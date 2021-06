Phan Anh Tuấn - chàng cơ phó sớm chinh phục ước mơ ở tuổi 22

Dân trí Cựu học sinh Phan Anh Tuấn (khóa 2006-2017 Trường Quốc tế Á Châu) chính thức trở thành phi công của hãng Hàng không Bamboo Airways và hiện đảm nhiệm vị trí cơ phó ở tuổi 22.

Sau khi đã hoàn tất chương trình đào tạo phi công tại một trong những trường đào tạo phi công tốt nhất nước Mỹ - Aviator College.

Cựu học sinh Asian School Phan Anh Tuấn (bên phải).

Hành trình chinh phục ước mơ

Hoàn thành 12 năm học phổ thông tại Trường Quốc tế Á Châu (Asian School), Anh Tuấn khởi đầu hành trình ước mơ với Trường phi công Bay Việt và sau đó chuyển tiếp du học tại một trong những trường đào tạo phi công hàng đầu nước Mỹ - Aviator College.

Ở Aviator College, nhờ sự nỗ lực, quyết tâm, em sớm hoàn thành khóa học sau một năm và được cấp cùng lúc 3 chứng chỉ: Phi công tư nhân (PPL), Phi công thương mại (CPL), Chứng chỉ bay bằng thiết bị bay với máy bay nhiều động cơ trong điều kiện thời tiết phức tạp (MEIR).

Cựu học sinh Phan Anh Tuấn hiện đảm nhiệm vị trí cơ phó ở tuổi 21.

Rời Aviator College, Anh Tuấn trở về Việt Nam tiếp tục học chuyển loại máy bay Airbus A321. Chàng cựu học sinh Asian School chính thức trở thành phi công, và đảm nhận vị trí cơ phó của Hãng hàng không Bamboo Airways sau 6 tháng làm việc tại đây.

"Hình ảnh các chú phi công, những tiếp viên hàng không với tác phong chuyên nghiệp trên các chuyến bay luôn rất thu hút dù lúc đó em còn bé. Vì nhà gần sân bay, hàng ngày ngắm nhìn máy bay cất rồi hạ cánh, em luôn cảm thấy rất hứng thú. Và cũng chẳng biết từ lúc nào ước mơ được trở thành phi công chuyên nghiệp đã nung nấu trong em", Anh Tuấn bộc bạch.

Tự hào về môi trường giáo dục đã trải qua

Trở thành cơ phó ở độ tuổi 21 là điều không dễ, nhưng Anh Tuấn đã làm được, sắp tới, Tuấn sẽ sớm trở thành cơ trưởng khi tích lũy đủ giờ bay.

Chàng cơ phó cũng tâm sự bản thân rất may mắn khi sớm được học tập trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp từ nhỏ. Gắn bó 12 năm cùng Asian School, em tự hào khi được tích lũy nền tảng kiến thức vững chắc, đặc biệt là khả năng sử dụng tiếng Anh - vốn là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của em ngày hôm nay.

Cựu học sinh Phan Anh Tuấn (ngồi ngoài cùng, bên trái) cùng lớp chụp hình kỷ yếu.

Asian School là môi trường giáo dục đa văn hóa với rất nhiều giáo viên đến từ các quốc gia Mỹ, Anh, Úc, Canada, Hà Lan, Philippines, Ấn Độ... đã giúp chàng trai này không bị bỡ ngỡ khi chuyển tiếp học tập ở những môi trường khác nhau. Và với chàng cựu học sinh, dù ở bất kỳ môi trường học tập nào, Việt Nam hay nước ngoài, Tuấn vẫn giữ cho mình thói quen đọc sách, chủ động học hỏi và trang bị cho mình kiến thức để ứng phó với mọi tình huống bởi em hiểu rõ đặc thù và những nguy hiểm, thử thách trong nghề nghiệp mà mình theo đuổi.

Mỗi tuần thực hiện đều đặn 4-5 chuyến bay, Anh Tuấn của hiện tại là một chàng trai hết mình và luôn hào hứng với công việc. Chắc chắn rằng, với những nền tảng có được cùng tinh thần nhiệt huyết, trong tương lai, chàng cơ phó xuất thân từ Asian School sẽ còn tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp.

Trường Quốc tế Á Châu là trường phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12. Với việc đào tạo song song chương trình giáo dục Việt Nam và chương trình tiếng Anh quốc tế theo chuẩn giáo dục bậc phổ thông của American Education Reaches Out (AERO) và Common Core State Standards (Mỹ), Trường cung cấp cho học sinh nền tảng kiến thức khoa học và trình độ tiếng Anh tương đương học sinh các nước phát triển. Hàng nghìn học sinh của trường chuyển tiếp du học thành công ở bậc đại học, các cấp lớp phổ thông tại nhiều nước trên thế giới. Nhiều em còn giành học bổng và đậu vào các trường đại học top đầu thế giới như: Harvard, Yale, UC Los Angeles, UC Berkeley, UC Davis, UC Irvine, Central Washington University, Florida State University, Western Sydney University, Aalto University, California State Polytechnic University - Pomona, University of British Columbia, University of Cambridge, Santa Clara University, National University of Singapore (NUS)…

Trường Thịnh