Panasonic và câu chuyện 18 năm chắp cánh các thế hệ tài năng Việt

Nguồn động lực giúp sinh viên vượt khó

Cuộc đời sinh viên của Lương Hoài Bão Toàn, học năm 4 ngành Ngôn ngữ Anh tại trường Đại học Phenikaa, có lẽ sẽ cứ bình thường như thế nếu không có biến cố từ đại dịch Covid-19, khiến mẹ cậu mất việc làm, nguồn trang trải của gia đình phải nhờ trợ cấp xã hội. Vượt quá những áp lực khổng lồ đó, cậu sinh viên quê Buôn Ma Thuột đã nỗ lực xoay xở để tự lo cho bản thân và không dừng việc học tập. Và suất học bổng trị giá 30 triệu đồng / năm do Panasonic trao tặng, đã trở thành nguồn động lực kỳ diệu, tiếp sức cho Toàn cả về tài chính và cơ hội phát triển kỹ năng bản thân để yên tâm tiếp tục giữ vững vị trí top đầu danh sách sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc của trường. "Qua phần học bổng của Panasonic, em càng thêm tin tưởng rằng chỉ cần bản thân không ngừng nỗ lực và cố gắng hết sức, những cơ hội tốt đẹp sẽ luôn luôn mở rộng", cậu sinh viên 21 tuổi chia sẻ.

15 gương mặt xuất sắc đã được nhận học bổng năm nay của Panasonic.

Không chỉ tập trung hỗ trợ điều kiện tài chính, chương trình học bổng Panasonic còn là nguồn cảm hứng to lớn cho những bạn trẻ có khao khát và hoài bão muốn đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Nguyễn Lê Như Quỳnh - cô sinh viên Đại học Ngoại thương (TP. HCM), Trưởng nhóm dự án dành cho cộng đồng trong quản lý tài chính và sức khỏe, góp phần kiến tạo một tương lai bền vững hơn. Thực hiện dự án trong thời gian giãn cách xã hội do đại dịch, Quỳnh đã vấp phải nhiều khó khăn về tài chính và vận hành dự án từ xa. May mắn nhận được sự hỗ trợ tài chính từ học bổng Panasonic, Quỳnh chuyên tâm hoàn thành việc học tập tại trường, duy trì tiến độ học tập để tốt nghiệp loại Xuất sắc và đúng hạn. Bên cạnh đó, nhờ cơ hội tham gia vào các buổi đào tạo kỹ năng mềm trong khuôn khổ chương trình, Quỳnh đã nâng cao các kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, tư duy bản thân và ứng dụng trực tiếp vào vận hành dự án, để hoàn thành xuất sắc vai trò của một Trưởng nhóm. Dự án của nhóm đã và đang triển khai thành công, hỗ trợ cộng đồng hướng tới tương lai bền vững.

Đóng góp cho thế hệ tương lai với triết lý không đổi

Câu chuyện của Toàn hay Quỳnh không phải là duy nhất. 18 năm qua, với tổng kinh phí lên đến trên 53 tỷ đồng, chương trình học bổng Panasonic đã giúp hơn 100 sinh viên xuất sắc tại các trường đại học trên khắp Việt Nam tiếp tục thực hiện ước mơ giảng đường đại học.

Năm nay, số lượng hồ sơ nộp về chương trình cao kỷ lục, lên đến hơn 500 đơn dự tuyển từ 65 trường đại học trên cả nước.

Đằng sau tâm huyết trong 18 năm qua, theo ông Marukawa Yoichi, Tổng Giám đốc Panasonic Việt Nam, là triết lý mà Tập đoàn Nhật Bản theo đuổi trong hơn 100 năm lịch sử phát triển, khi coi con người là tài sản quý giá nhất và là nguồn lực chủ yếu thúc đẩy sự thành công của Tập đoàn, cũng như sự phát triển bền vững của xã hội. "Trong đó, Panasonic nhận thấy việc phát triển thế hệ tương lai của đất nước đóng vai trò vô cùng quan trọng. Vì thế, chúng tôi quyết định thực hiện chương trình học bổng Panasonic kể từ năm 2004 tới nay như một hoạt động thường niên nhằm hiện thực hóa tầm nhìn nói trên," ông Marukawa cho biết thêm.

18 năm qua, chương trình học bổng Panasonic đã chắp cánh giấc mơ cho hàng trăm em sinh viên tiêu biểu.

Bên cạnh chương trình học bổng thường niên, Panasonic đóng góp vào sự phát triển bền vững và thịnh vượng của Việt Nam thông qua các hoạt động kinh doanh và trách nhiệm xã hội tập đoàn, tập trung vào các lĩnh vực giáo dục và môi trường: Trồng và trao tặng hơn 250.000 cây xanh trong Chương trình trồng cây thường niên "Panasonic vì một Việt Nam xanh"; tiếp tục đầu tư vào Panasonic Risupia, ứng dụng nền tảng trực tuyến và công nghệ trực quan để tiếp tục lan tỏa, mở rộng khả năng tiếp cận các chương trình giáo dục hiện đại như STEM cho học sinh trên cả nước; thu gom 50,000 pin độc hại và đổi 20,000 pin sinh thái Panasonic; Chương trình Qua ống kính trẻ thơ (KWN), chương trình đào tạo làm phim toàn cầu, nhằm phát triển khả năng sáng tạo, kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm dành cho các em học sinh trong độ tuổi từ 10 đến 18…

Panasonic tích cực đóng góp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam, tập trung vào lĩnh vực giáo dục và môi trường.

Với sự tâm huyết đóng góp cho xã hội, Panasonic đang cho thấy những cam kết mạnh mẽ hơn thông qua tầm nhìn chiến lược dài hạn và hành động cụ thể để viết tiếp hành trình đóng góp giá trị của mình vào sự phát triển bền vững và thịnh vượng của Việt Nam, đặc biệt trong 50 năm tiếp theo.