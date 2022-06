Nhiều tỉnh miền Tây ráo riết chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT 2022 an toàn nhất

Tại Kiên Giang, theo báo cáo của Sở GD-ĐT tỉnh này, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 có 14.379 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó, 12.071 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp và tuyến sinh, 1.686 thí sinh chỉ thi tốt nghiệp và 622 thí sinh đăng ký tuyển sinh.

Với số thí sinh nêu trên, Kiên Giang tổ chức 26 điểm thi, với 621 phòng thi, 52 phòng thi dự phòng; Các điểm thi được tổ chức liên trường, liên huyện để tạo thuận lợi cho thí sinh dự thi, trong đó có 2 điểm thi riêng biệt dành cho thí sinh Phú Quốc.

Có 2 huyện ko bố trí điểm thi do thí sinh ít là huyện Giang Thành (159 thí sinh), huyện Kiên Hải (85 thí sinh).

Mặc dù hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 không còn diễn biến phức tạp, tuy nhiên Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 vẫn yêu cầu ngành giáo dục phối hợp với Sở Y tế có kế hoạch ứng phó với công tác phòng, chống dịch (Ảnh: CTV).

Ông Trần Quang Bảo - Giám đốc Sở GD-ĐT Kiên Giang cho biết, đến thời điểm hiện tại tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh không còn phức tạp như trước, tuy nhiên vẫn phải phối hợp với Sở Y tế để xây dựng kế hoạch thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch một cách cụ thể tại từng điểm thi.

Các thí sinh được tuyên truyền thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Tại các điểm thi đều bố trí phòng thi dự phòng dành cho các trường hợp nghi nhiễm hoặc thí sinh F0…

Còn tại Đồng Tháp, kỳ thi năm nay toàn tỉnh Đồng Tháp có 15.149 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó thí sinh chính quy 14.587, thí sinh tự do 561, chưa tốt nghiệp 31, đã tốt nghiệp 530 thí sinh. Các thí sinh tham gia dự tại 32 điểm thi, với 347 phòng thi.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo Sở GD-ĐT tỉnh này phối hợp với Sở, ngành liên quan, tổ chức kỳ thi nghiêm túc, an toàn, đúng quy định.

Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, tuy nhiên Sở GD-ĐT phối hợp với Sở Y tế xây dựng kế hoạch và các phương án phòng chống dịch bệnh phù hợp trong tổ chức kỳ thi.

Các thí sinh và cán bộ coi thi được khuyến cáo thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế (Ảnh: CTV).

Lãnh đạo tỉnh này còn lưu ý Sở GD-ĐT, học sinh vùng Cù lao ở huyện Thanh Bình, huyện Hồng Ngự có khó khăn trong việc qua đò, qua phà để dự thi nên các Sở GDĐT và chính quyền địa phương này cần quan tâm phối hợp các đơn vị, yêu cầu các đơn vị vận chuyển phà, đò tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh, cán bộ tham gia kỳ thi khi qua đò, phà trong các ngày diễn ra kỳ thi.

Tại An Giang, tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 18.627 thí sinh, trong đó hệ giáo dục phổ thông có 17.291 thí sinh, hệ giáo dục thường xuyên 820 thí sinh và tuyển sinh (tự do đã tốt nghiệp) có 516 thí sinh.

Các thí sinh sẽ tham gia dự thi tại 44 điểm thi (tăng 4 điểm thi so với năm 2021) hơn 800 phòng thi và 60 phòng chờ. Trong đó, thí sinh hệ giáo dục thường xuyên và thí sinh tự do thi chung với học sinh phổ thông tại 12 điểm thi.

Ngoài công tác chỉ đạo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định, công tác vận chuyển đề thi, bài thi cũng được các điểm thi quan tâm đặc biệt (Ảnh: Nguyễn Hành).

Lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh An Giang cho biết, ngoài các công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra an toàn, đúng quy định, Sở GD-ĐT còn phối hợp với Sở Y tế tổ chức Kỳ thi đảm bảo an toàn tuyệt đối về phòng chống dịch bệnh.

Cụ thể, Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc chăm sóc sức khỏe, có phương án chuẩn bị xe vận chuyển cấp cứu nếu có trường hợp ốm đau đột xuất trong thời gian tổ chức Kỳ thi; chỉ đạo các tuyến y tế cơ sở chuẩn bị các loại vật tư thiết yếu và cơ số thuốc phù hợp để đáp ứng kịp thời các yêu cầu chăm sóc y tế tại các Điểm thi. Khi cần thiết phải tập huấn nghiệp vụ cấp cứu cho cán bộ y tế hỗ trợ các Điểm thi nếu có trường hợp ốm đau đột xuất xảy ra.

Bà Trần Thị Ngọc Diễm - Giám đốc Sở GD-ĐT An Giang cho biết, các thí sinh và cán bộ coi thi vẫn phải thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT An Giang còn cho rằng, Trưởng Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã chỉ đạo các đơn vị rà soát những trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ các em được tham gia dự thi; không để bất cứ trường hợp nào học sinh vì nghèo, khó khăn mà không được dự thi.