Ngoài một trường mầm non công lập, trên địa bàn phường còn có 5 trường mầm non ngoài công lập, 79 nhóm lớp mầm non độc lập. Riêng Trường mầm non Hoàng Liệt có tới 4 cơ sở.