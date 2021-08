Nữ du học sinh có bảng thành tích "khủng" và ước mơ truyền cảm hứng

Dân trí Lê Hà Thư - cựu học sinh THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng từng nhận học bổng toàn phần trị giá 200.000 USD của Đại học Widener (Mỹ). Hiện Thư đã tốt nghiệp và tiếp tục giành học bổng 50% bậc Thạc sĩ.

Lê Hà Thư là cựu học sinh THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng. Cô sở hữu bảng thành tích đáng ngưỡng mộ, là một trong 4 ứng cử viên giành học bổng toàn phần tại ĐH Widener năm 2017.

Ngay từ rất sớm, Hà Thư đã có niềm đam mê với kinh doanh, tài chính, đặc biệt là ngành Chuyển đổi số và đặt mục tiêu cố gắng du học tại trường đại học hàng đầu tại Mỹ. Bởi theo nữ sinh, hiện giờ kinh doanh và công nghệ luôn gắn liền với nhau. Cô muốn hiểu biết thêm những phần mềm, những quy trình công nghệ mới để giúp quy trình kinh doanh trở nên hiệu quả, tăng hiệu suất.

Cũng theo kinh nghiệm của Thư, bộ hồ sơ du học đạt yêu cầu là bộ hồ sơ có tính thống nhất về mọi thứ, thể hiện rõ những khả năng học tập, hoạt động ngoại khóa, cũng như niềm đam mê với ngành nghề theo đuổi. Ngoài ra, có những tài liệu bổ sung gửi thêm cho Hội đồng tuyển sinh.

Bất cứ ai gặp Hà Thư, đều ấn tượng với sự năng động, tràn đầy nhiệt huyết với nụ cười luôn hiện trên môi. Được biết Hà Thư là học sinh xuất sắc và là niềm tự hào của trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng. Nữ sinh luôn giành thành tích cao trong các cuộc thi học sinh giỏi Ngoại ngữ, luôn năng nổ tham gia các hoạt động phong trào trong và ngoài trường. Thư cũng là một trong 4 ứng viên nhận học bổng toàn phần của ĐH Windener năm 2017.

Hà Thư cho rằng khả năng quản lý quỹ thời gian của mỗi người là yếu tố quan trọng nhất để cân bằng mọi việc, đặc biệt là ở nơi có nhịp sống gấp gáp như Mỹ.

Nhớ lại thời gian đầu du học, nữ sinh chia sẻ: "Mình chọn đất nước Mỹ vì thích sự đa dạng về văn hóa và chủng tộc, việc du học ở Mỹ sẽ là một cơ hội rất là tốt để có thể phát triển bản thân toàn diện hơn, cũng như là trải nghiệm được nhiều điều mới lạ hơn trong cuộc sống.

Đặt chân đến đất Mỹ, mình vừa vui vừa buồn, cảm xúc lẫn lộn lắm. Vui vì ước mơ đã thành hiện thực, mình được trải nghiệm nhiều điều mới lạ, tiếp cận nền văn hóa mới và có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Buồn vì mình phải tự thân một mình, sống xa gia đình, không dành được nhiều thời gian cho bố mẹ, anh chị! Nhưng mình nghĩ cứ luôn mở lòng, tận hưởng và đón nhận tất cả, nhìn nhận mọi thứ theo hướng tích cực nhất và tận dụng hết những cơ hội đến với bản thân".

Sau hơn 4 năm sống và học tập ở nước bạn, Hà Thư cho rằng, khả năng quản lý quỹ thời gian của mỗi người là yếu tố quan trọng nhất để cân bằng mọi việc.

"Một trong những điều ấn tượng về văn hóa Mỹ chính là sự độc lập và tính cá nhân, cũng là điều mình muốn học hỏi để phát triển bản thân và sự nghiệp. Mình luôn quan niệm "Failing to plan is planning to fail" (Thất bại trong việc lập kế hoạch chính là lên kế hoạch cho thất bại - PV), vì vậy việc chuẩn bị đặt ra mục tiêu là rất quan trọng.

