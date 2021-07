"Nín thở" thi tốt nghiệp THPT 2021: Nơi sẵn sàng, nơi chờ đợi!

Dân trí Mặc dù dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp song công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT đã được địa phương tiến hành chủ động sẵn sàng, nhưng còn một số tỉnh vẫn đang chờ đợi đến 4/7 mới quyết.

Thí sinh căng thẳng chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng (Ảnh minh họa)

Học sinh diện F1 được đưa đón bằng xe chuyên dụng của ngành Y tế

Đã có kinh nghiệm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT cho các học sinh có F từ năm 2020, năm nay, TP Đà Nẵng quyết định tổ chức một đợt thi theo kế hoạch của Bộ GDĐT vào ngày 7, 8/7 cho 12.716 thí sinh tại 31 điểm thi.

Theo đại diện Sở GDĐT Đà Nẵng, phương án được đưa ra là, học sinh diện F1, F2 và học sinh ở các vùng phong tỏa cách ly sẽ tham gia thi ở điểm thi riêng, được đưa đón từ khu cách ly hoặc từ nơi ở đến địa điểm thi; riêng học sinh diện F1 được đưa đón bằng xe chuyên dụng của ngành Y tế.

Mỗi diện thí sinh sẽ được bố trí phòng thi khác nhau và tối đa 12 thí sinh/phòng thi. Các em cũng sẽ được hỗ trợ ăn trưa, nước uống và nghỉ ngơi tại chỗ.

Cán bộ làm công tác thi sẽ được trang bị bảo hộ, được tập huấn đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch trước khi thực hiện nhiệm vụ. Điểm thi được đảm bảo khử khuẩn, vệ sinh trước và sau mỗi buổi thi; bài thi của thí sinh cũng được khử khuẩn trước khi đưa vào cất giữ.

Là một trong những địa phương đăng ký tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 thành 2 đợt, đại diện Sở GDĐT Quảng Ngãi cho biết, toàn bộ công tác chuẩn bị cho kỳ thi đợt 1 đã cơ bản hoàn tất. Theo thống kê đến thời điểm này, sẽ có 11.861 học sinh của Quảng Ngãi tham gia kỳ thi đợt 1; 1284 học sinh tham gia thi đợt 2. Tuy nhiên, con số này sẽ còn biến động trong những ngày tới tùy theo diễn biến của dịch bệnh.

Quảng Ngãi đã huy động hơn 2.500 cán bộ, giáo viên, lực lượng hỗ trợ tham gia công tác tổ chức kỳ thi, tất cả đã được tiêm vắc xin ngừa Covid.

Theo thông tin từ đại diện Sở GDĐT Quảng Ngãi, hiện có 1 người trong Ban in sao đề thi thuộc đối tượng F2. Hội đồng thi đã có phương án ứng phó với tình huống: F2 trở thành F1. Tuy nhiên, dù diễn biến thế nào thì công tác in sao đề thi vẫn phải đảm bảo thực hiện đúng quy trình và quy chế.

Bình Dương và Phú Yên chờ quyết định thi vào ngày 4/7

Bình Dương và Phú Yên là hai địa phương đang có diễn biến dịch phức tạp, tại Phú Yên số ca F0 tăng nhanh trong những ngày gần đây, vì vậy, đại diện Sở GDĐT tỉnh này cho hay, Sở đã đề xuất cho học sinh và giáo viên tham gia kỳ thi được xét nghiệm Covid trước kỳ thi.

Hiện, UBND tỉnh Phú Yên đang cân nhắc đề xuất của Sở và sẽ đưa ra phương án tổ chức kỳ thi vào ngày 4/7.

Năm nay, Bình Dương có 13.611 thí sinh dự thi với 25 điểm thi, trong đó một điểm thi bị phong tỏa và đã được tỉnh kịp thời chuyển sang địa điểm mới.

Cũng giống như Phú Yên, Bình Dương đang chờ quyết định vào ngày 4/7 của UBND tỉnh để biết có tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 hay không.

Mặc dù đến thời điểm này chưa có thí sinh nào thuộc diện F1, F2, song tỉnh Quảng Nam cũng đã bố trí thêm các điểm thi dự phòng.

Tại các điểm thi, công tác phòng chống dịch bệnh được quan tâm sát sao. Sở GDĐT đã chỉ đạo các trường phổ thông theo dõi sát sao yếu tố dịch tễ của tất cả học sinh và cán bộ tham gia kỳ thi để kịp thời có phương án phù hợp.

Không chủ quan ở bất cứ khâu nào

TPHCM vẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1 vào ngày 7 - 8/7 theo lịch của Bộ GD&ĐT.

Ngày 2/7, Sở Y tế TPHCM phối hợp cùng Sở GD-ĐT và chính quyền địa phương bắt đầu công tác chuẩn bị 155 điểm để lấy mẫu xét nghiệm cho các thí sinh và nhân viên tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại TPHCM.

Theo kế hoạch, lực lượng y tế sẽ sử dụng phương pháp lấy mẫu gộp (gộp 10 hoặc gộp 15). Tổng số lượng mẫu lấy gồm hơn 17.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 89.000 thí sinh.

Trước đó, chiều 1/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TPHCM, xác nhận UBND TP quyết định tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn TP theo lịch của Bộ GD&ĐT.

Theo đó, thành phố sẽ tổ chức thi làm 2 đợt: Đợt 1 vào ngày 7/7 và 8/7 dành cho thí sinh không ở những nơi bị phong tỏa, cách ly, không ở các địa phương có nguy cơ cao hoặc không thuộc diện F0, F1, F2. Đợt 2 dành cho các thí sinh bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 không thể dự thi đợt 1.

Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Kon Tum, bà Đinh Thị Lan cho biết, toàn tỉnh có hơn 4.600 thí sinh, dự thi ở 12 điểm thi với 209 phòng thi. Địa phương bố trí 20 phòng chờ, 33 phòng thi dự phòng; đồng thời, lựa chọn bố trí 12 điểm thi dự phòng tương ứng với điểm thi chính thức, sẵn sàng kích hoạt khi phải tổ chức thi trong điều kiện dịch bệnh bùng phát.

Tỉnh cũng đã xây dựng phương án đề phòng mất điện, mưa bão, sạt lở đất… 100% điểm thi sẽ có lực lượng thanh niên tình nguyện, sẵn hỗ trợ thí sinh khi cần thiết. Phía công ty điện lực đã có thông báo, từ ngày 6 - 9/7/2021 sẽ dừng tất cả các công tác trên lưới điện ảnh hưởng đến độ tin cậy cung cấp điện tại các địa điểm phục vụ kỳ thi. Ngoài ra, đơn vị này bố trí phát điện dự phòng khi có sự cố mất điện; trong đó ưu tiên khu vực in sao đề thi, làm phách và chấm thi.

"Có thể nói, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã cơ bản hoàn tất, tất cả đã sẵn sàng tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, nghiêm túc, chất lượng và thành công", bà Đinh Thị Lan khẳng định.

Đại diện Sở GDĐT tỉnh Đắc Nông cho hay, cùng với công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, tỉnh còn chú trọng duy trì tốt công tác quan tâm, hỗ trợ thí sinh, với quyết tâm, không để trường hợp nào phải bỏ thi vì điều kiện kinh tế hay đi lại khó khăn. Theo đó, mỗi thí sinh được hỗ trợ 330 nghìn đồng trong 3 ngày thi. Đồng thời, các em được bố trí chỗ ăn, nghỉ và phương tiện đi lại để yên tâm tham gia kỳ thi. Bên cạnh đó, tỉnh cũng lưu ý công tác giám sát thí sinh, đặc biệt thí sinh tự do chặt chẽ, đảm bảo các em không ra ngoài tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh Long An khẳng định, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi đã diễn ra theo kịch bản, đảm bảo tiến độ và đúng Quy chế. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hầu hết các nhà hàng, khách sạn đóng cửa. Sở tham mưu với tỉnh, bố trí chỗ ăn, nghỉ và xe đưa đón cán bộ coi thi. Tỉnh đã chỉ đạo, các huyện, thị xã, thành phố sắp xếp nơi ăn, chỗ nghỉ cho cán bộ coi thi, đảm bảo an toàn, giúp cán bộ coi thi yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Giám đốc Sở GDĐT Nam Định Cao Xuân Hùng, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo thi tỉnh Nam Định cho biết, mặc dù có nhiều thuận lợi trong tổ chức Kỳ thi nhưng địa phương không dám chủ quan ở bất cứ khâu nào.

Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Nam Định Cao Xuân Hùng báo cáo về công tác chuẩn bị cho kỳ thi của địa phương

Sở GDĐT đã tập huấn nhiều lần công tác coi thi, thanh tra, giám sát… cho các lực lượng liên quan. Các trường THPT, Trung tâm GDTX, Phòng GDĐT tiếp tục tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên và thí sinh học tập Quy chế thi.

Năm 2020, sau khi kết thúc Kỳ thi tốt nghiệp THPT, Sở GDĐT đã thống kê toàn bộ cán bộ, giáo viên mắc lỗi trong quá trình làm thi; gửi danh sách tới toàn ngành và kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục có cán bộ, giáo viên làm sai quy chế.