Kinh nghiệm của mình là: Mỗi tối trước khi đi ngủ hãy tập thói quen chuẩn bị cho ngày tiếp theo. Ví dụ viết To-do-list (sát với khả năng thực tế, không ôm đồm), chuẩn bị sẵn những phương tiện cần thiết;

Tận dụng những app quản lý thời gian như Google Calendar hay lịch trong điện thoại, sổ tay nhắc việc... để nhắc nhở các mục tiêu đề ra;

Đặt ưu tiên: mỗi người đều có 24h một ngày, nên cần biết được việc nào quan trọng nhất để phải hoàn thành trước, rồi đến các việc tiếp theo;

Tiếng Anh có câu "Don't bite off more than you can chew", có nghĩa là hãy suy nghĩ mình có thể hoàn thành được việc không trước khi bắt đầu một cái gì đó;

Những lúc nản, lười, mình vẫn thoải mái cho bản thân nghỉ ngơi một chút. Như vậy, khi quay lại guồng quay công việc sẽ thấy hiệu suất cao hơn hẳn" - Hà Thư chia sẻ về kinh nghiệm sắp xếp công việc, học tập tự lập với cường độ cao trên đất Mỹ.

Hà Thư luôn ấn tượng với người đối diện bằng sự năng động, tràn đầy nhiệt huyết và nụ cười luôn hiện trên môi. Hiện nay, cô đang làm thêm công việc kiểm toán và mở các lớp học SAT miễn phí trên mạng xã hội, truyền cảm hứng và kinh nghiệm đến nhiều bạn trẻ có ước mơ du học.

Dù bận rộn với công việc làm thêm và việc học Thạc sĩ, Hà Thư vẫn bền bỉ với ước mơ tìm hiểu chuyên sâu về ngành Chuyển đổi quy trình kinh doanh bằng công nghệ.

Hiện cô đang bắt đầu những bước đi đầu tiên trên con đường sự nghiệp của mình, với công việc kiểm toán cho một công ty tại Mỹ. Ngoài ra, cô đã mở dạy các lớp học dạy SAT online trên facebook và Youtube của mình (Thư's Diary) nhằm giúp đỡ những bạn học sinh ở Việt Nam, đặc biệt là những bạn ở vùng tỉnh lẻ không có điều kiện để đi học.

Khi được hỏi có điều gì muốn nhắn nhủ tới các bạn trẻ khác cũng đang ấp ủ ước mơ du học, 9x Đà Nẵng cho biết: "Mình rất thần tượng bà Michelle Obama - một người lãnh đạo rất tài giỏi, có tầm hiểu biết sâu sắc, luôn đấu tranh cho nữ quyền và những giá trị nhân đạo khác trong cuộc sống. Bà là người truyền cảm hứng "better me" để mình phấn đấu, mỗi ngày chỉ cần tốt hơn chính bản thân của ngày hôm qua 1% cũng là điều tuyệt vời rồi. Đó cũng là lời nhắn của mình tới các bạn khác, chỉ cần làm hết sức mình, tự tin, lạc quan thì sẽ không có gì hối tiếc".

Lê Hà Thư, cựu học sinh trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng. Giải Nhất Học sinh giỏi thành phố lớp 9 và 12 môn tiếng Anh. Huy chương Bạc giải Tiếng Anh qua Internet (2017). Huy chương Đồng Olympic Duyên Hải và Đồng Bằng Bắc Bộ (2018). Tham gia dịch thuật cho các cuộc thi hùng biện tiếng Anh, các sự kiện của câu lạc bộ Tiếng Anh, các buổi lễ do các trung tâm tiếng Anh tổ chức, các hội thảo du học (ENPO, VNIS). GPA > 9.0 trong suốt 12 năm học. Ielts 7.5/9, SAT 1420/1600. Học bổng 50% bậc Thạc sĩ từ trường Widener University. Vị trí Graduate Assistant trong khoa. Đại sứ Widener University (2019). Chủ tịch International Club (2019-2020). Phó chủ tịch của Beta Alpha Psi - Tổ chức danh dự dành cho các Chuyên gia Tài chính & Kế toán.

Hồng Minh

Ảnh: NVCC