Việc làm này, áp dụng cho cả năm nay và sẽ là biện pháp hiệu quả để thúc đẩy ý thức, trách nhiệm của từng cán bộ, giáo viên tham gia làm thi trong việc nắm chắc và thực hiện đúng Quy chế.

Tỉnh Nam Định năm 2021 có 20.962 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Địa phương này bố trí 35 Điểm thi với 907 phòng thi và hơn 3.000 cán bộ tham gia làm công tác coi thi, giám sát, thanh tra, y tế, đảm bảo an ninh trật tự.

20 Điểm thi dự phòng được bố trí trên nguyên tắc bảo đảm mỗi huyện có 2 Điểm thi dự phòng không cùng địa bàn xã/phường với các trường THPT được đặt làm Điểm thi chính thức.

Trường hợp thường, ví dụ Điểm thi lân cận bị phong tỏa do dịch bệnh hay thiên tai, các Điểm thi dự phòng sẽ được kích hoạt để tiếp nhận thí sinh và tiếp tục tổ chức Kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng Quy chế.

Xây dựng nhiều kịch bản khác nhau

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn ghi nhận, đánh giá cao sự chuẩn bị tích cực của các địa phương. Với ý nghĩa của một kỳ thi vừa để xét tốt nghiệp, vừa làm căn cứ cho nhiều trường đại học, cao đẳng xét tuyển sinh, Thứ trưởng nhấn mạnh, điều đó đòi hỏi quyết tâm, nỗ lực rất cao của toàn ngành và toàn xã hội.

Trong bối cảnh của một năm đặc biệt, chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, theo Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, số 1 phải là đảm bảo an toàn. An toàn không chỉ đơn thuần là phòng chống dịch bệnh mà còn đảm bảo an toàn về sức khỏe, vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông và an toàn trong những tình huống mưa bão, lũ lụt…

Đoàn lãnh đạo của Bộ GD-ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị tại một Điểm thi tỉnh Nam Định.

Nhìn nhận về các phương án đưa ra của từng địa phương, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cho rằng, việc tổ chức Kỳ thi 1 đợt, hay 2 đợt sẽ do địa phương quyết định dựa trên tình hình thực tế và có tham vấn của ngành Y tế. Kỳ thi này sẽ do địa phương chịu trách nhiệm hoàn toàn. Nguyên tắc chung là đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan.

Từ nay đến khi kỳ thi diễn ra, Thứ trưởng lưu ý các địa phương cần rà soát lại kế hoạch tổ chức kỳ thi, đảm bảo nguồn lực và các điều kiện cần thiết trong coi thi, chấm thi.

Đặc biệt, cần xây dựng phương án với nhiều kịch bản khác nhau nhằm ứng phó kịp thời với các tình huống phát sinh. Công tác chỉ đạo cần được thực hiện sát sao, thường xuyên, có sự phối hợp giữa các sở, ngành; bình tĩnh xử lý khi các tình huống đột xuất xảy ra.

Địa phương nào chưa hoàn chỉnh việc tập huấn, cần khẩn trương thực hiện. Tài liệu tập huấn cho cán bộ coi thi, thanh tra, kiểm tra cần được chuẩn bị kỹ càng, tường minh, dễ hiểu. Phát huy ưu thế của hình thức trực tuyến trong phổ biến, quán triệt Quy chế thi đến thí sinh và những người làm thi.

Ngoài ra, cần đề phòng gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao; cần làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra các khâu của kỳ thi. Chủ động tuyên truyền, tạo sự đồng thuận đối với học sinh, phụ huynh và dư luận xã hội.

Riêng về xét tuyển đại học, Thứ trưởng cho biết, Bộ sẽ có phương án đảm bảo quyền lợi cho thí sinh ở cả hai đợt thi. Hiện, Bộ đã dự kiến phương án xét tuyển 1 lần cho cả 2 đợt thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo đó, thí sinh thi đợt 1 và đợt 2 có cơ hội xét tuyển ngang nhau, đảm bảo quyền lợi và sự công bằng đối với thí sinh.

Trong trường hợp dịch diễn biến phức tạp hơn khiến cho khoảng cách thi đợt 2 với đợt 1 quá xa, Bộ GDĐT sẽ có hướng dẫn trong công tác tuyển sinh, đảm bảo quyền lợi của thí sinh, an toàn phòng chống dịch bệnh nhưng vẫn không ảnh hưởng tới chất lượng tuyển sinh.

Nhật Hồng